Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a amintit că, la momentul fondării PAS, în mai 2016, principalul obiectiv era înlăturarea unui sistem politic pe care l-a descris drept controlat de o grupare coruptă. Potrivit acesteia, formațiunea a pornit la drum cu ideea de a readuce Republica Moldova pe un traseu democratic și de a o apropia de Uniunea Europeană.

Maia Sandu a transmis că, în acea perioadă, partidul era format dintr-un grup restrâns de oameni, fără resurse financiare importante, fără structuri locale dezvoltate și fără strategii electorale complexe. Ea a explicat că ceea ce i-a unit a fost încrederea reciprocă și dorința de a construi o Moldovă liberă, demnă și europeană.

Președinta Republicii Moldova a arătat că obiectivul părea aproape imposibil la acel moment, însă a susținut că, împreună cu susținătorii partidului, a fost posibilă schimbarea direcției politice a țării. Ea a precizat că acea perioadă, pe care a descris-o drept una dificilă pentru Republica Moldova, pare acum o amintire tristă.

Maia Sandu a subliniat că drumul politic al PAS nu a fost lipsit de probleme. Ea a recunoscut că au existat greșeli, momente de cotitură, incertitudini și înfrângeri, dar a insistat că este important ca realizările din această perioadă să fie privite în ansamblu.

Potrivit acesteia, Republica Moldova are astăzi o direcție clară, o democrație consolidată și o șansă reală de a avea un viitor stabil în familia europeană. Maia Sandu a afirmat că acest parcurs nu ar fi fost posibil fără sprijinul cetățenilor din țară și din diaspora.

Ea le-a mulțumit colegilor care au participat la începuturile partidului, spunând că implicarea lor a fost un act de curaj și devotament care a făcut posibile victoriile politice de mai târziu. În același timp, a transmis că succesul a fost posibil mai ales datorită încrederii oferite de cetățeni și a luptei continue pentru schimbare.

Președinta a insistat asupra faptului că încă mai sunt multe de făcut și că procesul de reformă nu este încheiat. În mesajul publicat pe Facebook, ea a reiterat că Republica Moldova trebuie să continue drumul european și să păstreze direcția actuală.

Congresul de constituire al PAS a avut loc pe 15 mai 2016, iar partidul a devenit în ultimii ani principala forță politică aflată la guvernare în Republica Moldova. Formațiunea este asociată direct cu agenda de reforme, lupta anticorupție și apropierea de instituțiile europene.

În mesajul transmis cu ocazia aniversării, Maia Sandu a spus că Moldova merge înainte și că șansa unui viitor bun depinde de menținerea direcției actuale. Ea a prezentat ultimii ani drept o perioadă de rezistență și acțiune, în care speranța unei Moldove europene a rămas principalul punct de sprijin.

Șefa statului a concluzionat că Republica Moldova are astăzi oportunitatea unui viitor demn, bazat pe pace, dezvoltare și apartenența la spațiul european.