Expertul economic Radu Georgescu atrage atenția că aceste evoluții economice, deși evidente și ușor de înțeles pentru public, nu au generat reacții semnificative în rândul populației, spre deosebire de alte țări. De exemplu, în Bulgaria, guvernul a renunțat la majorarea taxelor după ce au avut loc demonstrații, iar executivul și-a dat demisia. Această situație evidențiază o diferență între reacțiile sociale generate de probleme economice și cele generate de aspecte juridice.

Potrivit explicațiilor oferite de Radu Georgescu pe Facebook, românii sunt mult mai preocupați de aspecte juridice decât de cele economice, deși ambele domenii prezintă probleme majore.

Din perspectiva economică, situația este clară: inflația ridicată și scăderea salariilor reale afectează întreaga populație. Totodată, modificările fiscale adoptate recent, inclusiv majorarea impozitului pe dividende, contravin articolului 4 din Codul Fiscal, care prevede că orice creștere de taxă trebuie să fie aplicată cu cel puțin șase luni după publicare, ceea ce ar fi însemnat o aplicare începând cu 1 ianuarie 2027, și nu cu 1 ianuarie 2026, cum a fost stabilit.

„Am observat ca romanii sunt mult mai preocupati de aspecte juridice decat de aspecte economice

Sigur, in Romania sunt mari probleme si in justitie si in economie

Eu nu am comentat niciodata aspectele juridice deoarece nu cunosc foarte bine cum functioneaza sistemul juridic din Romania si ce rol are fiecare institutie: Judecatorie, Tribunal, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie

Totusi aspectele economice sunt mult mai usor de inteles de toata lumea si ne afecteaza pe toti

Ieri s-au publicat 2 rapoarte statistice pentru octombrie 2025

Romania are in continuare cea mai mare inflatie din Europa

Iar salariul real a scazut cu 5% comparat cu octombrie 2024

Iar de la 1 ianuarie 2026 impozitul pe dividende aproape ca se dubleaza

In mod normal aceste lucruri economice ar fi trebuit sa declanseze demonstratii in Romania

Vezi poza cu demonstratiile de luna aceasta din Bulgaria dupa ce Guvernul a vrut sa creasca taxele de la 1 ianuarie 2026

Dupa demonstratii Guvernul a renuntat la cresterea taxelor

Si Guvernul si-a dat demisia

Aici mai includ si pe mine ca reprezentant al contabililor

Codul Fiscal , biblia contabilitatii in Romania, a fost calcata in picioare in acest an”, a scris Radu Georgescu pe Facebook.

Expertul atrage atenția asupra nerespectării Codului Fiscal în anul 2025 și consideră că acest lucru afectează credibilitatea și aplicarea regulilor contabile și fiscale în România. Georgescu menționează că, în mod normal, acest tip de abateri ar fi trebuit să declanșeze proteste publice, însă populația nu a reacționat pe fondul complexității și lipsei de înțelegere a detaliilor tehnice.

„In Codul Fiscal la articolul 4 scrie ca orice crestere de taxa se face cu minim 6 luni de la publicare, incepand cu 1 ianuarie

Deci, conform Codului Fiscal cresterile de taxe trebuiau sa inceapa de la 1 ianuarie 2027 !!!

Nu de la 1 ianuarie 2026 !!!

In mod normal trebuia sa merg aseara in Piata Victoriei cu o hartie pe care sa scriu “ Nu va bateti joc de Codul Fiscal. Respectati articolul 4 “

Nu am facut-o deoarece nu ar fi inteles nimeni ce vreau sa spun

Poate chiar eram batut ca fac misto

In Romania atat s-a putut”, a conchis expertul economic.

