Update 18:02:

Trei militari americani au fost uciși, iar alți cinci au fost grav răniți în cadrul Operațiunii „Epic Fury” desfășurate împotriva Iranului, a anunțat duminică Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM). Sunt primele victime americane cunoscute în cadrul acestei operațiuni.

Potrivit comunicatului, mai mulți alți militari au suferit răni minore provocate de schije și comoții cerebrale. CENTCOM nu a oferit detalii privind identitatea militarilor sau locul exact unde au avut loc incidentele.

Anterior, președintele Donald Trump avertizase că sunt de așteptat pierderi în rândul forțelor americane implicate în acțiuni împotriva Iranului.

CENTCOM Update TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury. Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Update 17:39:

Comandamentul Militar american în Orientul Mijlociu (CENTCOM) a anunțat că portavionul american USS Abraham Lincoln nu a fost atins de rachetele lansate de Iran, contrazicând afirmațiile Gardienilor Revoluției, care susținuseră că nava ar fi fost lovită de patru rachete.

Reprezentanții CENTCOM au calificat aceste afirmații drept o minciună, într-un mesaj publicat pe platforma X.

Comandamentul a transmis că rachetele lansate nu au reușit nici măcar să se apropie de portavion și că USS Abraham Lincoln continuă să lanseze aeronave în sprijinul operațiunilor.

„Minciună”, le răspunde CENTCOM pe X Gardienilor Revoluţiei. „Rachetele lansate nu au reuşit nici măcar să se apropie. Lincoln continuă să lanseze aeronave în susţinerea campaniei neobosite a CENTCOM de apărarea a americanilor prin eliminarea ameninţărilor care vin de la regimul iranian”, adaugă Comandamentul.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Știrea inițială:

Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul va continua să lovească bazele militare ale „dușmanilor”, după uciderea liderului suprem Ali Khamenei, în urma atacurilor israeliene și americane.

În mesajul preînregistrat difuzat duminică de televiziunea de stat, președintele iranian a spus că autoritățile vor merge pe urmele liderului suprem și că forțele armate ale Republicii Islamice vor continua să lovească puternic țintele considerate ostile. El a făcut apel la unitate națională și a subliniat că Iranul trebuie să rămână coeziv în fața agresiunilor.

„Vom continua să mergem pe urmele liderului nostru suprem. Forțele armate ale Republicii Islamice Iran vor continua să lovească puternic și să distrugă bazele militare ale dușmanilor noștri”, a transmis președintele iranian.

Pezeshkian a descris moartea lui Khamenei drept încununarea anilor de sacrificiu. El a precizat că noul consiliu de conducere și-a început deja activitatea la Teheran, pentru a asigura continuitatea deciziilor politice și militare.

Din acest consiliu fac parte, alături de președinte, șeful sistemului judiciar, Gholam Hossein Mohseni Ejehei, și ayatollahul Ali Reza Arafi. Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre atribuțiile exacte ale noului for sau despre durata acestui aranjament instituțional.

Anunțul vine într-un moment de tensiune majoră în regiune, după atacurile desfășurate de Statele Unite și Israel asupra unor obiective din Iran, care au declanșat reacții și represalii în mai multe zone din Orientul Mijlociu.

Gardienii Revoluției au anunțat duminică faptul că au țintit portavionul american USS Abraham Lincoln în Golful Persic, în contextul atacurilor în care a fost ucis liderul suprem iranian.

Potrivit unui comunicat difuzat de presa locală și citat de AFP, portavionul ar fi fost lovit de patru rachete balistice. Gardienii Revoluției au transmis că pământul și marea vor deveni cimitirul agresorilor teroriști.

„Portavionul american (USS) Abraham Lincoln a fost lovit de patru rachete balistice”, anunţă într-un comunicat difuzat de presa locală Gardienii Revoluţiei. „Pământul şi marea vor deveni cimitirul agreseorilor terorişti”, ameninţă ei.

Anunțul privind atacul asupra navei americane se înscrie în seria de declarații prin care Iranul a indicat că va răspunde militar acțiunilor Statelor Unite și Israelului. Până în acest moment, nu au fost oferite detalii suplimentare despre eventuale pagube sau reacții oficiale din partea Washingtonului.