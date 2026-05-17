Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a prezentat primele rezultate preliminare ale alegerilor locale noi și ale referendumurilor desfășurate duminică, 17 mai 2026.

Procesul electoral a vizat alegerea primarilor și a consiliilor în mai multe localități, precum și consultarea cetățenilor privind revocarea unor edili.

În satul Mașcăuți, raionul Criuleni, scrutinul a adus o victorie categorică pentru Aurelia Morărescu, candidata Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Aceasta a acumulat 100% din voturile valabil exprimate, adică 1057 de sufragii, în condițiile unei prezențe la urne de 34,91%.

O situație identică s-a înregistrat și în satul Topala, raionul Cimișlia. Aici, Tamara Ciubotaru, de la aceeași formațiune politică, a atras de asemenea toate cele 257 de voturi valabile (100%), rata de participare atingând pragul de 33,72%.

În comuna Frumușica, raionul Florești, victoria i-a revenit lui Igor Groza, candidatul Partidului Politic Mișcarea Respect Moldova, care a obținut 60% din sufragii, respectiv 291 de voturi.

Contracandidații săi, Veaceslav Feodorov (PAS) și Mihail Munteanu (PSRM), au acumulat 28,45% și, respectiv, 11,55%. Prezența la vot în această comună din Republica Moldova a fost deosebit de ridicată, ajungând la 48,56%.

Prin contrast, în orașul Taraclia, scrutinul se va decide într-un al doilea tur. Candidatul independent Alexandr Borimecicov s-a clasat pe primul loc cu 31,01% din voturi (1199), urmat de Ecaterina Iacobceac, candidata Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), cu 28,45% (1100).

Reprezentantul PAS, Andrei Lambru, a strâns 14,97% din sufragii, iar independentul Vasile Gaidarji a înregistrat 12,13%, prezența totală la urne fiind de 33,31%.

Pe lângă desemnarea noilor administratori, CEC a anunțat și rezultatele referendumurilor locale organizate astăzi în Republica Moldova. În satul Hăsnășenii Mari, raionul Drochia, prezența la vot a fost de 40,36%. Pentru opțiunea „DA”, adică pentru demiterea primarului, au votat 69,67% dintre alegători (340 de persoane), în timp ce opțiunea „NU” a întrunit 30,33%.

În comuna Sadîc, raionul Cantemir, deși prezența a fost mai scăzută, cifrându-se la 23,66%, opțiunea de revocare „DA” a fost susținută masiv de 91,65% dintre participanți (373 de voturi), în timp ce doar 8,35% au ales varianta „NU”.

Cadrul legal din Republica Moldova prevede reguli stricte pentru validarea rezultatelor. Un candidat devine primar dacă acumulează peste 50% din totalul voturilor valabile. Dacă niciunul nu întrunește acest procent, în două săptămâni se organizează turul doi între primii doi clasați.

La referendumuri, decizia se adoptă cu votul majorității participanților, dar numărul voturilor pentru demitere trebuie să fie cel puțin egal cu cel obținut de primar la alegerea sa inițială.

Reprezentanții instituției subliniază că datele actuale rămân preliminare până la recepționarea documentelor oficiale în original.