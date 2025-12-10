Victor Ciutacu a explicat că, în aceeași zi, Călin Georgescu a fost atât la control judiciar, cât și în instanță, unde judecătorii au decis că procesul poate începe. El a precizat că este vorba despre dosarul legat de acuzațiile de legionarism și nu despre cel referitor la o presupusă tentativă de lovitură de stat.

Din punctul său de vedere, această procedură este una mai simplă din punct de vedere juridic, motiv pentru care decizia a venit rapid.

Dan Andronic: Nu știu dacă ai văzut, dacă ai apucat să vezi, dar astăzi Călin Georgescu a fost la Control judiciar, la proces? Victor Ciutacu: Nu, a fost și la control judiciar și la proces. A dat onorata instanță, că știi că era o cameră preliminară și el a contestat, și onorata instanță s-a pronunțat că poate să înceapă procesul. Dan Andronic: Așa repede? Victor Ciutacu: Da, dar e pe aia cu legionarismul, dacă nu mă înșel, nu e pe lovitura de stat. Dan Andronic: Am înțeles. Aia pe legionarism e mai simplă, nu? Victor Ciutacu: Da

Cei doi jurnaliști au discutat și momentul în care Georgescu a fost întrebat despre scorul obținut de Anca Alexandrescu și a refuzat să răspundă. Victor Ciutacu a spus că nu vede acest gest ca pe o teamă, ci mai degrabă ca pe o tactică de a provoca reacții și de a menține tensiunea.

În opinia sa, refuzul alimentează interpretările și va genera din nou comentarii aprinse în spațiul public, mai ales în rândul susținătorilor acestei zone politice.

Dan Andronic: Dar a fost întrebat de scorul obținut de Anca Alexandrescu și a refuzat să răspundă la întrebare. Crezi că îi e frică? Victor Ciutacu: Nu, nu cred că îi e frică, cred că vrea să o facă cu nervii pe aia. Iară o dor ficații de nervi și iară o să urle diseară și iară o să spună că n-am înțeles noi ce a vrut să spună Călin Georgescu. (…) Da, am văzut declarația lui Georgescu și iar diseară o să aflăm că de fapt e un mesaj subliminal al lui Georgescu care se bucură pentru rezultatele triumfale obținute de văduva neagră și că în general mișcarea suveranistă trebuie să fie unită, toată lumea.

Dan Andronic a ridicat problema posibilității ca atacurile să se mute direct asupra lui Călin Georgescu. Victor Ciutacu a apreciat că, deocamdată, criticile sunt formulate indirect, fără a-i fi rostit explicit numele.

El a descris această etapă ca pe una de testare, în care se folosesc aluzii și concepte generale, până în momentul în care va exista un semnal clar pentru atacuri directe și asumate public.

Dan Andronic: Eu sunt curios dacă se duce și spre Călin Georgescu. Adică dacă vor avea tupeu să-l atace pe Călin Georgescu. Victor Ciutacu: Deocamdată o fac așa prin batiste, înțelegi? Nu pronunță numele, dar e rău ce a făcut. Adică vorbim așa despre un concept, nu vorbim despre un om. Deocamdată. Până când se dă verde să de-a primul, prima flegmă cu nume și prenume, știi? Și în momentul ăsta îți dai seama ce se va abate și asupra lui Călin Georgescu.

Discuția a ajuns și la modul în care publicul urmărește astfel de subiecte. Dan Andronic a observat că mulți consumatori de media privesc aceste emisiuni ca pe un spectacol, nu ca pe exerciții de analiză sau investigație. În această logică, spune el, fiecare urmărește ceea ce îi confirmă propriile convingeri, fără a-și pune prea multe întrebări legate de afirmații sau contexte.

Victor Ciutacu a completat spunând că diferența majoră față de alte societăți este viteza și eficiența reacției instituționale. El a făcut referire la cazuri din spațiul occidental unde procesele se desfășoară rapid, cu sancțiuni financiare extrem de dure, menite să scoată definitiv anumite personaje din circuitul public.