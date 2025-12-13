Radu Georgescu avertizează că un „meteorit economic” ar urma să lovească România
Expertul contabil Radu Georgescu a reamintit, pe Facebook, că avertizează de mai mulți ani asupra unei crize economice majore care se apropie de România, dar care a fost mult timp ignorată.
Acesta a explicat că, în urmă cu trei ani, doar un număr foarte mic de persoane discutau despre riscurile economice iminente, în timp ce discursul public era dominat de ideea că România a depășit economic mai multe state europene, iar Bucureștiul alte capitale importante.
Potrivit lui Georgescu, în anul 2025 semnele crizei au devenit vizibile, presa a început să le abordeze, iar subiectul a atras atenția a zeci de mii de oameni.
Aproximativ 100.000 de tineri părăsesc anual România
Totuși, expertul contabil consideră că dezbaterea publică este concentrată pe teme secundare, precum deficitul bugetar sau cheltuielile statului, în timp ce adevărata problemă ar fi depopularea accelerată a României. El a invocat date Eurostat, potrivit cărora România se numără, alături de Siria, printre țările cu cea mai mare scădere a populației în ultimii 20 de ani. Potrivit lui, aproximativ 100.000 de tineri părăsesc anual țara.
Georgescu a afirmat că această tendință este una logică, având în vedere nivelul ridicat al îndatorării statului și presiunea fiscală, despre care spune că ajunge la aproximativ 70%. El a subliniat că actualele generații nu au fost consultate în privința datoriilor publice și a ridicat semne de întrebare legate de cine va mai putea susține, peste un deceniu, plata taxelor, pensiilor și ratelor bancare.
El a respins ideea că prețurile ar putea continua să crească din cauza cererii ridicate, menționând că datele ultimului recensământ arată existența a aproximativ 2,5 milioane de locuințe neocupate la nivel național, reprezentând circa 25% din totalul fondului locativ.
Potrivit acestuia, fenomenul este vizibil inclusiv în marile orașe: în București ar fi cu aproximativ 200.000 de locuitori mai puțini față de acum zece ani și peste 218.000 de locuințe declarate goale.
În maximum trei ani, România va fi lovită de o criză economică severă
Georgescu este convins că, în maximum trei ani, România va fi lovită de o criză economică severă, care va duce la „stingerea luminii” în economie. Până atunci, a spus el, atenția publicului rămâne concentrată pe divertisment și emisiuni TV, în loc să fie îndreptată spre problemele structurale ale țării.
„Eu ma simt ca in filmul “ Don’t Look Up” ( Nu te uita in sus)
Pentru cei care nu au vazut filmul
Subiectul este despre 2 oameni de stiinta care au descoperit ca vine un meteorit care va distruge Pamantul
La inceput nimeni nu-i baga in seama
Ulterior, cand meteoritul s-a vazut cu ochiul liber, lumea a inceput sa-i asculte
Cam asa sunt si eu
Pe aceasta pagina explic de 3 ani ca vine un meteorit economic catre Romania
Acum 3 ani eram vreo 10 oameni pe aceasta pagina care comentam acest subiect
Peste tot in media se vorbea ca Romania a depasit economic Ungaria, Cehia, Polonia, Grecia
Iar Bucuresti a depasit Viena, Roma, Praga
In 2025 meteoritul se vede cu ochiul liber
Presa a inceput sa vorbeasca despre el
Iar aceasta pagina este urmarita de zeci de mii de oameni
Totusi, multa lume nu se uita unde trebuie
Lumea vorbeste despre deficitul bugetar, cheltuielile statului etc
Dar cea mai mare problema este depopularea Romaniei
Conform Eurostat, Romania si Siria sunt cele mai depopulate tari din ultimii 20 de ani
Anual pleaca 100.000 de tineri din Romania iar 50% spun ca vor sa plece
Este abolut logic
Si eu as pleca
De ce sa stea intr-o tara superindatorata si sa plateasca taxe de 70% pentru ca guvernele au fost inconstiente si au facut datorii in numele lor
Nu ei au facut aceste datorii
Nu i-a intrebat nimeni daca sunt de acord ca guvernele sa faca datorii in numele lor
Habar nu am cine va mai plati peste 10 ani taxe, pensii, ratele la banci etc
Totusi inca vad pe langa mine o gramada de inconstienti care nu inteleg nimic ce se intampla
Saptamana aceasta am scris despre bula imobiliara din Romania
Unii au comentat ca preturile vor creste
Ca este cerere mare de locuinte
Asa ceva…
Poti sa cauti pe Google cate apartamente sunt declarate goale la ultimul recensamant din Romania
In Romania sunt declarate 2,5 milioane de apartamente goale !!!
Milioane !!!
Nu este greseala de scriere
Adica 25% din totalul locuintelor din Romania sunt goale
Depopularea este si in orasele mari
De exemplu conform recensamantului in Bucuresti sunt 200.000 de oameni mai putini decat acum 10 ani
Si sunt declarate 218.000 de locuinte goale in Bucuresti !!!
Eu stau in zona de nord din Bucuresti langa niste blocuri noi, finalizate in 2023
Nu stiu cat de bine sunt facute
Totusi au o mica problema
Seara, doar vreo 20% din apartamente au becurile aprinse
Nu stiu cine va sta in ele
Din cate stiu blocurile sunt facute pentru a sta oameni
In curand vor suna bancile sa intrebe de ce nu se aprind becurile
Concluzii
Eu cred ca in maxim 3 ani meteoritul va lovi Romania si se va stinge lumina in economie
Pana atunci sa ne bucuram de inca 3 episoade din Insula Iubirii”, a scris Radu Georgescu pe pagina sa de Facebook.
