Guvernul României a aprobat recent proiectul de lege pentru ratificarea Acordului cu Republica Moldova privind implementarea controlului coordonat pe calea ferată la punctul de trecere Fălciu – Cantemir. Acordul, semnat la București pe 1 octombrie 2025, va permite verificarea persoanelor, mărfurilor și transporturilor feroviare într-un singur punct, pe ambele sensuri de circulație.

Spre deosebire de alte puncte de frontieră, unde controlul se realizează doar la intrare, gara Fălciu va efectua verificări atât la intrarea, cât și la ieșirea din România, contribuind la reducerea timpilor de așteptare și la fluidizarea traficului de transport feroviar între cele două state. Măsura sprijină atât tranzitul persoanelor, cât și transportul internațional de mărfuri, oferind o alternativă rapidă și eficientă la rutele existente.

„Spre deosebire de alte puncte de frontieră unde controlul coordonat se realizează doar pe sensul de intrare, în acest caz, verificările vor fi efectuate pe ambele sensuri de circulaţie. Implementarea acestui sistem are ca obiectiv facilitarea tranzitului de persoane şi accelerarea transportului de mărfuri între România şi Republica Moldova, contribuind la fluidizarea traficului la frontieră şi la dezvoltarea rutelor feroviare alternative de transport”, se arată în comunicat.

Punctul de trecere Fălciu – Cantemir, nefuncțional din 2010, va fi redeschis, marcând un pas important pentru reconectarea Republicii Moldova la coridoarele feroviare europene. Aceasta va permite dezvoltarea rutelor feroviare către porturile românești, inclusiv către portul Constanța, și va stimula comerțul transfrontalier prin facilitarea transportului rapid de mărfuri și persoane.

Acordul stabilește principiile cooperării între autoritățile române și moldovene, atribuțiile personalului de control, organizarea activităților și reglementările privind protecția datelor și responsabilitatea juridică. Valabilitatea inițială este de 12 luni, perioadă după care eficiența sistemului va fi evaluată și se va decide asupra continuării mecanismului de control coordonat.

Implementarea controlului coordonat la Fălciu – Cantemir contribuie la modernizarea infrastructurii feroviare, creșterea capacității de transport internațional și dezvoltarea comerțului între România și Republica Moldova. În plus, facilitează mobilitatea cetățenilor, reduce blocajele la frontieră și sprijină integrarea Republicii Moldova în rețelele europene de transport.