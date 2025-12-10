Jurnalistul Dan Andronic l-a avut ca invitat pe colegul său de breaslă, Victor Ciutacu, în podcastul de pe platforma ”HAI România”. Cei doi au analizat în detaliu cele mai actuale teme, de la fracturarea taberei suveraniste până la manevrele strategice pe plan extern ale lui Nicușor Dan.

Într-un schimb de opinii direct și fără rezerve, cei doi analiști au examinat în profunzime haosul de pe scena politică post-electorală, oferind interpretări surprinzătoare asupra mecanismelor ascunse care se pun în mișcare pentru alegerile prezidențiale și parlamentare.

Referitor la alegerile locale parțiale din 7 Decembrie, jurnalistul Dan Andronic a precizat Anca Alexandrescu a obținut un scor foarte bun și că a avut o campanie bine focusată. În schimb, Băluță nu a reușit să convingă, nefiind capabil să atragă nici voturile propriilor susținători din sector, ceea ce indica că în campania sa lipsea ceva, respectiv „strigătul de luptă”.

El a adăugat că nu înțelegea de ce ar fi trebuit să-l voteze pe Băluță. Totodată, a menționat că Ciucu a avut o campanie eficientă, reușind să prezinte-o pe Anca Alexandrescu ca pe un pericol extremist pentru Primăria Capitalei și să transforme această imagine într-un vot util prin strategia sa de comunicare.

„Ca să fie foarte clar, eu cred că Anca Alexandrescu a luat un scor foarte bun. Da. Deci chiar a avut o campanie bună, a fost bine focusată. Băluță n-a reușit să convingă. După cum vezi, nu i-a convins nici pe ai lui în sector să-l voteze, ceea ce înseamnă că a avut o campanie care i-a lipsit ceva. Eu i-am spus că i-a lipsit strigătul de luptă. Nu prea înțelegeam de ce trebuie să-l votez pe Băluță. La Ciucu, iar a avut o campanie bună pentru că a marchetat-o pe Anca Alexandrescu ca fiind extremistă, pericolul extremist care vine peste primăria capitalei și a reușit să transforme energia asta a sloganului într-un vot util”, spune Dan Andronic.

Victor Ciutacu a precizat că, în cazul lui Ciucu, „pericolul” perceput de alegători s-a schimbat, trecând de la temerile tradiționale legate de întoarcerea PSD, corupție și îndepărtarea de Uniunea Europeană, la un alt tip de amenințare, reprezentată de pro-ruși, întruchipați de Anca Alexandrescu și susținătorii săi suveraniști.

El a explicat că echipa lui Ciucu a aplicat aceeași strategie care a funcționat până acum, subliniind că, măcar din superstiție, se continuă pe aceeași linie până când aceasta încetează să mai fie eficientă.

”Deci practic, la Ciucu s-a schimbat, haide să spunem, pericolul pe persoană fizică. Nu a mai fost, ca de obicei la alegerile din București, pericolul întoarcerii ”ciumei roșii” (n.red. PSD), a corupției și a îndepărtării de Uniunea Europeană, și a fost un alt pericol, era cu pro-rușii care, de data asta, erau întruchipați de Anca Alexandrescu, suveraniști și așa mai departe. Adică s-a schimbat babaul. Ăia lui Ciucu au făcut ce trebuiau să facă pe o chestie care a mers până acum și, vorba aia, măcar din superstiție, mergi pe ea până la capăt, până când nu mai merge prima oară”, a precizat și Victor Ciutacu.

Întregul podcast poate fi vizualizat mai jos.