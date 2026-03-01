Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai periculoși oameni din istorie”, a murit, a afirmat sâmbătă seara președintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump nu a oferit detalii suplimentare, dar a precizat că ayatollahul „nu a reușit să evite serviciile de informații americane și sistemele sofisticate de supraveghere” și a subliniat că Statele Unite au colaborat „îndeaproape” cu Israelul.

„Nu a fost nimic ce el sau ceilalţi lideri care au fost ucişi împreună cu el ar fi putut face”, comentează Donald Trump. „Aceasta nu este doar dreptate pentru poporul iranian, ci şi pentru toţi marii americani şi pentru oamenii din multe ţări din întreaga lume care au fost ucişi sau mutilaţi de Khamenei şi banda sa de criminali însetaţi de sânge”, scrie Donald Trump.

Şeful Casei Albe precizează însă că „bombardamentele intense şi precise vor continua, fără întrerupere, pe tot parcursul săptămânii sau atât timp cât va fi necesar pentru a ne atinge obiectivul de PACE ÎN ÎNTREG ORIENTUL MIJLOCIU ŞI, DE FAPT, ÎN ÎNTREAGA LUME!” – notează Donald Trump.

Președintele american oferă imunitate membrilor regimului care aleg să se predea, în timp ce îi amenință cu pedeapsa capitală pe cei care refuză.

„Auzim că mulţi dintre membrii IRGC (forţele de elită ale regimului), ai armatei şi ai altor forţe de securitate şi poliţie nu mai vor să lupte şi caută imunitate din partea noastră. Aşa cum am spus aseară: acum pot avea imunitate, mai târziu vor avea doar moartea!” – declară Donald Trump.

El subliniază că, odată eliminată conducerea islamistă, poporul iranian trebuie să acționeze pentru a prelua controlul, argument pe care l-a folosit și pentru a justifica atacul asupra Iranului.

„Aceasta este cea mai mare şansă pentru poporul iranian de a-şi recâştiga ţara”, spune Donald Trump. „Sperăm că IRGC şi poliţia se vor uni paşnic cu patrioţii iranieni şi vor lucra împreună ca o singură entitate pentru a readuce ţara la măreţia pe care o merită. Acest proces ar trebui să înceapă în curând, deoarece nu numai că Khamenei a murit, dar ţara a fost, într-o singură zi, foarte distrusă şi chiar ştersă de pe faţa pământului”, afirmă Donald Trump.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că o mare parte a conducerii iraniene ar fi fost ucisă în urma atacurilor desfășurate în Iran. El a spus pentru NBC News că persoanele care iau toate deciziile au dispărut în mare parte.

Trump a precizat că administrația americană consideră credibile relatările potrivit cărora liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, ar fi mort. El a arătat că nu dorește să afirme nimic definitiv până nu vede toate informațiile, însă a menționat că există convingerea că acesta este decedat și că o mare parte din conducerea iraniană a dispărut, inclusiv în urma unor atacuri asupra mai multor locații.

„Considerăm că aceasta este o informaţie corectă”, a declarat el pentru NBC, într-un interviu telefonic. „Nu vreau să afirm nimic în mod definitiv până nu văd lucrurile, dar credem că este mort. Şi mare parte din conducerea lor a dispărut. Nu doar dintr-un singur loc, ci şi din alte două locaţii pe care le-am atacat. Am avut informaţii excelente, aşa că credem că o mare parte din conducere a dispărut”, a declarat Trump în comentarii suplimentare pentru un reporter ABC News.

Președintele american a spus că nu știe cine ar putea să-l înlocuiască pe Khamenei, dar a sugerat că anumite persoane l-ar putea contacta pentru a-i cere opinia cu privire la un eventual succesor, adăugând că a fost ușor sarcastic în această privință.

„La un moment dat mă vor suna să mă întrebe pe cine aş prefera”, a spus Trump, fără a preciza la cine se referă. „Sunt doar puţin sarcastic când spun asta.”

Trump a calificat atacurile desfășurate împreună cu Israelul drept un succes și a susținut că Iranul ar fi suferit pagube uriașe.

„Le-am provocat pagube uriaşe. Le-ar lua ani să reconstruiască”, a afirmat el.

Știrea inițială:

Donald Trump a declarat într-un interviu telefonic acordat publicației Axios, din reședința sa de la Mar-a-Lago, că vede mai multe rampe de ieșire pentru campania militară împotriva Iranului.

El a arătat că operațiunea ar putea continua pe termen lung, cu preluarea controlului asupra întregii situații, sau s-ar putea încheia în două sau trei zile, urmată de noi avertismente adresate Iranului în cazul reluării programelor nucleare și de rachete. Trump a susținut că, indiferent de durata intervenției, Iranului îi vor trebui câțiva ani pentru a-și reveni după atac.

„Pot continua pe termen lung și să preiau controlul asupra întregii situații, sau pot încheia în două sau trei zile și să le spun iranienilor: Ne revedem peste câțiva ani dacă începeți să reconstruiți’”, a declarat Trump, referindu-se la programele nucleare și de rachete ale Iranului. El a prezis că, indiferent de durată, „le vor trebui câțiva ani să-și revină după acest atac”.

Declarațiile sale vin după prăbușirea negocierilor nucleare dintre Statele Unite și Iran la Geneva. Potrivit președintelui, eșecul discuțiilor a fost unul dintre motivele principale pentru lansarea acțiunii militare. El a afirmat că iranienii s-au apropiat de un acord și apoi s-au retras în mod repetat, ceea ce l-a făcut să concluzioneze că nu își doresc cu adevărat o înțelegere.

Trump a susținut că Iranul ar fi început să reconstruiască unele instalații nucleare atacate anterior în timpul confruntărilor din iunie anul trecut. Analiști independenți au semnalat activități de construcție în anumite situri, fără a confirma reluarea activităților nucleare.

Președintele a reiterat că decizia sa anterioară de a lansa o operațiune care a distrus sau avariat trei instalații nucleare iraniene a permis desfășurarea actualei campanii. El a afirmat că, în lipsa acelui atac, Iranul ar fi putut dezvolta deja o armă nucleară, ceea ce ar fi făcut imposibilă o intervenție.

Pe plan intern, Trump se confruntă cu presiuni politice pentru a evita o implicare prelungită în Orientul Mijlociu. În acest context, FBI a ridicat nivelul de alertă teroristă în Statele Unite, potrivit unor surse citate de Fox News.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis pe platforma X că se află în coordonare directă cu agențiile de informații și forțele de ordine pentru a monitoriza și preveni eventuale amenințări pe teritoriul american.

Serviciul Secret al SUA a anunțat suplimentarea măsurilor de securitate în locațiile aflate sub protecția sa, iar departamentele de poliție din mai multe orașe, inclusiv New York, au activat protocoale de precauție și au intensificat patrulele în jurul lăcașurilor de cult și al misiunilor diplomatice.

Trump a confirmat că a discutat cu Benjamin Netanyahu după lansarea operațiunii comune, afirmând că au avut o conversație excelentă și că sunt pe aceeași lungime de undă.

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că președintele a vorbit și cu liderii Arabiei Saudite, Qatarului și Emiratelor Arabe Unite, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Campania comună SUA–Israel este descrisă drept una dintre cele mai ample intervenții militare din regiune din ultimele decenii, iar un oficial american de rang înalt a indicat că planul operațional ar prevedea cel puțin cinci zile de bombardamente intense, deși calendarul ar putea fi ajustat în funcție de evoluția situației.