Anul viitor, impozitul pe mașină se va plăti în funcție de taxa de poluare. Șoferii urmează să plătească, în medie, cu 30% mai mult. Cei mai afectați sunt proprietarii de mașini vechi de 15-20 de ani, considerate a fi cele mai poluante modele.

Totuși, majoritatea primăriilor nu dispun de datele tehnice necesare pentru a evalua corect nivelul de poluare al fiecărei mașini. De aceea, primăriile au început să ceară date despre autoturismele din propriile localități. Au nevoie de ajutor din partea RAR.

Potrivit Antena 3, acum, au ajuns să se deconteze lucruri acumulate în ani de zile.

„Nu este tocmai plăcut, dar, din păcate, trebuie să decontăm niște lucruri care s-au acumulat în ani de zile. La o mărire bruscă și foarte mare, gradul de colectare va scădea, pentru că populația, știm cu toții, este o populație îmbătrânită, cu venituri foarte mici, și va fi foarte greu”, a declarat Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, pentru Antena 3 CNN. „Noi am căutat, în anii care au trecut, repet, să păstrăm un echilibru între ce pot plăti oamenii și ce bani ne trebuie nouă la primărie ca să putem funcționa, să putem face investiții”, a adăugat Adrian Ciocan, primarul din Orșova.

De altfel, anul viitor, preţurile carburanților s-ar putea majora din nou. Este vorba de o scumpire a benzinei de 5%-10% și de 7%-12% pentru motorină (în primele trei luni ale anului 2026), potrivit Asociației „Energia Inteligentă”.

„Discutăm de o analiză, care a plecat de la ceea ce au însemnat acele restricţii care au fost puse impuse celor două companii ruseşti Lukoil și Rosneft. Ele au o mare pondere, în special, în Europa Centrală şi de Est. Din păcate, din analiza noastră există o zonă foarte expusă, în care prezenţa rafinăriilor ruseşti este puternică. Discutăm de Bulgaria, de România, de Serbia… În celelalte state, prezenţa lor este mai mult pe zona de livrare, de aici şi impactul mai redus acolo”, a declarat președintele Asociației „Energia Inteligentă”, Dumitru Chisăliţă, conform sursei citate anterior.

De altfel, majorarea accizei la carburanți de la 1 ianuarie 2026 va duce la scumpiri de 30-40 de bani per litru de carburant. De aceea, Executivul a aprobat hotărârea de guvern privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate operatorilor de transport rutier pentru a compensa creşterea accizei la motorina. Obiectivul acestei scheme de ajutor de stat este oprirea creşterii preţurilor în lanţ.

Comparativ cu luna trecută, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut cu 0.7%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) costă, în prezent, cu 2.5 lei mai puțin. În cazul motorinei, prețul mediu al unui litru s-a diminuat cu 3.5%, ceea ce înseamnă că un plin (50 de litri) este, acum, cu 14.0 lei mai ieftin, potrivit Peco Online.

În această perioadă, România se află pe locul al 13-lea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai ieftină benzină. În cazul motorinei, România se află pe locul al 16-lea în Uniunea Europeană. Comparativ cu celelalte țări membre ale Uniunii Europene, România se clasează pe locul 13 la benzina fără taxe, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, conform sursei citate anterior.