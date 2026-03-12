Germania ar fi devenit prima țară din NATO care a invitat instructori militari din Ucraina pentru a-și pregăti armata în cazul unui posibil atac din partea Rusiei. Informația ar fi fost prezentată de comandantul Bundeswehrului, generalul-locotenent Christian Freuding.

El ar fi spus, într-un interviu acordat pentru „Reuters”, că Berlinul și Kievul ar fi semnat un acord în acest sens în luna februarie. Generalul ar fi explicat că această situație reprezintă o schimbare de roluri: armata ucraineană, care la început a fost antrenată de instructori occidentali, ar urma acum să împărtășească experiența sa de luptă cu Rusia.

Freuding ar fi subliniat că armata germană are așteptări mari de la această colaborare, deoarece trupele ucrainene ar fi în prezent printre puținele din lume care au experiență reală de luptă pe front împotriva Rusiei.

Potrivit lui, zeci de instructori militari ucraineni ar urma să vină în Germania pentru câteva săptămâni. Ei ar trebui să prezinte experiența lor în mai multe domenii, cum ar fi artileria, ingineria militară, operațiunile cu vehicule blindate, folosirea dronelor și sistemele de comandă și control.

Freuding ar fi spus că Germania trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu, deoarece serviciile secrete nu ar exclude posibilitatea ca Rusia să atace un stat membru NATO în următorii ani.

El ar fi avertizat că timpul este foarte scurt și că armata trebuie să se pregătească rapid, deoarece un eventual adversar nu ar aștepta ca Germania să fie complet pregătită.

Generalul ar fi adăugat că soldații ucraineni ar fi dobândit multe abilități în condiții reale de război și ar fi dezvoltat tactici moderne de luptă.

În opinia lui, faptul că militarii ucraineni vin acum ca instructori în Germania ar arăta că între cele două țări există un parteneriat egal în domeniul securității. Freuding și-ar fi exprimat și convingerea că și alte state din NATO ar putea urma exemplul Germaniei, pentru a nu fi vulnerabile în cazul unei noi invazii ruse.

„Avem speranțe mari. Trupele ucrainene sunt în prezent singurele din lume cu experiență de luptă pe linia frontului împotriva Rusiei. Asta înseamnă practic poimâine. Nu avem timp – inamicul nu așteaptă să ne declarăm disponibilitatea. Prin urmare, trebuie să profităm de fiecare ocazie pentru a ne pregăti. Faptul că acum vin la noi ca instructori reflectă parteneriatul nostru egal în materie de securitate”, a afirmat generalul.

De la începutul invaziei ruse la scară largă, pe 24 februarie 2022, armata germană a antrenat militari ucraineni pentru folosirea echipamentelor occidentale, inclusiv tancuri Leopard și vehicule de luptă pentru infanterie Marder.

Deși Kremlinul susține că nu are planuri de agresiune împotriva NATO, oficialii occidentali privesc cu scepticism aceste declarații. Ei invocă acțiunile Rusiei de după destrămarea Uniunii Sovietice, perioadă în care Moscova a purtat războaie împotriva Republicii Moldova, Ceceniei, Georgiei și Ucrainei și a desfășurat, în același timp, un amplu război hibrid împotriva Uniunii Europene și a NATO.