Prețurile petrolului au scăzut marți, 24 noiembrie, pentru a doua zi consecutiv, apropiindu-se de cele mai reduse niveluri din ultimele trei luni. Cotațiile sunt influențate de creșterea ofertei de țiței și de perspectiva unui excedent pe piața mondială. Analiștii avertizează însă că riscurile generate de tensiunile din Orientul Mijlociu și perturbările transportului maritim persistă.

Contractele futures pentru petrolul Brent au scăzut cu 27 de cenți, respectiv 0,3%, până la 89,10 dolari pe baril, la ora 07:00 GMT. Anterior, în cursul ședinței de tranzacționare, acestea atinseseră cel mai redus nivel din 27 august, relatează Reuters.

Contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate (WTI) au înregistrat, de asemenea, o scădere de 0,3%. Cotația a coborât cu 20 de cenți, până la 79,97 dolari pe baril.

În prima parte a ședinței de tranzacționare, petrolul american atinsese cel mai redus nivel din 10 august.

Creșterea disponibilității petrolului pe piața internațională reduce presiunile asupra prețurilor, în pofida menținerii blocajului din Strâmtoarea Ormuz.

„Petrolul Brent și-a pierdut în mare măsură impulsul de creștere din ultimele zile, deoarece condițiile de aprovizionare rămân favorabile, în pofida menținerii închise a Strâmtorii Ormuz, iar piața cântărește posibilitatea unui viitor excedent de ofertă în raport cu tensiunile persistente din Orientul Mijlociu și perturbările transportului maritim”, a declarat Suvro Sarkar, șeful departamentului de cercetare în domeniul energiei din cadrul DBS Bank.

În ciuda scăderilor înregistrate în ultimele zile, evoluția negocierilor dintre Statele Unite și Iran rămâne un factor de incertitudine pentru piața petrolului.

Suvro Sarkar avertizează că lipsa progreselor diplomatice și tensiunile privind blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea determina o nouă creștere a cotațiilor.

„Cu toate acestea, riscul unei noi creșteri a prețurilor nu poate fi exclus, deoarece negocierile dintre SUA și Iran nu au înregistrat niciun progres, iar ambele părți ar putea acționa, la un moment dat, pentru a testa hotărârea celeilalte de a menține blocada strâmtorii.”

Între timp, forțele navale ale Gardienilor Revoluției din Iran au anunțat noi incidente în Strâmtoarea Ormuz.

Potrivit postului iranian Press TV, trei petroliere despre care autoritățile iraniene susțin că ar fi încălcat regulile au luat foc luni, după ce au lovit mine marine.

Statele Unite investighează și o posibilă implicare a Iranului într-o serie de atacuri cibernetice. Acestea ar fi vizat până la 50 de nave-cisternă care transportă produse energetice, potrivit Wall Street Journal.

Publicația americană citează oficiali ai Statelor Unite și alte persoane familiarizate cu situația.

Pe fondul preocupărilor privind securitatea transportului maritim, piața petrolului beneficiază de o îmbunătățire a aprovizionării.

Conducta petrolieră Sharara din Libia a fost redeschisă după ce un „grup care acționa ilegal” închisese o valvă a acesteia.

Președintele companiei naționale de petrol din Libia, National Oil Corporation, a confirmat luni pentru Reuters reluarea transportului.

Potrivit acestuia, petrolul a început să ajungă din nou în rezervoarele de stocare ale instalației Akakus din Zawiya.

Cu toate acestea, analiștii consideră că îmbunătățirea aprovizionării nu înseamnă că piața petrolului a depășit perioada de vulnerabilitate.

„În pofida unei anumite îmbunătățiri a nivelului stocurilor și a disponibilității produselor petroliere, piața petrolului rămâne sub presiune severă”, a afirmat Daniel Hynes, strateg principal pentru piețele de mărfuri în cadrul ANZ, într-o notă adresată clienților.

Acesta atrage atenția asupra dificultăților logistice și a rezervelor limitate, în ciuda așteptărilor investitorilor privind normalizarea pieței.

„Prețurile petrolului, diferențele de preț dintre contractele cu scadențe diferite, marjele de rafinare și poziționarea investitorilor sugerează tot mai clar că piața anticipează o normalizare a condițiilor. Cu toate acestea, constrângerile logistice persistă, iar rezervele de siguranță sunt reduse. Prin urmare, sistemul petrolier pare să treacă de la o situație de penurie acută la una de vulnerabilitate persistentă, mai degrabă decât să revină la normal.”

Datele analizate de Deutsche Bank indică o creștere semnificativă a stocurilor mondiale de petrol și alte hidrocarburi lichide.

Potrivit băncii germane, stocurile globale monitorizate au crescut cu 52 de milioane de barili în luna octombrie. Această evoluție indică un excedent de ofertă de aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi.

Deutsche Bank apreciază, într-un raport de analiză, că există tot mai multe dovezi privind reechilibrarea pieței mondiale a petrolului.

Piața se îndreaptă către un excedent de ofertă, deși eventualele perturbări ar putea întârzia acest proces.

În același timp, un sondaj preliminar realizat de Reuters arată că stocurile de țiței și produse petroliere din Statele Unite au crescut probabil și săptămâna trecută.