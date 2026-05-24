Tánczos Barna: UDMR va da premier „când o să zboare porcul”; un președinte maghiar ar putea fi posibil în viitor
Tánczos Barna a fost întrebat duminică, la Digi 24, despre momentul în care UDMR ar putea ajunge să dea un prim-ministru.
„Când o să zboare porcul. Niciodată, cred”, a afirmat Tánczos Barna.
Acesta a fost întrebat şi când vor alege românii un maghiar preşedinte.
„Nu zic niciodată, pentru că un etnic german a fost deja. Atunci când o să aibă încredere totală în comunitatea noastră că nu vrem niciodată altceva decât bine pentru această ţară”, a declarat Tánczos Barna.
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, declara pe 11 mai că nu ia în calcul posibilitatea de a deveni premier într-un viitor guvern, argumentând că „se numește Kelemen Hunor și suntem în România”. El considera că o astfel de variantă este încă departe de a deveni realistă.
Tánczos Barna: AUR este un partid care a susţinut mişcări anti-europene şi are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influenţa rusă în politică românească
Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că AUR este un partid care a susținut mișcări anti-europene și despre care există semne de întrebare privind legăturile cu influența rusă în politica românească.
El a mai afirmat că partidul Fidesz din Ungaria nu a adus influență rusă în țară, ci a urmărit să protejeze industria și consumatorii maghiari de costurile ridicate ale energiei.
Declarațiile au fost făcute duminică, la Digi 24, după ce Tánczos Barna a fost întrebat de ce consideră că PSD este un partid pro-european, spre deosebire de AUR.
„Din punctul nostru de vedere, AUR este un partid care a susţinut mişcări anti-europene şi are o legătură foarte îndoielnică cu tot ce înseamnă influenţa rusă în politică românească”, a declarat Tánczos Barna.
Moderatorul a remarcat că și partidul Fidesz din Ungaria a avut o abordare similară, iar Tánczos Barna a respins ideea că formațiunea ar fi adus influență rusă în țară. El a susținut că, din perspectiva sa, Fidesz a urmărit protejarea industriei maghiare și a consumatorilor casnici de costurile ridicate ale energiei și că aceste obiective au fost atinse, chiar dacă politicile adoptate au avut un cost politic în cei 16 ani de guvernare.
Vicepremierul a fost întrebat și dacă UDMR a mizat greșit pe Viktor Orbán, fostul premier al Ungariei.
„Nu, pentru că este o certitudine, comunitatea maghiară din România îl susţine, l-a susţinut şi îl susţine pe Viktor Orban. Avem aceleaşi valori, creştine, conservatoare. Este o legătură construită în 20 de ani de activitate cum nu am avut şi în perioade când nu eram în relaţii foarte bune cu Fidesz-ul. Am reuşit să rezolvăm aceste probleme şi comunitatea aceasta legată de valori şi de sprijinul uriaş pe care l-a primit comunitatea maghiară din partea guvernului a dus la această susţinere”, a mai declarat Tánczos Barna.
