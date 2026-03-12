Din cuprinsul articolului Consolidarea cooperării dintre România și Ungaria în ultimii ani a avut efecte concrete, dă asigurări vicepremierul Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a anunțat că consolidarea cooperării dintre România și Ungaria în ultimii ani a avut efecte concrete, beneficiind atât întreprinderile românești și maghiare, cât și angajații acestora, prin creșterea semnificativă a schimburilor comerciale dintre cele două țări, ca urmare a aderării României la spațiul Schengen, realizată cu sprijinul Ungariei.

El a precizat, prin intermediul Facebook-ului, că, în cadrul unei întâlniri de la Budapesta cu Péter Szijjártó, ministrul Afacerilor Externe și al Comerțului Exterior al Ungariei, au discutat despre modalitățile de aprofundare a cooperării, stimularea economiilor celor două state și abordarea provocărilor de securitate și energetice.

Vicepremierul a spus că a prezentat pachetul de măsuri adoptat în România pentru stimularea economiei și încurajarea investițiilor și că se analizează noi posibilități prin care programele de sprijin ale celor două țări pot contribui cât mai eficient la dezvoltarea companiilor româno-maghiare.

Totodată, Tanczos Barna a mulțumit lui Péter Szijjártó pentru reafirmarea sprijinului Ungariei față de aderarea României la OCDE, obiectiv strategic al țării noastre, subliniind că atunci când UDMR se află la guvernare, promovează constant dialogul din care beneficiază cetățenii ambelor state.

Vicepremierul Tanczos Barna a avut o zi încărcată la Budapesta, joi, 12 martie, începând cu participarea la Forumul Reprezentanților Maghiari din Bazinul Carpatic. El a precizat că a purtat discuții inclusiv cu István Nagy, ministrul Agriculturii din Ungaria, privind protejarea și sprijinirea fermierilor.