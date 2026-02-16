În cadrul podcastului „HAI Live”, publicat luni, 16 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, Robert Turcescu și Adrian Severin au discutat despre vizita președintelui României, Nicușor Dan, la Washington, SUA, la Consiliul pentru Pace convocat de președintele SUA, Donald Trump.

Robert Turcescu a explicat că postarea lui Nicușor Dan i-a stârnit temeri, evocând imaginea liderului român cu laptopul său mare în calitate de observator, și s-a întrebat ce ar putea să se întâmple acolo, inclusiv în scenarii accidentale. Turcescu a remarcat și reacțiile negative ale unor susținători, cum ar fi Cristian Tudor Popescu sau Valeriu Nicolae, care l-au criticat dur pe președinte pentru decizia sa.

Jurnalistul a pus întrebarea de ce Nicușor Dan a luat această decizie și dacă ar fi fost posibil ca acesta să rămână acasă, având în vedere parteneriatul strategic al României cu Statele Unite și rolul NATO.

Adrian Severin a intervenit, subliniind că toți liderii se încadrează într-un cadru globalist, deși unii sunt suveraniști, iar alții antinaționali. El a explicat că globalizarea este un fenomen obiectiv și natural, iar miza este administrarea acesteia astfel încât să fie promovate interesele naționale. Severin a afirmat că protestele susținătorilor se bazează pe iluzia participării lor la decizii, deși, de fapt, ei nu au fost consultați și au fost folosiți ca simple „lătrători”.

Robert Turcescu: – E vorba de postarea lui Nicușor Dan (președintele României) cum că se duce la Washington la Consiliul pentru Pace convocat de de Donald Trump (actualul președinte al SUA) în calitate de observator. Chestiune care mie îmi dă fiori, adică… ideea unui Nicușor Dan – cu carnețel în mână, cu laptopul ăla mare al lui așa, are un laptop mare de tot cu ecran mare zici că a plecat, a furat televizorul de acasă, a plecat cu el, – ideea de a-l vedea acolo în calitate de observator mie îmi dă ceva fiori gândindu-mă la ce ar putea să facă. Îi cade laptopul pe jos, nu știu, se întâmplă ceva… Sunt tot soiul de accidente care se pot întâmpla. De ce credeți că a luat Nicușor Dan această decizie? De ce credeți că a luat-o nemulțumind o bună parte din admiratorii lui? Da? De exemplu, Cristian Tudor Popescu astăzi îl face terci, pilaf, îl dă cu capul de toți pereții. Valeriu Nicolae de asemenea. Toată gașca asta Nicușoristo, Mucușoristă… care ne-a spus: „Votați-l pe Nicușor.” Acum să nu-l mai vadă. Îl scuipă. „Nenorocitule, n-ai trădat? Te-ai dus să te întâlnești cu pedo***** de Trump, cu curv****, cu nenorocitul ăla. Ce cauți acolo, Nicușoare? Trebuia să stai acasă lipit de glie.” Bun. Deci, cum credeți că a luat această decizie? De ce a luat-o? Și vă întreb și dacă putea să ia decizia de a sta acasă, de exemplu, era valabilă în contextul în care România are un parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii? Până la urmă, NATO cam înseamnă Statele Unite ale Americii și nimic altceva. Vă întreb. Adrian Severin: – Da. Bun. Eu cred că cei sunt globaliști… Toți sunt globaliști, numai că unii sunt globaliști suveraniști, alții sunt globaliști antinaționali. Asta este tot. Deci, noi tot în zona globalismului ne mișcăm și nu vom ieși din ea pentru că globalizarea este un fenomen obiectiv, este un fenomen natural și totul este să administrăm globalizarea în așa fel încât în acest context să ne promovăm interesele naționale, da? Și să nu dispărem. Despre asta este vorba. Globalismul e altceva. Asta este o ideologie. Globalismul sigur ca ideologie servește anumite interese. Acolo ar trebui sau ar trebui să fie bătălia noastră. Acum, cei care protestează din categoria așa zișilor „proeuropeni”, că și ceilalți sunt proeuropeni, doar că nu sunt proimperialiști, dar sunt și ei proeuropeni. Nu este exclus. Suveranismul nu exclude europenismul. Nu exclude federalismul, exclude imperialismul, ceea ce este altceva. Asta e o discuție care necesită ceva mai mult timp, însă cei care protestează… protestează pentru că n-au fost întrebați. Ei au trăit cu iluzia că ei participă la decizii și acum află toți cei pe care i-ați numit și alții că de fapt ei nu sunt decât niște lătrători care sunt folosiți, utilizați și când se iau decizii nimeni nu se împiedică de ei.

Turcescu a apreciat explicația lui Severin, care a continuat spunând că decizia vizitei lui Nicușor Dan nu ar fi fost neapărat a președintelui în sine, ci mai degrabă o mișcare tactică de cei care îl controlează.

Severin a explicat că participarea României este benefică deoarece menținerea parteneriatului strategic și dialogul direct permit promovarea intereselor naționale. El a detaliat că rolul lui Dan este acela de observator, adică de a participa fără a interveni direct în discuțiile principale, ceea ce permite României să fie prezentă la masa negocierilor fără să-și asume decizii care ar putea fi riscante.