Iranienii au avertizat că ar putea închide Strâmtoarea Ormuz, ceea ce, potrivit Sky News, ar putea determina creșterea prețului petrolului la nivelul înregistrat ultima dată în 2022, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

O parte semnificativă a aprovizionării mondiale cu petrol trece prin această strâmtoare, iar unii analiști estimează că o eventuală blocadă ar putea ridica prețul țițeiului la aproximativ 100 de dolari pe baril. La închiderea piețelor vineri, țițeiul se tranzacționa în jur de 70 de dolari pe baril.

Mai multe companii de transport și-au suspendat deja operațiunile în zonă, ca urmare a atacurilor americano-israeliene și a ripostei Iranului. Marina Britanică a precizat că ordinele Iranului privind închiderea strâmtorii nu au caracter juridic obligatoriu, însă a recomandat prudență navelor care tranzitează zona.

Petrolul rămâne principalul indicator al instabilității din Orientul Mijlociu. Iranul, unul dintre marii producători, controlează împreună cu statele din Peninsula Arabică zona Strâmtorii Hormuz, prin care trece aproximativ 20% din oferta mondială de petrol. Un conflict deschis în regiune poate restrânge fluxurile și poate duce la creșteri semnificative ale prețurilor.

Vineri, petrolul Brent se tranzacționa în jur de 73 de dolari pe baril, cu circa 20% peste nivelul de la începutul anului. Patru surse din piață au declarat că mai multe companii petroliere și case de trading au suspendat transporturile de țiței și carburanți prin Strâmtoarea Ormuz, ca urmare a atacurilor recente.

William Jackson, economist-șef pentru piețe emergente la Capital Economics, estimează că, chiar și într-un scenariu cu conflict limitat, petrolul Brent ar putea urca până la aproximativ 80 de dolari pe baril, nivel înregistrat în timpul conflictului de 12 zile din Iran de anul trecut. În cazul unui conflict prelungit, cu impact asupra ofertei, prețul petrolului ar putea ajunge la 100 de dolari, ceea ce ar adăuga între 0,6 și 0,7 puncte procentuale la inflația globală.

Tensiunile recente vor amplifica volatilitatea pe piețe, într-un an deja marcat de fluctuații semnificative generate de tarifele impuse de administrația Trump și de vânzările masive din sectorul tehnologic. Indicele VIX a crescut cu aproximativ o treime în acest an, iar volatilitatea implicită pe obligațiunile americane este în urcare cu 15%.

Piețele valutare nu vor rămâne imune la riscuri. Dolarul s-a depreciat cu circa 1% în timpul conflictului din iunie, însă această mișcare a fost scurtă și rapid inversată. Analiștii CBA arată că reacția actuală va depinde de amploarea și durata conflictului; dacă tensiunile persistă și afectează oferta de petrol, dolarul ar putea câștiga teren față de majoritatea monedelor, cu excepția yenului japonez și a francului elvețian, considerate active-refugiu.

Șechelul israelian rămâne volatil. În iunie, moneda s-a depreciat cu 5% la debutul conflictului și a reacționat puternic în episoadele de escaladare din aprilie și octombrie 2024. JPMorgan avertizează că presiunea asupra șechelului ar putea fi mai persistentă, mai ales dacă Israelul extinde operațiunile împotriva proxy-ilor Iranului.

Francul elvețian, deja apreciat cu 3% față de dolar în acest an, este așteptat să atragă noi investitori, ceea ce poate complica politica Băncii Naționale a Elveției. Aurul, care a înregistrat o creștere record de 22% în 2026, și argintul ar putea continua să fie căutate ca active refugiu. Tensiunile ar putea stimula și cererea pentru obligațiunile americane, ale căror randamente au scăzut în ultimele săptămâni.

Bitcoin rămâne o excepție, pierzând 2% sâmbătă și peste un sfert din valoare în ultimele două luni, nefiind perceput ca activ refugiu.

Primele reacții ale investitorilor vor fi vizibile duminică pe bursele din Arabia Saudită și Qatar. Indicii regionali sunt puternic corelați cu prețul petrolului, însă un conflict extins ar putea exercita presiuni suplimentare asupra piețelor locale.

”Suspectez că pieţele vor scădea dacă ostilităţile continuă pe parcursul zilei”, spune Ryan Lemand, CEO şi cofondator al Neovision Wealth Management. În funcţie de amploarea conflictului, acţiunile din Golf ar putea scădea cu 3–5%.

Indicele principal al bursei saudite a înregistrat o scădere de 1,3% în ultimele cinci zile până joi, marcând a doua săptămână consecutivă de declin. Piața din Dubai, care se redeschide luni, a înregistrat, de asemenea, scăderi în ultimele două săptămâni.

Sâmbătă, mai multe companii aeriene internaționale și-au anulat zborurile în regiunea Orientului Mijlociu, iar evoluția spațiului aerian va influența acțiunile acestora dacă conflictul se extinde. În schimb, producătorii europeni de armament, care au înregistrat deja o creștere de 10% în acest an, ar putea beneficia de o cerere suplimentară în contextul tensiunilor regionale.

Niciun vas de război american nu va avea voie să intre în Golful Persic, a declarat duminică Moshen Rezaei, fost comandant al Gărzii Revoluționare Islamice și oficial iranian de rang înalt. Declarația a fost publicată pe Telegram de agenția de știri Fars, controlată de stat, potrivit CNN.

Marina americană a concentrat în regiune ceea ce președintele Donald Trump a numit o „armadă” de nave înainte de atacul de sâmbătă asupra Iranului. În zilele anterioare, câteva dintre aceste nave se aflau în Golful Persic, iar altele în Marea Arabiei. Duminică, locația exactă a navelor americane nu era cunoscută. Un videoclip difuzat de Comandamentul Central al SUA la începutul atacurilor a arătat nave americane lansând rachete Tomahawk asupra Iranului, precum și avioane de vânătoare decolând de pe un portavion.