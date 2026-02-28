Compania de date auto carVertical realizează pentru al șaselea an acest studiu, pentru a identifica și în 2025 modelele de mașini din România la care kilometrajul a fost cel mai frecvent manipulat.

În 2025, modelul de mașină din România cu cel mai frecvent kilometraj manipulat a fost Audi A8 – 20,1% dintre toate modelele verificate pe carVertical aveau kilometrajul redus. În medie, kilometrajul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km. Următoarele pe listă au fost Toyota Prius (18,1%) și Renault Master (17,7%), cu kilometraje reduse în medie cu 181.200 km, respectiv 239.282 km, valori care afectează semnificativ prețul mașinilor.

Multe dintre aceste modele sunt populare și în alte țări europene. Escrocii importă adesea vehicule dintr-o țară în alta și reduc kilometrajul. Deoarece istoricul vehiculului nu este întotdeauna actualizat între state, autoritățile locale de înmatriculare nu pot verifica complet kilometrajul anterior. În plus, nu există reglementări în vigoare care să rezolve această problemă.

Din acest motiv, este esențial să verifici istoricul unei mașini second-hand înainte de achiziție, folosind un serviciu care poate accesa baze de date internaționale. Astfel, cumpărătorii pot obține o imagine mai clară asupra stării reale a vehiculului.

„Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar și alte astfel de informații importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituțiilor naționale și ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa ușor aceste informații, motiv pentru care șoferii din Europa riscă să cumpere mașini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care șoferii și bugetele naționale pierd extrem de mulți bani anual,” spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Modelele de mașini la care odometrul este manipulat cel mai frecvent nu coincid întotdeauna cu cele care au suferit cele mai mari reduceri de kilometraj. În România, cele mai mari scăderi medii ale kilometrajului au fost înregistrate la Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter și Renault Master. Pentru Fiat Ducato, odometrul a fost redus în medie cu 266.752 km, în timp ce pentru Mercedes-Benz Sprinter media scăderii a fost de 262.390 km. Renault Master ocupă locul trei, cu o reducere medie de 239.282 km.

„Într-un raport de istoric auto, șoferii pot vedea cum a evoluat kilometrajul unei mașini de-a lungul timpului, când a fost manipulat și cu câți kilometri a fost redus. Unele mașini au kilometrajul dat înapoi de mai multe ori pentru a fi mai atractive când sunt scoase la vânzare pe piața mașinilor second-hand. Pe lângă prețul de achiziție umflat artificial, aceste mașini sunt extrem de dificil de întreținut – se vor strica mult mai repede și reviziile sunt greu de programat, neavând acces la valoarea reală a kilometrajului. Dacă cumperi o astfel de mașină și vrei să o vinzi în viitor, sunt șanse mari să suporți scăderea de valoare și să o vinzi la un preț mult mai mic în comparație cu prețul de achiziție.” explică Buzelis.

Nu toate mașinile sunt vizate de escroci în aceeași măsură. Dintre cele 20 de modele din România cu cel mai frecvent kilometraj manipulat, cel mai redus risc se înregistrează la Peugeot Boxer – doar 12,1% dintre modelele verificate pe carVertical aveau odometrul modificat. Deși șansele de a cumpăra un Peugeot Boxer cu kilometraj redus sunt mai mici decât în cazul unui Audi A8, proporția mașinilor cu kilometraj manipulat rămâne semnificativă, practic unul din opt modele Peugeot Boxer verificate în România putând avea odometrul dat înapoi.

Următoarele pe listă sunt Volkswagen Sharan (12,6%) și Mercedes-Benz E-Class (12,7%).

Dacă analizăm toate țările europene incluse în studiu, modelele cu cel mai frecvent kilometraj manipulat sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%).

Metodologie

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei între ianuarie 2025 și decembrie 2025. Înregistrările de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate după marcă și model de mașină, analizate, convertite în procente și clasificate în consecință.

carVertical operează în 37 de țări și obține date din peste 1.000 de baze de date internaționale cum ar fi cele aparținând forțelor de ordine, registrelor naționale/de stat, instituțiilor financiare și portalurilor cu anunțuri auto. Prin procesarea anuală a milioane de rapoarte privind istoricul vehiculelor, compania poate observa tendințe și poate emite previziuni și perspective unice asupra pieței de mașini second-hand.