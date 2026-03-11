Nicuşor Dan, scrisoare către Parlament: Am aprobat intrarea în România a Forţei de reacţie NATO

În scrisoarea adresată Parlamentului, președintele Nicuşor Dan a informat că a aprobat intrarea și staționarea în România a Forței de reacție NATO sau tranzitarea teritoriului național de către aceasta, în scopul pregătirii și, dacă va fi necesar, desfășurării de operațiuni militare în 2026. De asemenea, a mandatat ministrul Apărării Naționale să aprobe eventualele modificări în structura sau componența ARF, care pot apărea în funcție de datele de planificare transmise de NATO pentru anul respectiv.

Scrisoarea precizează că Forța de Reacție a NATO (ARF) reprezintă o capabilitate strategică multinațională și multidomeniu, aflată la dispoziția SACEUR, ce poate fi dislocată în maximum 10 zile pentru a asigura un răspuns rapid la orice amenințări la adresa Alianței.

”Începând din luna iulie 2024, ARF a înlocuit Forţa de Răspuns a NATO (NRF), constituind principalul pachet de forţe cu nivel ridicat al capacităţii de luptă, disponibil pentru angajare în interiorul sau în afara zonei de responsabilitate a SACEUR. În situaţia apariţiei premiselor pentru declanşarea unei crize majore de securitate, cu posibile implicaţii asupra independenţei sau suveranităţii naţionale a României, Consiliul Nord-Atlantic (NAC) poate lua decizia dislocării pe teritoriul României inclusiv a ARF, alături de forţele prevăzute în Planul Regional de Sud-Est, în scopul dezamorsării crizei şi/sau descurajării escaladării acesteia”, arată şeful statului în scrisoare. ”În funcţie de decizia SACEUR, dislocarea pe teritoriul naţional a ARF poate să includă Forţa de Reacţie în totalitate ori anumite componente ale acesteia, suplimentate cu elemente de comandă-control şi de sprijin, stabilite ad-hoc, în funcţie de amploarea, tipul şi particularităţile operaţiei avute în vedere, în cadrul procesului de planificare operaţională de nivel strategic şi/sau operativ derulat la nivelul comandamentelor responsabile ale Alianţei. Statele de tranzit sau de destinaţie planifică şi pun în aplicare, din timp, măsurile convenite privind acordarea sprijinului naţiunii gazdă, în scopul facilitării dislocării ARF. Aceste măsuri se planifică la nivel naţional în consultare cu autorităţile NATO competente şi implică demersuri naţionale derulate la nivel interministerial şi interinstituţional, în cadrul mecanismelor de cooperare instituite potrivit legii”, mai arată preşedintele în scrisoarea transmisă Parlamentului.

Președintele Nicuşor Dan a declarat că, pentru implementarea eficientă a măsurilor pregătite la nivel național pentru primirea Forței de reacție NATO într-un interval de timp foarte scurt, este necesar ca dislocarea sau tranzitarea acesteia pe teritoriul României să fie preaprobată în perioada de pace.