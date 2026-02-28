Președintele Emmanuel Macron a atras atenția pe X că declanșarea conflictului între Statele Unite, Israel și Iran are efecte grave asupra păcii și securității internaționale. El a subliniat că regimul iranian trebuie să accepte negocieri sincere pentru a încheia programele sale nucleare și balistice și pentru a opri acțiunile care destabilizează regiunea.

”Declanşarea războiului între Statele Unite, israel şi Iran are consecinţe grave asupra păcii şi securităţii internţaionale”, avertizează pe X şeful statului francez. ”Regimul itranian trebuie să înţeleagă că nu mai are de-acum altă opţiune decât să angajeze negocieri cu bună-credinţă, pentru a pune capăt programului său nuclear şi balistic şi acţiunilor sale de destabilizare a regiunii”, apreciază el.

El a făcut apel la regimul iranian să respecte voința poporului, subliniind că „cu cât mai repede, cu atât mai bine”.

De asemenea, președintele Emmanuel Macron a solicitat convocarea unei reuniuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

”Loială principiilor sale şi conştintă de responsabilităţile sale instituţionale, Franţa cere o reuniune de urgenţă a Consiliului de Securitate (al ONU). Sunt în contact cu partenerii noştri europeni şi prietenii noştri din Orientul Mijlociu”, scrie el.

Palatul Élysée a anunțat că au fost purtate discuții cu liderii Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei și ai regiunii autonome Kurdistan.

”Franţa este pregătită să desfăşoare mijloacele necesare protecţiei celro mai apropiaţi parteneri ai săi în funţcie de solicitarea lor”, anunţă în acest mesaj Emmanuel Macron.

Într-o declarație comună, Franța, Germania și Regatul Unit au condamnat atacurile Iranului și au solicitat Teheranului să se abțină de la acțiuni militare nediscriminatorii, reiterând totodată apelul pentru reluarea negocierilor.

”Nu am participat la aceste atacuri și suntem în contact strâns cu partenerii noștri internaționali, inclusiv Statele Unite, Israelul și partenerii din regiune. Reafirmăm angajamentul nostru față de stabilitatea regională și protecția vieților civile”, au mai spus cele trei țări.

Ministerul de Externe al Chinei a transmis că țara sa cere un armistițiu imediat, evitarea oricărei escaladări suplimentare și reluarea dialogului pentru a menține pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu, subliniind totodată necesitatea respectării suveranității, securității și integrității teritoriale a Iranului.

”China solicită un armistițiu imediat, cere evitarea oricărei escaladări suplimentare a tensiunilor și încurajează reluarea dialogului și negocierilor pentru a menține pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu.”, a declarat Ministerul de Externe al Chinei.

India a reiterat apelul la dialog și soluții diplomatice, în timp ce Turcia a cerut Statelor Unite să oprească imediat ostilitățile cu Iranul.