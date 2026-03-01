Benchmark-ul internațional al petrolului a înregistrat o creștere semnificativă în acest an, atingând vineri 73 de dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iulie, pe fondul temerilor legate de posibile atacuri, care s-au materializat a doua zi. Piețele futures rămân închise în weekend.

”Deşi atacurile militare susţin deja preţurile petrolului, elementul esenţial este închiderea Strâmtorii Ormuz”, a spus Ajay Parmar, director energie şi rafinare la ICIS.

Majoritatea armatorilor, companiilor petroliere și firmelor de trading au suspendat transporturile de țiței, combustibili și LNG prin Strâmtoarea Hormuz, potrivit unor surse din industrie, după ce autoritățile de la Teheran au avertizat navele să nu traverseze zona. Strâmtoarea gestionează peste 20% din fluxurile globale de petrol.

”Ne aşteptăm ca preţurile să se deschidă mult mai aproape de 100 de dolari barilul după weekend şi chiar să depăşească acest nivel dacă blocajul Strâmtorii se prelungeşte”, a spus Parmar.

Lideri din Orientul Mijlociu au avertizat Washingtonul că un conflict cu Iranul ar putea duce la creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril, potrivit analistei RBC, Helima Croft. Analiștii Rabobank se arată mai prudenți, estimând prețuri de peste 90 de dolari pe termen scurt.

În același timp, grupul OPEC+ a decis duminică să majoreze producția cu 206.000 de barili/zi începând din aprilie, o creștere modestă, sub 0,2% din cererea globală.

Chiar și cu redirecționarea unor fluxuri prin conductele East-West din Arabia Saudită și cele ale Abu Dhabi-ului, închiderea Strâmtorii Ormuz ar putea genera pierderi nete de 8–10 milioane barili/zi, a explicat economistul Jorge Leon de la Rystad. Acesta estimează că prețurile ar putea urca cu 20 de dolari la deschiderea pieței, până la circa 92 USD/baril.

Criza iraniană a determinat guvernele asiatice și rafinăriile să reevalueze stocurile și rutele alternative de aprovizionare. Analiștii Kpler au menționat că India ar putea recurge la petrolul rusesc pentru a compensa eventualele pierderi din Orientul Mijlociu.