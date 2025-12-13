Expertul contabil Radu Georgescu a reamintit, pe Facebook, că avertizează de mai mulți ani asupra unei crize economice majore care se apropie de România, dar care a fost mult timp ignorată.

Acesta a explicat că, în urmă cu trei ani, doar un număr foarte mic de persoane discutau despre riscurile economice iminente, în timp ce discursul public era dominat de ideea că România a depășit economic mai multe state europene, iar Bucureștiul alte capitale importante.

Potrivit lui Georgescu, în anul 2025 semnele crizei au devenit vizibile, presa a început să le abordeze, iar subiectul a atras atenția a zeci de mii de oameni.

Totuși, expertul contabil consideră că dezbaterea publică este concentrată pe teme secundare, precum deficitul bugetar sau cheltuielile statului, în timp ce adevărata problemă ar fi depopularea accelerată a României. El a invocat date Eurostat, potrivit cărora România se numără, alături de Siria, printre țările cu cea mai mare scădere a populației în ultimii 20 de ani. Potrivit lui, aproximativ 100.000 de tineri părăsesc anual țara.

Georgescu a afirmat că această tendință este una logică, având în vedere nivelul ridicat al îndatorării statului și presiunea fiscală, despre care spune că ajunge la aproximativ 70%. El a subliniat că actualele generații nu au fost consultate în privința datoriilor publice și a ridicat semne de întrebare legate de cine va mai putea susține, peste un deceniu, plata taxelor, pensiilor și ratelor bancare.

El a respins ideea că prețurile ar putea continua să crească din cauza cererii ridicate, menționând că datele ultimului recensământ arată existența a aproximativ 2,5 milioane de locuințe neocupate la nivel național, reprezentând circa 25% din totalul fondului locativ.

Potrivit acestuia, fenomenul este vizibil inclusiv în marile orașe: în București ar fi cu aproximativ 200.000 de locuitori mai puțini față de acum zece ani și peste 218.000 de locuințe declarate goale.

Georgescu este convins că, în maximum trei ani, România va fi lovită de o criză economică severă, care va duce la „stingerea luminii” în economie. Până atunci, a spus el, atenția publicului rămâne concentrată pe divertisment și emisiuni TV, în loc să fie îndreptată spre problemele structurale ale țării.