Despre procesul lui Călin Georgescu
Victor Ciutacu a explicat că, în aceeași zi, Călin Georgescu a fost atât la control judiciar, cât și în instanță, unde judecătorii au decis că procesul poate începe. El a precizat că este vorba despre dosarul legat de acuzațiile de legionarism și nu despre cel referitor la o presupusă tentativă de lovitură de stat.
Din punctul său de vedere, această procedură este una mai simplă din punct de vedere juridic, motiv pentru care decizia a venit rapid.
Dan Andronic: Nu știu dacă ai văzut, dacă ai apucat să vezi, dar astăzi Călin Georgescu a fost la Control judiciar, la proces?
Victor Ciutacu: Nu, a fost și la control judiciar și la proces. A dat onorata instanță, că știi că era o cameră preliminară și el a contestat, și onorata instanță s-a pronunțat că poate să înceapă procesul.
Dan Andronic: Așa repede?
Victor Ciutacu: Da, dar e pe aia cu legionarismul, dacă nu mă înșel, nu e pe lovitura de stat.
Dan Andronic: Am înțeles. Aia pe legionarism e mai simplă, nu?
Victor Ciutacu: Da
Despre refuzul lui Călin Georgescu de a comenta rezultatul Ancăi Alexandrescu la alegerile din Capitală
Cei doi jurnaliști au discutat și momentul în care Georgescu a fost întrebat despre scorul obținut de Anca Alexandrescu și a refuzat să răspundă. Victor Ciutacu a spus că nu vede acest gest ca pe o teamă, ci mai degrabă ca pe o tactică de a provoca reacții și de a menține tensiunea.
În opinia sa, refuzul alimentează interpretările și va genera din nou comentarii aprinse în spațiul public, mai ales în rândul susținătorilor acestei zone politice.
Dan Andronic: Dar a fost întrebat de scorul obținut de Anca Alexandrescu și a refuzat să răspundă la întrebare. Crezi că îi e frică?
Victor Ciutacu: Nu, nu cred că îi e frică, cred că vrea să o facă cu nervii pe aia. Iară o dor ficații de nervi și iară o să urle diseară și iară o să spună că n-am înțeles noi ce a vrut să spună Călin Georgescu. (…)
Da, am văzut declarația lui Georgescu și iar diseară o să aflăm că de fapt e un mesaj subliminal al lui Georgescu care se bucură pentru rezultatele triumfale obținute de văduva neagră și că în general mișcarea suveranistă trebuie să fie unită, toată lumea.
Atacurile indirecte asupra lui Călin Georgescu
Dan Andronic a ridicat problema posibilității ca atacurile să se mute direct asupra lui Călin Georgescu. Victor Ciutacu a apreciat că, deocamdată, criticile sunt formulate indirect, fără a-i fi rostit explicit numele.
El a descris această etapă ca pe una de testare, în care se folosesc aluzii și concepte generale, până în momentul în care va exista un semnal clar pentru atacuri directe și asumate public.
Dan Andronic: Eu sunt curios dacă se duce și spre Călin Georgescu. Adică dacă vor avea tupeu să-l atace pe Călin Georgescu.
Victor Ciutacu: Deocamdată o fac așa prin batiste, înțelegi? Nu pronunță numele, dar e rău ce a făcut. Adică vorbim așa despre un concept, nu vorbim despre un om. Deocamdată. Până când se dă verde să de-a primul, prima flegmă cu nume și prenume, știi? Și în momentul ăsta îți dai seama ce se va abate și asupra lui Călin Georgescu.
Consumul media, mai degrabă ca spectacol decât ca analiză
Discuția a ajuns și la modul în care publicul urmărește astfel de subiecte. Dan Andronic a observat că mulți consumatori de media privesc aceste emisiuni ca pe un spectacol, nu ca pe exerciții de analiză sau investigație. În această logică, spune el, fiecare urmărește ceea ce îi confirmă propriile convingeri, fără a-și pune prea multe întrebări legate de afirmații sau contexte.
Victor Ciutacu a completat spunând că diferența majoră față de alte societăți este viteza și eficiența reacției instituționale. El a făcut referire la cazuri din spațiul occidental unde procesele se desfășoară rapid, cu sancțiuni financiare extrem de dure, menite să scoată definitiv anumite personaje din circuitul public.
Dan Andronic: Da, bine, oamenii nu înțeleg pentru că fiecare se uită la ce îi place, fiecare se uită la ce crede că e adevărat. Nu-și pun mari probleme vis-a-vis de afirmații. Dacă e să mă întrebi pe mine se uită ca la un show, nu neapărat ca la o emisiune de investigații. De exemplu se uită de genul: hai să vedem ce mai zic și ăia în seara asta. Și se culcă fericiți că au zis ce credeau ei că trebuie să zică. Și asta este. Cei care se uită la noi simt uneori nevoia să ne înjure, alteori simt nevoia să ne laude. E adevărat că întotdeauna cei care sunt cu înjurăturile sunt mai vehemenți decât aia cu laudele, dar până la urmă asta e media, n-ai ce să faci. Nu poți să stai acum să te intri într-o bulă din care să nu mai ieși.
Victor Ciutacu: Da, dar vorba ta, diferența dintre noi și societățile cu apă caldă la robinet, bun, noi nu mai avem nici apă rece la robinet mai nou, am trecut într-o nouă existență, este că acolo poți să o rezolvi în instanță mult mai rapid și mult mai eficient. Înțelegi?
Dan Andronic: Cum a pățit influencerul ăla care a luat un miliard de amendă.
Victor Ciutacu: Da, da, da. L-au băgat în faliment. Apropo, a făcut și ăla interviu cu Călin Georgescu. Alex Jones sau cum îl cheamă pe conspiraționist?
Dan Andronic: Daună morală un miliard. Nu e o sumă pe care să te gândești că o poți plăti și cred că nici instanța nu s-a gândit că poate e cineva care poate să plătească așa ceva, judecătorul care a dat decizia. Dar i-a dat-o tocmai pentru că a considerat că trebuie să-l scoată pur și simplu de pe șine. Ești într-un faliment total toată viața.
