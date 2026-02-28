Benjamin Netanyahu a transmis, potrivit BBC, un apel direct către poporul iranian. El a afirmat că actualul context reprezintă o șansă o dată la o generație pentru a răsturna regimul de la Teheran.

„Este momentul să vă uniți pentru o misiune istorică”, a subliniat liderul israelian, punctând că este o „șansă o dată la o generație” de a răsturna regimul de la Teheran.

Liderul israelian i-a încurajat pe cetățeni să iasă în stradă în masă și să ducă la capăt misiunea. A subliniat că este momentul ca iranienii să se unească pentru o misiune istorică și să profite de conjunctura creată de intervențiile militare pentru a-și recâștiga libertatea.

În același mesaj, Benjamin Netanyahu a declarat că există numeroase semne potrivit cărora liderul suprem iranian, Ali Khamenei, ar fi murit. Potrivit relatărilor din presă, ar fi fost ucis și unul dintre fiii acestuia.

Premierul israelian a arătat că intervenția actuală nu vizează doar lovituri militare, ci și încurajarea mobilizării interne împotriva regimului iranian.

Donald Trump și principalii săi consilieri urmăresc îndeaproape situația din Iran de la reședința Mar-a-Lago din Florida, potrivit unui anunț al Casa Albă, citat de AFP.

Înainte de lansarea atacurilor, secretarul de stat Marco Rubio a transmis o notificare Congresului, conform prevederilor legale. O purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că au fost informați principalii opt responsabili din domeniul apărării și informațiilor.

Un oficial de la Casa Albă a declarat anterior pentru AFP că Donald Trump nu intenționa să se adreseze națiunii sâmbătă, după atacurile Statelor Unite și ale Israelului în Iran.

După lansarea operațiunii, președintele american a publicat pe platforma Truth Social un videoclip de peste opt minute. În înregistrare, el a afirmat că este posibil ca unii militari americani să își piardă viața în acest conflict.