La ieșirea din sediul Poliției Ilfov, Călin Georgescu a declarat că Guvernul ar fi compromis o oportunitate istorică de refacere economică. El a susținut că autoritățile au ales măsuri pe care le consideră lipsite de logică și profund dăunătoare, afirmând că situația actuală poate fi descrisă drept un „asasinat economic” îndreptat împotriva propriului popor.

În opinia sa, statul nu ar fi oferit nimic concret cetățenilor și ar fi distrus inclusiv ideea de proiect național.

„Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care ar putea fi calificate ca ridicole, dacă nu ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor”, a spus Călin Georgescu. „Nu ați dat nimic poporului român. Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot”, a spus Georgescu după semnarea controlului judiciar.

Georgescu a afirmat că măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan sunt nu doar ineficiente, ci chiar catastrofale. El a spus că acestea nu răspund nevoilor reale ale populației și că impactul lor negativ se vede deja la nivelul economiei. În viziunea sa, costurile acestor politici vor fi resimțite pe termen lung, fără perspective clare de redresare.

Un alt subiect abordat de Călin Georgescu a fost cel al educației și al promovării profesionale. Acesta a acuzat autoritățile că ar fi încurajat ceea ce el a numit „diplome de debara”, referindu-se la calificări care nu reflectă competențe reale.

În opinia sa, acest fenomen ar fi dus la ocuparea unor funcții importante de persoane nepregătite, afectând grav funcționarea instituțiilor și dezvoltarea economică.

„Ați compromis ideea de competență promovând diplome de debara, impostură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să-i compromiteți șansele. Tineretul merită să ocupe locul pe care-l merită, adică primul loc. Ca un stat responsabil, dacă ai fi, investești totul în tineret pentru că el este viziunea eternității”, a mai adăugat suveranistul, potrivit Realitatea Plus.

Călin Georgescu a susținut că tinerii sunt printre cei mai afectați de direcția aleasă de stat. El a afirmat că viitorul națiunii este compromis atunci când tineretului nu i se oferă șansa de a ocupa locurile pe care le merită.

El a subliniat că un stat responsabil ar trebui să investească prioritar în tineri, pentru că aceștia reprezintă continuitatea și viziunea pe termen lung a societății.

Georgescu a inclus în criticile sale și situația femeilor, pensionarilor și militarilor. El a spus că femeile ar fi fost dezavantajate prin promovarea unor persoane fără competențe reale, pe criterii politice.

Totodată, a acuzat statul că ar fi tratat cu lipsă de demnitate pensionarii și militarii, oferindu-le doar promisiuni, nu respectarea drepturilor legale privind pensiile și indemnizațiile.