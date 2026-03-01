Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a explicat că scumpirile nu depind doar de prețul țițeiului, ci și de costurile de transport, taxe și asigurări, care pot crește rapid în astfel de contexte.

Reacția piețelor va fi determinată de modul în care se deschid bursele și de evaluările traderilor privind situația actuală, fiind vizată nu doar componenta petrolului, ci și întregul lanț de aprovizionare, inclusiv transportul și logistică. În scenariile recente realizate de case importante de prognoză, creșterile prețului petrolului variază între 3% și 40%, în funcție de evoluțiile militare și logistice din Golf.

„E foarte important să vedem cum deschid bursele și care vor fi aprecierile traderilor vizavi de ce se întâmplă în momentul de față, pentru că nu este vorba strict doar de țiței, este vorba de modul în care acest țiței ajunge la consumator, de eventualele întârzieri, de eventualele creșteri ale unor taxe, al unor asigurări care practic sunt puternic influențate de astfel de situații”, a declarat Dumitru Chisăliță la Antena 3.

Un scenariu în care petrolul ajunge la 100 de dolari pe baril ar putea împinge semnificativ prețul carburanților la pompă, mai ales că România importă aproximativ două treimi din țiței și produse petroliere. Chisăliță precizează că impactul asupra prețului final nu este direct „unu la unu”, componenta legată de țiței, transport și rafinare reprezentând aproximativ 35% din cost. De asemenea, majorarea prețurilor poate fi întârziată, resimțindu-se între două-trei zile și două săptămâni după fluctuațiile internaționale.

„Totul este cumva în dinamică și depinde foarte mult de modul în care evoluează lucrurile în zona Golfului, atât din perspectiva armată, cât și din perspectiva a ce ne putem aștepta la pompă”, a precizat Chisăliță.

Potrivit calculelor sale, o creștere de 10 dolari pe baril ar putea duce la un preț al motorinei de peste 9 lei/litru, o creștere de 20 de dolari ar putea urca prețul la peste 9,5 lei/litru, iar un salt de 30 de dolari pe baril ar putea determina ca motorina să depășească 10 lei/litru. Aceste scenarii subliniază sensibilitatea pieței românești la evoluțiile internaționale și la tensiunile geopolitice.