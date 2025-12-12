Primăria Municipiului București a trimis spre dezbatere publică proiectul prin care stabilește nivelurile impozitelor și taxelor locale ce ar urma să intre în vigoare în anul 2026. Documentul ia în calcul inflația din 2024, estimată la 5,6%, dar și actualizarea valorilor impozabile ale clădirilor.

Pentru locuințele construite din materiale solide – beton armat sau cărămidă arsă –, echipate cu utilități complete, valoarea impozabilă propusă pentru 2026 ajunge la 2.677 lei pe metrul pătrat, aproape dublu față de nivelul utilizat în 2025 (1.492 lei/mp).

Clădirile din lemn ar urma să fie evaluate la 803 lei/mp, față de 447 lei/mp în anul anterior.

Și terenurile agricole din intravilan ar urma să fie impozitate mai ridicat. În zona A, terenul arabil ar avea o valoare de referință de 75 lei/ha (42 lei/ha în 2025), iar în zona B de 56 lei/ha (31 lei/ha în 2025).

Proiectul menține bonusul acordat celor care își achită anticipat impozitele – o reducere de 10% pentru plățile efectuate până la 31 martie.

În plus, pentru vehiculele hibride cu emisii de până la 50 g CO₂/km este propusă o diminuare de 30% a impozitului auto.

Consiliile locale ale sectoarelor vor putea aproba scutiri sau reduceri pentru anumite categorii de imobile și mijloace de transport. Printre acestea se numără:

clădiri care au statut de muzeu sau casă memorială;

clădiri unde se oferă servicii sociale;

imobile restituite în baza legislației privind proprietățile confiscate înainte de 1989;

clădiri clasate monument istoric;

vehicule agricole utilizate exclusiv în agricultură;

mijloace de transport ale fundațiilor cu scop cultural sau umanitar.

Tot la nivelul sectoarelor se pot stabili proceduri proprii pentru acordarea acestor facilități sau pentru implementarea unor scheme de ajutor de stat.

Guvernul a introdus un set amplu de modificări fiscale care vor intra în vigoare începând cu anul 2026, măsuri prin care executivul urmărește să reducă deficitul și să stabilizeze bugetul de stat. Noile reguli ating atât gospodăriile, cât și mediul de afaceri, iar impactul lor se anunță consistent.

Unul dintre cele mai vizibile schimbări privește taxarea proprietăților. Noile metode de calcul vor ridica valoarea impozitelor pentru locuințe și terenuri, în multe cazuri cu procente ce pot depăși 70%. Evaluările imobilelor vor fi actualizate, iar anumite scutiri acordate până acum vor dispărea.

Impozitul pentru vehicule va fi transformat după principiul „plătește cel care poluează”. Formula de calcul se modifică și va aduce taxe mai mari, iar de la această regulă nu vor mai fi exceptate nici mașinile electrice, care până acum erau scutite integral.

Din toamna anului 2025, pensiile ce depășesc pragul de 3.000 lei sunt supuse unei contribuții de 10% aplicată doar sumei care trece peste această limită. Măsura va produce efectele complete în 2026.