Potrivit unui sondaj INSCOP, realizat între 2 martie-6 martie, aproape trei din patru români consideră că circulația pe drumurile publice din țară este nesigură. Mai exact, 74,8% dintre respondenți apreciază că traficul este nesigur, dintre care 45,4% îl consideră „destul de nesigur”, iar 29,4% „foarte nesigur”. În schimb, doar 3,7% dintre participanți consideră că traficul este „foarte sigur”, iar 20,1% „destul de sigur”.

Când au fost întrebați care sunt principalele cauze ale acestei nesiguranțe, 46,6% dintre respondenți au indicat comportamentul iresponsabil al șoferilor. Alte motive menționate au fost infrastructura rutieră slab dezvoltată sau de proastă calitate (32,1%), educația rutieră precară (11,3%) și aplicarea insuficientă a legii de către autorități (7,5%).

Sondajul a inclus și întrebări referitoare la măsuri pentru sancționarea șoferilor care nu plătesc amenzile de circulație. Peste jumătate dintre români, respectiv 55,7%, susțin suspendarea dreptului de a conduce pentru șoferii care nu achită amenzile în termen de 90 de zile. Din acest procent, 40,4% sunt total de acord, iar 15,3% mai degrabă de acord. În schimb, 11,4% dintre respondenți sunt mai degrabă împotrivă, iar 30,6% total împotrivă față de această măsură.

Datele sondajului au fost colectate prin interviuri telefonice CATI, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României. Eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un grad de încredere de 95%.

Luna trecută, autoritățile române au explicat cum va funcționa suspendarea permisului pentru șoferii care nu plătesc amenzile la timp.

Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, mecanismul este clar și treptat: dacă un șofer nu plătește amenda în termen de 90 de zile, pentru fiecare 50 de lei neachitați i se va adăuga o zi de suspendare a permisului. După expirarea termenului, amenda este trimisă autorității locale, care emite o somație oficială. Aceasta avertizează posesorul permisului că riscă suspendarea dacă nu plătește. Dacă nici după acest avertisment nu se achită amenda, sistemul digital interconectat între autoritățile locale și Ministerul de Interne aplică automat suspendarea, la 105 zile de la emiterea procesului-verbal.

„Este un mecanism foarte clar stabilit împreună cu colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și cu colegii de la Justiție, astfel încât, după trecerea unor perioade de timp foarte bine delimitate prin ordonanță, dacă nu se plătește amenda de circulație, se comunică către autoritatea locală. (…) Autoritatea locală emite somație de plată în care avertizează posesorul de permis de conducere că există posibilitatea suspendării în cazul în care nu va plăti amenda de circulație și dacă la finalizarea acestei ultime perioade nu se întâmplă, atunci sistemul intră în vigoare pe platformă digitală interconectată între autoritățile locale și Ministerul de Interne”, a precizat Attila.

Premierul Ilie Bolojan a spus că în prezent doar aproximativ 40% dintre amenzile de circulație sunt plătite, ceea ce este mult sub media europeană. El a explicat că, în alte țări, neplata amenzilor atrage măsuri suplimentare, cum ar fi creșterea sumei de plată sau alte sancțiuni. În România, era nevoie să se înăsprească acest mecanism pentru a încuraja plata amenzilor, a face sistemul mai echitabil pentru toți cetățenii și pentru a crește disciplina în trafic. Astfel, scopul măsurii nu este doar sancționarea, ci și întărirea responsabilității șoferilor și siguranța rutieră.