Fitch avertizează asupra creșterii datoriilor în economiile dezvoltate. Franța, SUA și Marea Britanie se confruntă cu dificultăți bugetare

Creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale pune o presiune tot mai mare asupra finanțelor publice ale principalelor economii dezvoltate. Agenția de rating Fitch a avertizat marți că majorarea costurilor de împrumut îngreunează eforturile guvernelor de a stabiliza nivelul datoriilor publice. Printre statele care se confruntă cu provocări fiscale importante se numără Franța, Statele Unite și Marea Britanie.

Potrivit unui raport publicat de agenția de evaluare financiară Fitch, randamentele obligațiunilor guvernamentale de referință cu maturitatea de zece ani au crescut semnificativ în cele mai mari economii dezvoltate ale lumii.

În primele luni ale acestui an, randamentele acestor titluri au înregistrat o creștere medie de 81 de puncte de bază în cele mai mari zece economii dezvoltate, notează Reuters.

Această evoluție ar urma să contribuie la majorarea datoriei guvernamentale totale a economiilor dezvoltate cu aproape 4.000 de miliarde de dolari. În consecință, valoarea totală a datoriei publice din aceste piețe ar urma să depășească pragul de 75.000 de miliarde de dolari.

Din această sumă, aproximativ 68.500 de miliarde de dolari ar reprezenta datoria guvernamentală cumulată a celor mai mari zece economii dezvoltate.

Raportul evidențiază faptul că majorarea randamentelor obligațiunilor guvernamentale complică administrarea datoriilor publice, deoarece guvernele trebuie să suporte costuri mai ridicate atunci când contractează noi împrumuturi.

În prezent, randamentul median al obligațiunilor guvernamentale cu maturitatea de zece ani din principalele economii dezvoltate este cu 161 de puncte de bază peste rata medie a dobânzii plătite pentru datoria deja existentă.

Această diferență indică faptul că noile împrumuturi sunt mai costisitoare decât finanțările contractate anterior, ceea ce face mai dificilă atât reducerea datoriei publice, cât și menținerea acesteia la un nivel stabil.

Franța se numără printre economiile dezvoltate care ar putea întâmpina cele mai mari dificultăți în stabilizarea datoriei publice.

Potrivit estimărilor Fitch, deficitul primar al Franței este proiectat să ajungă la 2,9% din produsul intern brut în acest an.

Pentru ca nivelul datoriei publice să poată fi stabilizat, autoritățile franceze ar trebui să reducă deficitul primar până la 0,4% din PIB.

Această ajustare ar presupune o reducere considerabilă a dezechilibrului bugetar, într-un context în care costurile de finanțare sunt în creștere.

Situația ar deveni și mai dificilă dacă dobânzile efective plătite pentru împrumuturile guvernamentale ar urca până la nivelul randamentelor actuale de pe piață.

Într-un asemenea scenariu, Franța ar avea nevoie de o ajustare fiscală suplimentară echivalentă cu aproximativ 3,1% din PIB pentru a-și stabiliza povara datoriei publice.

Datele prezentate de Fitch indică astfel că Franța se confruntă atât cu necesitatea reducerii deficitului primar, cât și cu riscurile generate de majorarea costurilor de împrumut.

Raportul Fitch arată că Statele Unite sunt așteptate să înregistreze în acest an cel mai mare deficit bugetar al administrației publice generale dintre economiile analizate.

Deficitul bugetar al SUA este estimat la 7,5% din PIB, ceea ce corespunde unei valori de aproximativ 2.400 de miliarde de dolari.

Franța ocupă următoarea poziție în clasamentul deficitelor bugetare, cu un nivel estimat la 5,4% din PIB.

Marea Britanie este așteptată să înregistreze un deficit de 4,8% din PIB, în timp ce Germania ar urma să încheie anul cu un deficit bugetar de 3,7% din PIB.

Prin urmare, cele patru economii prezintă niveluri diferite ale dezechilibrelor bugetare, Statele Unite având cel mai ridicat deficit atât ca procent din PIB, cât și ca valoare nominală, potrivit datelor prezentate în raport.

Estimările Fitch evidențiază presiunile asupra bugetelor publice într-o perioadă în care creșterea randamentelor obligațiunilor guvernamentale face mai costisitoare finanțarea deficitelor.

Pe lângă nivelurile estimate ale deficitelor, Fitch a analizat și modificările pe care acestea ar urma să le înregistreze în cursul acestui an.

Germania este țara în care deficitul bugetar ar urma să se majoreze cel mai mult, cu 1,1 puncte procentuale.

Următoarele poziții sunt ocupate de Statele Unite și Canada, pentru care agenția estimează creșteri ale deficitelor bugetare de câte 0,7 puncte procentuale.

În schimb, Marea Britanie ar urma să înregistreze cea mai importantă reducere a deficitului bugetar dintre economiile analizate.

În cazul Regatului Unit, Fitch anticipează o diminuare a deficitului cu 0,4 puncte procentuale în acest an.

Aceste evoluții arată că, deși mai multe economii dezvoltate se confruntă cu deficite bugetare ridicate, direcția de evoluție a acestora diferă de la o țară la alta.

Germania, Statele Unite și Canada sunt așteptate să înregistreze o deteriorare a soldurilor bugetare, în timp ce Marea Britanie ar urma să consemneze o îmbunătățire.

Perspectivele pe termen mediu prezentate de Fitch indică o continuare a creșterii ponderii datoriei publice în PIB în mai multe economii dezvoltate.

Franța ar urma să înregistreze cea mai mare majorare a raportului dintre datoria publică și produsul intern brut până în anul 2030.

Potrivit estimărilor agenției, acest indicator ar urma să crească cu 12 puncte procentuale, ajungând la 128% din PIB.

Statele Unite și Germania sunt următoarele economii pentru care Fitch anticipează cele mai importante creșteri ale ponderii datoriei publice în PIB, după Franța.

În schimb, Japonia ar urma să înregistreze o evoluție diferită.

Pentru economia japoneză, agenția estimează o reducere a raportului datorie publică/PIB cu 11 puncte procentuale până în 2030.

În urma acestei scăderi, datoria publică a Japoniei ar urma să reprezinte 185% din PIB.

Astfel, deși Japonia este așteptată să înregistreze o diminuare a ponderii datoriei publice în economie, nivelul estimat pentru 2030 rămâne unul ridicat.

În cazul Franței, evoluția anticipată indică o creștere considerabilă a datoriei publice în raport cu dimensiunea economiei, pe fondul dificultăților de stabilizare a finanțelor publice.

Concluziile raportului Fitch evidențiază dificultățile cu care se confruntă economiile dezvoltate în administrarea datoriilor guvernamentale.

Creșterea medie de 81 de puncte de bază a randamentelor obligațiunilor guvernamentale cu maturitatea de zece ani, înregistrată în acest an în cele mai mari zece economii dezvoltate, contribuie la majorarea presiunilor asupra finanțelor publice.

În același timp, diferența de 161 de puncte de bază dintre randamentul median actual și rata medie a dobânzii aferente datoriei existente indică posibilitatea unor costuri mai ridicate de finanțare pe măsură ce guvernele contractează noi împrumuturi.

Franța se confruntă cu necesitatea unor ajustări fiscale importante pentru stabilizarea datoriei publice, în timp ce Statele Unite sunt așteptate să înregistreze un deficit bugetar de 2.400 de miliarde de dolari în acest an.

Germania ar urma să consemneze cea mai mare creștere anuală a deficitului bugetar, iar Marea Britanie este estimată să înregistreze cea mai importantă reducere.

Pe termen mediu, până în 2030, Franța, Statele Unite și Germania se numără printre economiile pentru care Fitch anticipează cele mai mari creșteri ale raportului datorie publică/PIB. Japonia ar urma, în schimb, să înregistreze o reducere a acestui indicator.

În ansamblu, estimările agenției arată că majorarea randamentelor obligațiunilor guvernamentale face tot mai dificilă stabilizarea datoriilor publice, în condițiile în care datoria totală a economiilor dezvoltate este așteptată să depășească 75.000 de miliarde de dolari.