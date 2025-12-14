Primarul general a subliniat că nu intenționează să lanseze proiecte majore care nu pot fi duse la capăt în următorii doi ani și jumătate, ci să continue investițiile aflate deja în lucru.

„O să vă dezamăgesc, pentru că, în primul și în primul rând, vorbim despre un rest de mandat și nu vreau să vin să anunț un proiect care nu va fi gata în doi ani și jumătate ani, dar avem lucruri de continuat. Sunt extrem de importante. În primul rând, este vorba despre Dimitrie Pompeiu, e o nebunie. Doi, Prelungirea Ghencea trenează, a început acest proiect în 2018. Trei – Pasajul Basarab ar trebuie ca să fie recepționat și este într-o stare foarte mare de degradare. Deci, în acest mandat scurt mă voi concentra să duc la bun sfârșit proiecte care deja sunt începute, pentru că nu permite nici bugetul să anunți lucruri extrordinare”, a explicat Ciprian Ciucu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

În prima etapă a mandatului, edilul Capitalei spune că accentul va fi pus pe lucrările de întreținere și pe aspectul orașului.

„Spațiul verde arată foarte, foarte prost, pavajul, mobilierul stradal, sunt mașini care sunt peste tot parcate pe trotuare. Deci ordine și curățenie în primul rând”, a punctat primarul general.

Ciprian Ciucu a mai anunțat că a discutat cu primarul general interimar despre includerea în bugetul pe 2026 a unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) pentru regenerarea unor artere importante din Capitală, precum Bulevardul Magheru și Calea Victoriei.

„Deja am vorbit cu primarul interimar să punem în buget pentru anul viitor, să bugetăm niște PUZ-uri de regenerare urbană pe Bulevardul Mangheru, pe Calea Victoriei și pe principalele camere urbane din acea zonă superbă, istorică a Bucureștiului, care acum este în degradare. Un PUZ în țara asta durează undeva la un an și jumătate. Dacă ai noroc, da, trebuie să fie contractat, PUZ-ul trebuie să fie executat, după care e nevoie de un studiu de fezabilitate, care spune care este valoarea investițiilor, trebuie contractat și executat, după care proiectare și execuție.”

Primarul general a precizat că, alături de primarul interimar și de viceprimarul Stelian Bujduveanu, a analizat situația financiară a municipalității și structura aparatului administrativ.

„Eu știu ceea ce mă așteaptă la Primăria Municipiului București. Am fost ieri la Primărie, am vorbit cu domnul primar general interimar, cu domnul Bujdoveanu. Am discutat despre ceea ce ne doare cel mai tare în acest moment, despre buget și nu doar despre buget, despre anumite proiecte de investiții, despre urbanism și despre multitudinea de agenții ale Primăriei, companii, administrații și așa mai departe”, a declarat Ciprian Ciucu în cadrul emisiunii „În fața ta”.

Ciprian Ciucu a câștigat alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei, organizate pe 7 decembrie, cu un scor de 36%. Pe locurile următoare s-au clasat Anca Alexandrescu, Daniel Băluță și Cătălin Drulă.