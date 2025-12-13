Conform documentului oficial, cota de impozitare pentru proprietățile rezidențiale deținute de persoane fizice rămâne neschimbată, la 0,1%. Creșterea taxelor va fi determinată exclusiv de majorarea valorii impozabile pe metrul pătrat, nu prin schimbarea cotei procentuale.

În prezent, valoarea impozabilă conform HCGMB nr. 365 din 20 decembrie 2024 este de 1.492 lei/mp. Pentru 2026, Primăria propune majorarea acesteia la 2.677 lei/mp, ceea ce reprezintă un salt de aproximativ 79%.

Această actualizare va avea un impact direct asupra tuturor proprietarilor de apartamente și case din București. Chiar dacă procentul de impozitare rămâne constant, suma efectiv plătită anual va fi considerabil mai mare. Un exemplu concret arată că pentru un apartament de 60 de metri pătrați, baza de calcul a impozitului ar crește cu peste 70.000 de lei, ceea ce va conduce la o taxă anuală mult mai ridicată decât în prezent.

Proiectul de hotărâre se află în consultare publică, iar cetățenii pot transmite observații și propuneri înainte de adoptarea sa de către Consiliul General al Municipiului București. Reprezentanții municipalității susțin că actualizarea valorilor impozabile este necesară pentru a reflecta evoluția prețurilor și a pieței imobiliare din Capitală.

În cazul în care va fi aprobat, noile impozite majorate ar urma să se aplice începând cu anul fiscal 2026.

Amintim că expertul contabil Radu Georgescu a lansat mai multe avertismente cu privire la criza economică din România. Acesta susține că semnele acesteia au devenit vizibile în 2025, iar dezbaterea publică este insuficientă și concentrată pe teme secundare precum deficitul bugetar.

Potrivit lui Georgescu, în urmă cu trei ani foarte puțini discutau despre riscurile economice iminente, în timp ce discursul public sublinia succesele economice ale României în comparație cu alte state europene. În prezent, subiectul a atras atenția a zeci de mii de persoane, însă problema reală ar fi depopularea accelerată a țării.

Datele Eurostat indică că România se află, alături de Siria, printre țările cu cea mai mare scădere a populației în ultimii 20 de ani. Aproximativ 100.000 de tineri părăsesc anual România, iar Georgescu consideră că acest fenomen este direct legat de nivelul ridicat al îndatorării statului și de presiunea fiscală, care ajunge la circa 70%.

Expertul atrage atenția asupra faptului că actualele generații nu au fost consultate în privința datoriei publice și ridică semne de întrebare legate de cine va mai putea susține plata taxelor, pensiilor și ratelor bancare în următorul deceniu. În plus, el respinge ideea că prețurile ar putea crește din cauza cererii, evidențiind că recensământul recent a arătat existența a aproximativ 2,5 milioane de locuințe neocupate, reprezentând circa 25% din totalul fondului locativ.

Fenomenul este vizibil și în marile orașe. În București, populația a scăzut cu aproximativ 200.000 de locuitori în ultimele zece ani, iar peste 218.000 de locuințe sunt declarate goale.

Georgescu este convins că România va fi lovită în maximum trei ani de o criză economică severă, care va afecta grav economia. În prezent, atenția publicului rămâne concentrată pe divertisment și emisiuni TV, în loc să fie îndreptată spre problemele structurale ale țării.