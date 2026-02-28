În urmă cu două luni a avut loc o reuniune la care au participat oficiali iranieni și reprezentanți ai unor miliții irakiene afiliate Iranului, potrivit unor informații dezvăluite de The Associated Press.

Scopul întâlnirii a fost elaborarea unor planuri de răspuns în cazul în care Iranul ar fi atacat, precum și stabilirea sarcinilor pentru grupările armate irakiene. Informațiile au fost furnizate de doi reprezentanți ai unor miliții susținute de Iran, care au vorbit sub protecția anonimatului.

Unul dintre aceștia a precizat că, în cadrul discuțiilor, s-a decis ca eventualul răspuns să vizeze forțe și interese americane din regiunea semiautonomă kurdă din nordul Irakului și din Iordania.

În prezent, trupele americane au evacuat bazele pe care le ocupau în Irak, în zonele aflate sub controlul guvernului central de la Bagdad, în urma unui acord care a pus capăt misiunii militare în Irak a coaliției conduse de Statele Unite împotriva grupării islamiste Statul Islamic. Cu toate acestea, militari americani sunt în continuare prezenți în Kurdistanul irakian.

În acest context, Kataib Hezbollah, una dintre cele mai importante miliții irakiene, și-a îndemnat joi combatanții, printr-un comunicat, să se pregătească pentru un război de uzură care ar putea dura mai mult și ar putea depăși așteptările Statelor Unite. De asemenea, gruparea a avertizat Guvernul regional kurd din Irak împotriva colaborării cu forțe străine considerate ostile, apreciind că o astfel de cooperare ar putea amenința securitatea și viitorul regiunii.

Sâmbătă, Israelul a lansat un atac asupra capitalei Iranului, iar în centrul orașului a fost observat un nor dens de fum. Ministrul israelian al Apărării a anunțat instituirea stării de urgență.

Postul israelian Channel 12, citând surse anonime, a relatat că palatul liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, ar fi fost distrus complet. Aceleași surse susțin că în atacurile de sâmbătă au fost vizate toate figurile importante ale conducerii iraniene, însă nu există informații clare dacă Ali Khamenei se afla în palat în momentul loviturii.

Potrivit relatărilor bazate pe surse israeliene anonime, ținte de rang înalt din conducerea Iranului ar fi fost vizate pe parcursul zilei de 28 februarie 2026. Aceste informații nu au fost confirmate oficial. Conform The Associated Press, liderul suprem iranian nu a apărut în public în zilele premergătoare atacului desfășurat de Israel și Statele Unite în Iran și nu a fost văzut nici imediat după producerea incidentului.