Benjamin Netanyahu îi îndeamnă pe iranieni să iasă în stradă și să profite de ceea ce numește o șansă unică de schimbare a regimului
Benjamin Netanyahu a transmis, potrivit BBC, un apel direct către poporul iranian. El a afirmat că actualul context reprezintă o șansă o dată la o generație pentru a răsturna regimul de la Teheran.
„Este momentul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat liderul israelian, punctând că este o „șansă o dată la o generație” de a răsturna regimul de la Teheran.
Liderul israelian i-a încurajat pe cetățeni să iasă în stradă în masă și să ducă la capăt misiunea. A subliniat că este momentul ca iranienii să se unească pentru o misiune istorică și să profite de conjunctura creată de intervențiile militare pentru a-și recâștiga libertatea.
În același mesaj, Benjamin Netanyahu a declarat că există numeroase semne potrivit cărora liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi murit. Potrivit relatărilor din presă, ar fi fost ucis și unul dintre fiii acestuia.
Premierul israelian a arătat că intervenția actuală nu vizează doar lovituri militare, ci și încurajarea mobilizării interne împotriva regimului iranian.
Casa Albă anunță că Donald Trump urmărește situația din Iran de la Mar-a-Lago. Marco Rubio a informat Congresul SUA înaintea atacurilor
Donald Trump și principalii săi consilieri urmăresc îndeaproape situația din Iran de la reședința Mar-a-Lago din Florida, potrivit unui anunț al Casa Albă, citat de AFP.
Înainte de lansarea atacurilor, secretarul de stat Marco Rubio a transmis o notificare Congresului, conform prevederilor legale. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că au fost informați principalii opt responsabili din domeniul apărării și informațiilor.
Un oficial de la Casa Albă a declarat anterior pentru AFP că Donald Trump nu intenționa să se adreseze națiunii sâmbătă, după atacurile Statelor Unite și ale Israelului în Iran.
După lansarea operațiunii, președintele american a publicat pe platforma Truth Social un videoclip de peste opt minute. În înregistrare, el a afirmat că este posibil ca unii militari americani să își piardă viața în acest conflict.
