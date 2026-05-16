Primăria municipiului Ungheni a semnat pe 12 mai un contract pentru emiterea de obligațiuni municipale prin care intenționează să atragă aproximativ 10 milioane de lei de la investitori persoane fizice și companii.

Fondurile obținute vor fi direcționate către reabilitarea și asfaltarea drumurilor din municipiu, în special din cartierele periferice.

Primarul Vitalie Vrabie a declarat pentru Radio Moldova că administrația locală își propune să transforme drumurile pietruite în drumuri asfaltate și să accelereze modernizarea infrastructurii rutiere.

Potrivit edilului, obligațiunile municipale vor avea o dobândă de până la 10% pe an, care va fi plătită investitorilor pe o perioadă de trei ani.

La finalul termenului, investitorii își vor recupera și suma investită inițial.

Modelul este utilizat și de administrația locală din Sireți, raionul Strășeni.

În 2025, autoritățile locale au emis obligațiuni municipale în valoare de aproximativ 3 milioane de lei pentru construcția și renovarea a circa 4,5 kilometri de drumuri.

Primarul Leonid Boaghi susține că acest instrument financiar oferă mai multă flexibilitate decât un credit bancar tradițional.

Potrivit acestuia, pe durata maturității obligațiunilor, primăriile achită doar dobânzile, iar suma principală este rambursată integral la final.

Acest mecanism permite administrațiilor locale să continue și alte investiții sau să asigure cofinanțarea unor proiecte europene și guvernamentale.

Specialiștii spun că obligațiunile municipale încep să fie tot mai atractive pentru autoritățile locale deoarece:

oferă acces direct la finanțare;

permit o gestionare mai flexibilă a fluxurilor financiare;

reduc presiunea ratelor lunare;

pot atrage investitori locali;

oferă vizibilitate proiectelor comunitare.

În plus, administrațiile locale pot utiliza fondurile pentru:

drumuri;

sisteme de apă și canalizare;

iluminat public;

infrastructură urbană;

modernizarea serviciilor publice.

Interesul pentru aceste instrumente financiare vine și din partea investitorilor persoane fizice.

Un investitor care a cumpărat obligațiuni emise de Primăria Sireți a declarat că a investit 10.000 de lei și a obținut un câștig anual de aproximativ 1.000 de lei.

Acesta consideră că obligațiunile municipale reprezintă o investiție relativ sigură, inclusiv datorită sprijinului financiar pe care autoritățile locale îl primesc din bugetul de stat.

Experții financiari spun că obligațiunile municipale pot deveni o alternativă interesantă pentru populație în condițiile în care oferă:

randamente atractive;

risc relativ redus;

posibilitatea de a susține proiectele comunității locale.

Directorul executiv al organizației Expert-Grup, Adrian Lupușor, a declarat că instituția participă activ la promovarea acestui mecanism de finanțare.

Potrivit acestuia, organizația oferă consultanță autorităților locale pentru:

elaborarea planurilor investiționale;

pregătirea documentației;

procesul de emitere a obligațiunilor;

relația cu investitorii și intermediarii financiari.

Programul este susținut inclusiv cu sprijinul Ambasada Olandei în Republica Moldova și al unor intermediari financiari selectați prin concurs.

Adrian Lupușor susține că obligațiunile municipale pot deveni competitive inclusiv în raport cu valorile mobiliare de stat.

Potrivit expertului, acestea pot oferi:

dobânzi mai ridicate;

risc redus pentru localitățile cu grad mic de îndatorare;

finanțare predictibilă pentru proiecte clare de dezvoltare.

Specialiștii spun însă că succesul acestui mecanism depinde de:

credibilitatea administrațiilor locale;

transparența proiectelor;

capacitatea de rambursare;

încrederea investitorilor.

Obligațiunile municipale au fost utilizate deja de mai multe administrații locale din Republica Moldova.

Printre acestea se numără:

Chișinău;

Ceadîr-Lunga;

Sângera;

Costești;

Ungheni;

Sireți.

Ceadîr-Lunga a ajuns deja la a treia emisiune de obligațiuni municipale, ceea ce arată că instrumentul începe să câștige teren în rândul administrațiilor locale.

Creșterea interesului pentru obligațiunile municipale vine într-un context în care multe administrații locale se confruntă cu:

lipsa resurselor bugetare;

costuri ridicate ale creditelor;

nevoi mari de investiții;

infrastructură învechită.

Autoritățile locale încearcă astfel să identifice soluții alternative pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare, fără a depinde exclusiv de împrumuturi bancare sau transferuri de la bugetul de stat.

Experții consideră că, dacă mecanismul va continua să se dezvolte, piața obligațiunilor municipale ar putea deveni una dintre cele mai importante surse de finanțare pentru proiectele locale din Republica Moldova în următorii ani.