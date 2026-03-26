Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care introduce schimbări semnificative pe piața combustibililor, vizând limitarea creșterii prețurilor la benzină și motorină și prevenirea speculațiilor comerciale. Decizia a fost luată în ședința de joi și marchează instituirea stării de criză pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Măsurile au fost anunțate de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, pe baza unei informări transmise de vicepremierul Tánczos Barna, care a subliniat că intervenția guvernamentală are ca obiectiv protejarea consumatorilor și asigurarea stabilității aprovizionării interne.

Una dintre cele mai importante prevederi ale ordonanței este limitarea marjei comerciale aplicate de operatorii din sectorul carburanților.

În perioada 1 aprilie – 30 iunie, marja de comercializare a benzinei și motorinei nu poate depăși media practicată de fiecare companie în anul 2025. Măsura poate fi prelungită, în funcție de evoluția pieței.

Guvernul susține că această decizie are rolul de a reduce practicile speculative și de a menține un nivel mai stabil al prețurilor la pompă.

O altă schimbare majoră vizează exportul de carburanți. Benzina și motorina nu mai pot fi exportate liber, inclusiv către statele din Uniunea Europeană, decât cu aprobarea scrisă a Ministerului Economiei și Ministerului Energiei.

Această restricție are scopul de a păstra o cantitate mai mare de combustibil pe piața internă, în contextul declarării stării de criză și al riscului de dezechilibre în aprovizionare.

Ordonanța permite, de asemenea, reducerea temporară a conținutului obligatoriu de biocombustibili în benzină. Procentul poate fi scăzut de la 8% la minimum 2% pe durata aplicării măsurilor.

Această modificare este justificată de autorități prin necesitatea diminuării costurilor de producție și, implicit, a prețului final pentru consumatori.

Pentru a asigura respectarea noilor reglementări, guvernul a introdus sancțiuni pentru operatorii economici care depășesc marja comercială permisă sau exportă combustibili fără autorizație.

Amenzile vor fi aplicate în funcție de gravitatea încălcărilor și au rolul de a descuraja abaterile de la noile reguli impuse de autorități.

Vicepremierul Tánczos Barna a declarat că actualul pachet legislativ reprezintă doar un prim pas în direcția reglementării pieței carburanților. În cadrul coaliției de guvernare vor continua discuțiile privind măsuri suplimentare, inclusiv posibilitatea limitării directe a prețurilor la benzinării.

Autoritățile susțin că intervențiile sunt necesare pentru a combate speculațiile și pentru a proteja consumatorii într-o perioadă de volatilitate pe piața energetică.