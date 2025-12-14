Conform noilor prevederi anunțate de Ciprian Ciucu, cei care nu respectă întreținerea clădirilor vor plăti impozite de cinci ori mai mari decât în mod normal.

Ciucu a explicat că obiectivul său nu este de a lansa proiecte mari care necesită ani pentru implementare, ci de a începe imediat cu ordine și curățenie, concentrându-se pe rezultate vizibile în doi ani și jumătate.

„Nu vreau să vin să anunț un proiect care nu va fi gata în 2 ani și jumătate. Foarte serios vorbind, în doi ani și jumătate nu poți să faci proiecte mari, de aceea vom începe cu ordine și curățenie”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi 24.

Primarul ales a menționat că a avut deja o întâlnire cu primarul interimar Stelian Bujduveanu pentru a discuta bugetul pe anul viitor și a subliniat necesitatea intervenției urgente în Centrul Vechi al Capitalei.

„Avem nevoie să intrăm serios în centrul vechi”, a mai spus primarul ales al Bucureștiului.

În plus, Ciprian Ciucu intenționează să instaleze camere de supraveghere în întreg Bucureștiul, iar Poliția Locală va fi responsabilă cu menținerea ordinii publice. De asemenea, viitorul primar va căuta soluții pentru gestionarea reclamelor de mari dimensiuni din zona centrală, fie prin eliminarea acestora, fie prin reducerea dimensiunii și stabilirea unui regulament clar pentru funcționarea lor.

Aceste măsuri fac parte dintr-un plan de modernizare și disciplinare a Capitalei, care combină creșterea fiscală pentru proprietarii neglijenți cu supravegherea video și reglementarea publicitară, urmărind un impact vizibil asupra aspectului și ordinii orașului în perioada următoare.

Amintim că Primăria Municipiului București intenționează să majoreze substanțial impozitele pe locuințe începând cu anul 2026, prin actualizarea valorii impozabile pe metrul pătrat. Proiectul de hotărâre, aflat în consultare publică, ar putea conduce la creșteri de până la 80% ale taxelor plătite de proprietari.

Conform documentului oficial, cota de impozitare pentru proprietățile rezidențiale deținute de persoane fizice va rămâne neschimbată, la 0,1%. Creșterea taxelor va fi determinată exclusiv de majorarea valorii impozabile pe metrul pătrat, fără a modifica procentul de impozitare.

În prezent, valoarea impozabilă conform HCGMB nr. 365 din 20 decembrie 2024 este de 1.492 lei/mp. Pentru 2026, Primăria propune majorarea acesteia la 2.677 lei/mp, ceea ce reprezintă un salt de aproximativ 79%. Această actualizare va avea un impact direct asupra tuturor proprietarilor de apartamente și case din București.

Chiar dacă procentul de impozitare rămâne constant, suma efectiv plătită anual va fi considerabil mai mare. De exemplu, pentru un apartament de 60 de metri pătrați, baza de calcul a impozitului ar crește cu peste 70.000 de lei, ceea ce va conduce la o taxă anuală mult mai ridicată decât în prezent.

Proiectul de hotărâre se află în consultare publică, iar cetățenii pot transmite observații și propuneri înainte de adoptarea sa de către Consiliul General al Municipiului București. Reprezentanții municipalității susțin că actualizarea valorilor impozabile este necesară pentru a reflecta evoluția prețurilor și a pieței imobiliare din Capitală.

În cazul în care va fi aprobat, noile impozite majorate ar urma să se aplice începând cu anul fiscal 2026.