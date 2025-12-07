Ultimele ore de vot sunt considerate decisive pentru alegerea primarului general al Capitalei. Chiar dacă prezența la vot rămâne moderată, analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, a atras atenția că tinerii care merg la vot seara ar putea schimba ordinea candidaților și ar putea decide rezultatul final.

El a estimat că prezența totală la urne ar fi de 36-37%, un procent mai mic decât arătau sondajele, dar care se încadrează în limitele obișnuite pentru astfel de alegeri. Hrițuc a subliniat că prezența redusă din prima parte a zilei nu înseamnă dezinteres, ci e o caracteristică specifică alegerilor parțiale. El a explicat că 36-37% i se pare un nivel normal și că, deși inițial estimase sub 35%, ultimele ore ar putea crește procentul până la 36%.

„36–37% mie mi se pare oarecum normală. Am mai scris și în zilele trecute că eu cred că o să avem prezență undeva sub 35%. Văd că mă infirmă puțin. Mai sunt câteva ore, deci eu cred că se poate duce până în 36%” , explică analistul politic.

Analistul Cristian Hrițuc consideră că absenteismul nu afectează toți candidații în același mod și că mobilizarea tinerilor în ultimele ore ale votului poate fi decisivă. Această participare târzie ar putea să schimbe rezultatul într-o competiție strânsă, unde diferențele dintre candidați sunt mici. El a spus că prezența redusă nu poate fi considerată neimportantă până nu se cunosc rezultatele și că toți candidații pot fi afectați, nu doar unul. Hrițuc a adăugat că electoratul care vine la vot seara va favoriza, probabil, un primar de dreapta și că beneficiarul principal al participării tinerilor va fi Ciceală.

El a explicat și de ce sondajele arată adesea prezență mai mare decât cea reală: oamenii simt presiune socială și rușine dacă spun că nu vor vota, pentru că percep votul ca pe o obligație morală. Hrițuc a amintit că acest comportament are rădăcini istorice, după Revoluție, când sloganuri precum „S-a murit ca tu să votezi” au creat un reflex social de a declara participarea la vot chiar dacă nu se intenționa cu adevărat.

„Prezența redusă nu poți să spui neapărat că nu afectează pe nimeni până nu știi rezultatele. E clar că poate să-i dezavantajeze pe toți, nu există cazul în care absentează doar de la unul și ceilalți beneficiază. (…) Eu cred că electoratul din partea a doua a zilei va consfinți un primar de dreapta, să-i spunem așa. Și cred că cel care va fi avantajat de ieșirea electoratului de seară, în special al tinerilor, este Ciceală. Există acolo o rușine a respondentului, care spune că merge la vot. Dar mulți pot minți în sondaje, acesta e adevărul. De asta prezența e supraestimată”, detaliază analistul politic.

Pe lângă analiza fluxului de votanți, Cristian Hrițuc a atras atenția asupra problemelor legate de casele de sondare a opiniei publice din această campanie. El a spus că aceste firme nu sunt suficient reglementate și că manipularea datelor pentru a influența opinia publică este evidentă.

Analistul a afirmat că ar fi nevoie de o discuție serioasă despre modul în care funcționează sondajele, pentru că în campania actuală s-a văzut clar că datele oferite au fost false și neregulamentare. Hrițuc a susținut că ar fi necesară o autoreglementare a sociologilor, similară celei din avocatură sau presă, pentru a preveni derapajele care dezinformează alegătorii.