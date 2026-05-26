Partidul Oamenilor Tineri (POT) își reafirmă sprijinul pentru Călin Georgescu, respingând ferm scenariul nominalizării acestuia ca prim-ministru. Senatorul Gheorghe Vela a clarificat poziția formațiunii, subliniind că Georgescu a fost votat de cetățeni exclusiv pentru funcția supremă în stat și că propunerea lui la șefia Guvernului ar reprezenta o retrogradare nejustificată a calităților politice pe care Georgescu le-ar avea.

Senatorul POT Gheorghe Vela, care a participat săptămâna trecută, la consultările oficiale de la Palatul Cotroceni convocate de Nicușor Dan după căderea Guvernului Bolojan, a oferit clarificări cruciale în acest sens.

„Domnul Călin Georgescu a fost susținut de noi pentru funcția de președinte – vă rog să rețineți că noi credem că locul lui acolo este, de președinte – și faptul că cineva acum uită că el trebuia să fie președinte și vrea neapărat să-l facă premier, e ca și cum s-ar obișnui cu ideea ‘Asta este, nu s-a putut președinte, măcar să-l facem premier’. Nu, locul și rostul domnului Călin Georgescu este să fie în fruntea statului român, omul numărul unu în stat. Faptul că se agreează ideea că ar putea fi și premier este cu totul altă discuție. Dar el a fost votat de români să fie președinte, nu premier”, a afirmat Gheorghe Vela.

Acesta a infirmat pentru stiripesurse.ro zvonurile privind o nominalizare a lui Georgescu pentru funcția de prim-ministru, subliniind că o asemenea mutare nu reflectă viziunea formațiunii sale politice.

Parlamentarul a explicat că partidul său l-a susținut pe Călin Georgescu strict pentru funcția de președinte al țării, considerând că locul legitim al acestuia este în fruntea statului. În opinia sa, încercările actuale de a-l propulsa în poziția de premier seamănă cu o resemnare în fața eșecului de la alegerile prezidențiale.

Vela a subliniat că electoratul român l-a votat pe Călin Georgescu pentru a deveni numărul unu în stat, nu pentru a conduce Executivul, iar acceptarea unui rol secundar ar reprezenta o greșeală tactică, chiar dacă discuțiile privind o eventuală nominalizare la Guvern rămân deschise în spațiul public.

Senatorul a respins categoric speculațiile conform cărora POT l-ar fi abandonat pe Călin Georgescu, catalogând aceste acuzații ca fiind complet nefondate. El a reamintit că formațiunea sa a fost prima care s-a poziționat de partea acestuia și a garantat că sprijinul rămâne neschimbat.

Totuși, Gheorghe Vela a avertizat că mutarea lui Georgescu la Palatul Victoria ar echivala cu o retrogradare profesională care i-ar dăuna și ar diminua meritele pe care acesta le are, potrivit senatorului.

Deși a lăudat calitățile administrative pe care Călin Georgescu le-ar avea, oficialul POT a evidențiat că adevărata sa valoare constă în capacitatea de a reprezenta România în relațiile diplomatice cu statele occidentale.

La final, Gheorghe Vela a reiterat că, în ciuda abilităților care l-ar face potrivit și pentru funcția de premier, profilul politic și farmecul personal îl definesc pe Călin Georgescu drept un lider creat exclusiv pentru a fi președintele românilor.

„Noi îl susținem în continuare pe domnul Călin Georgescu. Aceste idei că ‘Vai, am abandonat ideea de a-l susține’… Noi am fost primii care l-au susținut și îl susținem în continuare, dar îl vedem acolo unde este, domnul Călin Georgescu trebuie să fie președintele României. Că poate să fie și premier e cu totul altă problemă, dar în momentul în care facem lucrul acesta e ca și cum l-am coborî de pe un loc pe care îl merită. Nu că nu ar fi bun și de premier, nu contestăm calitățile și capacitățile sale administrative, dar în primul rând farmecul lui, șarmul lui, este ca să reprezinte România în relația cu țările occidentale, asta e locul lui. Poate fi și premier, dar el e făcut pentru a fi președintele românilor, asta e opinia noastră”, a mai transmis Gheorghe Vela.

Element Cheie Detalii și Context Politic (Sursa: POT) Context instituțional Consultări la Palatul Cotroceni conduse de Nicușor Dan, după demiterea Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură. Poziția oficială POT Formațiunea NU a înaintat nicio propunere oficială pentru Călin Georgescu să ocupe funcția de prim-ministru. Argumentul principal POT Georgescu deține legitimitatea votului popular pentru funcția de Președinte al României; numirea ca premier este considerată o „retrogradare”. Relația POT – Georgescu Senatorul Gheorghe Vela respinge acuzațiile de abandon și confirmă sprijinul politic total și pe termen lung. Profilul de lider promovat Abilități administrative recunoscute, dar cu accent pe „șarmul diplomatic” necesar reprezentării țării în raport cu statele occidentale.

Gheorghe Vela, parlamentar ales pe listele Partidului Oamenilor Tineri (POT) în circumscripția Caraș-Severin, este de profesie avocat, scrie sursazilei.ro.

De-a lungul activității sale parlamentare, acesta s-a remarcat printr-o serie de poziții radicale, situându-se constant împotriva implementării cărților de identitate cu cip, a procesului de vaccinare și a valorilor promovate de Uniunea Europeană.

Originar din județul Timiș, Vela a intrat în atenția publică în anul 2021, în plină pandemie de COVID-19. La acea vreme, a contestat în instanță deciziile autorităților, solicitând oficial anularea ordinului de carantinare emis de Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).

Un an mai târziu, în 2022, spiritul său eurosceptic a fost vizibil în cadrul unui protest organizat în fața Ministerului Afacerilor Interne, unde s-a afișat public îmbrăcat cu un tricou cu un mesaj radical: „Afara cu UE din țară”.

Pe plan spiritual și ideologic, Gheorghe Vela este membru activ al mișcării evanghelice „Oastea Domnului”. Din această poziție, parlamentarul militează intens pentru restricționarea sau interzicerea avortului, susținând public drepturile „ființei umane concepute și nenăscute”.

Implicarea sa civică se derulează prin intermediul unor organizații cu discurs naționalist, precum grupurile „România Curajoasă” și „Acțiune pentru Națiune”. În cadrul acestor comunități de activiști, senatorul POT se bucură de o strânsă recunoaștere, fiind considerat de către ceilalți membri drept un „frate de cruce”.