Eurodeputatul Siegfried Mureşan a spus că Parlamentul European vrea ca în bugetul Uniunii Europene să fie introdusă o clauză care să prevadă revizuirea automată a fondurilor. El a explicat că țările care vor adera la UE între 2028 și 2034, cum ar fi Ucraina, vor primi imediat banii necesari pentru agricultură și politica de coeziune.

Mureşan a precizat că, pe lângă fondurile europene deja disponibile pentru țările candidate, această revizuire ar asigura resursele necesare imediat ce un nou stat se alătură blocului comunitar.

„În primul rând, (ţările candidate) vor avea fonduri europene la dispoziţie, dar propunem în plus ca, dacă în perioada 2028-2034 vom avea o extindere a Uniunii Europene, să facem imediat o revizuire a bugetului Uniunii Europene pentru a pune acestor state la dispoziţie fondurile necesare pentru agricultură şi politica de coeziune. Deci, propunem în bugetul multianual al Uniunii Europene o clauză obligatorie de revizuire. Astfel încât, dacă în perioada 2028-2034, Republica Moldova sau orice alt stat va adera la Uniunea Europeană, să revizuim bugetul şi să le punem de îndată la dispoziţie fondurile care se cuvin”, a declarat Mureșan.

Europarlamentarul a explicat că o altă propunere pentru bugetul UE 2028-2034 este ca fiecare țară care vrea să adere să primească o sumă clară de fonduri europene, la fel cum primesc acum statele membre.

El a spus că, momentan, Comisia Europeană propune un fond comun de circa 40 de miliarde de euro pentru toate țările candidate, cu excepția Ucrainei, care are un fond mai mare, adaptat și situației de război.

Vicepreședintele grupului PPE a adăugat că este normal ca fiecare stat candidat care face reforme și se pregătește să știe exact ce bani îi revin.

„Este firesc ca fiecare stat candidat care întreprinde reforme şi se pregăteşte de aderare să ştie care este suma pentru el însuşi”, a punctat Mureșan.

Parlamentul European a adoptat, cu o zi în urmă, un raport în care arată că extinderea Uniunii Europene este o decizie strategică, necesară pentru securitatea și stabilitatea UE. Raportul precizează că lipsa extinderii ar costa mai mult decât aderarea noilor membri și ar putea crea zone geopolitice vulnerabile la influențe străine nefaste.

Documentul menționează că Muntenegru și Albania și-au stabilit deja obiective clare pentru încheierea negocierilor de aderare până la sfârșitul anilor 2026 și 2027. Parlamentul European susține, de asemenea, deschiderea rapidă a negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova.

Raportul subliniază că aderarea trebuie să se bazeze pe merite și să fie reversibilă, fără a trata nicio țară ca parte a unui pachet. Nu există scurtături în ceea ce privește valorile și principiile fundamentale ale UE. Statul de drept, reformele democratice, libertatea presei, drepturile minorităților, independența justiției și lupta împotriva corupției trebuie să rămână priorități, împreună cu sprijinul pentru societatea civilă.