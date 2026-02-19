Preşedintele Nicuşor Dan va fi unul dintre puţinii lideri din UE prezenţi, cu statut de „observator”, în contextul în care majoritatea ţărilor europene au refuzat invitaţia, iar participarea comisarului european Dubravka Suica, tot cu statut de „observator”, a stârnit controverse în cadrul blocului european.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că Donald Trump va conduce prima parte a reuniunii de joi, urmând ca apoi să plece din Washington pentru o vizită în Georgia.

La 23 ianuarie, la Davos, în Elveţia, Trump a semnat documentele oficiale care au înfiinţat Consiliul pentru Pace. Înfiinţarea Consiliului fusese aprobată anterior printr-o rezoluţie a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, ca parte a planului preşedintelui pentru Gaza.

„Preşedintele are un plan şi o viziune foarte îndrăzneţe şi ambiţioase pentru reconstrucţia şi refacerea Gazei, care sunt în plină desfăşurare datorită Consiliului pentru Pace”, a spus Leavitt. „Aceasta este o organizaţie legitimă, care are zeci de ţări membre din întreaga lume”, a precizat ea.

Mai multe puteri regionale din Orientul Mijlociu, precum Turcia, Egipt, Arabia Saudită şi Qatar, şi state emergente precum Indonezia s-au alăturat Consiliului, în timp ce aliaţii occidentali ai SUA au fost mai precauţi.

Cardinalul Pietro Parolin a declarat că gestionarea crizelor ar trebui coordonată de Naţiunilor Unite. Papa Leon a fost invitat în ianuarie, dar a refuzat. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a considerat această decizie „profund regretabilă”.

Dintre cel puţin 60 de ţări invitate, 27 au acceptat să facă parte din Consiliu. Bulgaria, Ungaria, Albania şi Kosovo sunt singurele ţări europene membre, în timp ce Italia, Cipru, Grecia, România şi UE participă doar ca observatori, fără drept de vot, iar majoritatea nu vor fi reprezentate la reuniunea de joi de la Washington.

Principalul obiectiv al reuniunii inaugurale de joi este prezentarea unui plan de reconstrucţie pentru Gaza, afectată grav de războiul susţinut de Israel și sprijinit diplomatic și militar de SUA.

Se estimează că SUA vor anunţa fonduri de 5 miliarde de dolari din partea statelor membre „pentru eforturile umanitare şi de reconstrucţie din Gaza”. În cadrul reuniunii se vor detalia şi planurile pentru aşa-numita Forţă Internaţională de Stabilizare, destinată menţinerii ordinii în Gaza, conform planului în 20 de puncte al administraţiei Trump. Acesta prevede un armistiţiu etapizat, dezarmarea Hamas şi crearea unei structuri de guvernare tehnocrate pentru perioada de tranziţie.

Consiliul pentru Pace a fost prezentat oficial la Forumul Economic Mondial de la Davos luna trecută. Jared Kushner, ginerele lui Trump și membru executiv al consiliului, a expus o viziune de reconstrucţie ambiţioasă, incluzând staţiuni balneare şi turnuri înalte, criticată de grupurile palestiniene ca fiind „imperialistă”.

Pe 15 februarie, Trump a anunţat pe Truth Social că statele membre „au angajat mii de persoane în Forţa Internaţională de Stabilizare şi Poliţia Locală pentru a menţine securitatea şi pacea pentru locuitorii din Gaza”.

Reconstrucţia teritoriilor palestiniene devastate de bombardamentele israeliene asupra Gazei şi de raidurile din Cisiordania este estimată la aproximativ 70 de miliarde de dolari, conform evaluărilor Naţiunilor Unite.