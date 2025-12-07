Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au adus duminică o serie de momente mai mult sau mai puțin așteptate, dar și o nouă gafă făcută de șefa Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, în îndemnul ei la vot.

De fapt,o dublă gafă. În mesajul transmis bucureștenilor, aceasta a indicat greșit data, afirmând că astăzi ar fi 7 septembrie, nu 7 decembrie. În plus, a vorbit despre sărbătorirea a un an de la anularea alegerilor prezidențiale, o exprimare bizară având în vedere că POT face parte dintre partidele care au protestat vehement față de decizia care l-a împiedicat pe Călin Georgescu să mai intre în turul doi.

În apelul său, Gavrilă a transmis că ziua ar reprezenta o oportunitate pentru cetățeni de a transmite un semnal ferm celor pe care i-a acuzat că au anulat scrutinul anterior. Ea a susținut că votul ar avea puterea de a schimba lucrurile și a îndemnat populația să nu rămână acasă.

Conform mesajului său, dacă alegătorii ar fi participat masiv la scrutinul din 24 noiembrie 2024, rezultatul ar fi fost diferit, în ipoteza ei – o referire la candidatul de atunci, Călin Georgescu. De asemenea, i-a îndemnat pe cei aflați în țară să-și sune prietenii din Capitală și să-i convingă să meargă la vot, considerând acest moment o „oportunitate”.

„Bună dimineaţa! Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor. Ei bine, astăzi avem oportunitatea să dăm un mesaj puternic celor care au anulat alegerile anul trecut. (…) Cu votul nostru putem da un mesaj puternic. Nu stați acasă, pentru că în 24 noiembrie 2024 nu ar fi câștigat Călin Georgescu dacă am fi stat acasă. Mergeți la vot. Cei care sunteți în țară, sunați-vă toți prietenii din București să meargă la vot. Este oportunitatea noastră”, a spus Anamaria Gavrilă duminică, 7 decembrie.

Partidul Oamenilor Tineri îl susține la Primăria Capitalei pe actorul George Burcea, cunoscut publicului larg atât pentru activitatea artistică, cât și pentru unele scandaluri din trecut, inclusiv pentru un dosar penal deschis în urma conducerii sub influența substanțelor interzise.

El este fostul soț al cântăreței Andreea Bălan și a căpătat și notorietate la nivel mondial după ce a jucat în sezonul întâi al serialului „Wednesday” de pe Netflix.

În plus, el s-a aflat anterior în centrul unor controverse după ce a publicat mesaje în care sugera comportamente agresive față de partenere, dacă acestea nu ar îndeplini anumite așteptări domestice. În ziua votului, Gavrilă a mers alături de Burcea la secția de votare.

Burcea și-a anunțat candidatura printr-un videoclip postat pe 20 octombrie, susținând că Bucureștiul are nevoie de o administrație care să lucreze în beneficiul oamenilor. El a declarat atunci că își asumă oficial intrarea în cursă și că este timpul ca orașul să fie condus altfel, după 35 de ani în care, în opinia lui, aceleași partide ar fi dominat scena politică.

Actorul a explicat că a renunțat la „frumusețea New York-ului” pentru a se întoarce în orașul natal, dezamăgit de promisiunile nerealizate din ultimii ani. El a subliniat că intră în competiție alături de POT, pe care l-a prezentat drept o echipă dedicată eliberării României și stimulării schimbării prin generația tânără. Totodată, le-a cerut locuitorilor Capitalei care îi împărtășesc viziunea să semneze pentru susținerea candidaturii sale.

„E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni”, este mesajul acestuia. Astăzi îmi anunț oficial candidatura pentru funcția de Primar al Bucureștiului. România a fost condusă de aceleași partide timp de 35 de ani, iar rezultatele se văd în fiecare colț al acestui oraș. E timpul ca Bucureștiul să aibă o conducere care lucrează pentru oameni. Am ales să las în urmă frumusețea de New York și să mă întorc în București. Candidez alături de Partidul Oamenilor Tineri, o echipă care crede că România trebuie eliberată și că schimbarea reală începe de la generația tânără. Dacă locuiești în București și crezi, ca mine, că orașul nostru poate deveni curat și viu, adaugă-ți semnătura pentru susținerea candidaturii mele”, a spus Burcea.

Într-un mesaj separat, Anamaria Gavrilă a afirmat că Bucureștiul ar avea nevoie de un primar capabil să „elibereze” orașul de influențele politice ale partidelor aflate la guvernare. Ea a susținut că o astfel de schimbare ar putea fi posibilă doar prin oameni care ar fi demonstrat că pot face față provocărilor.