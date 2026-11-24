Producătorul danez LEGO va investi 1 miliard de euro într-o fabrică din Estarreja, Portugalia, pentru a răspunde cererii în creștere. Proiectul va crea peste 1.000 de locuri de muncă. Investiția face parte din extinderea capacităților globale de producție, pe fondul creșterii vânzărilor companiei.

Producătorul danez de jucării LEGO va investi aproximativ 1 miliard de euro într-o nouă fabrică din Portugalia. Investiția se va desfășura pe parcursul mai multor ani. Unitatea va fi construită în localitatea Estarreja și va răspunde cererii în creștere din Europa, Orientul Mijlociu și Africa.

Fabrica va crea peste 1.000 de locuri de muncă după atingerea capacității operaționale complete. Compania estimează că producția va începe în 2030. Noua unitate va genera locuri de muncă specializate în sectorul producției.

Directorul executiv al LEGO, Niels B. Christiansen, a explicat că investiția va extinde rețeaua globală de producție. Această extindere va permite companiei să susțină creșterea activității și să ajungă la mai mulți consumatori.

Niels B. Christiansen, directorul executiv al LEGO, a declarat: „Suntem încântați să anunțăm noua noastră fabrică din Estarreja. Extinderea rețelei noastre globale de producție ne va permite să rămânem bine poziționați pentru a crește și a aduce experiența jocului LEGO multor altor copii, familii și fani, pentru generațiile viitoare.”

Noua fabrică va fi a patra unitate LEGO din Europa. Celelalte trei fabrici europene funcționează în Danemarca, Ungaria și Cehia.

Directorul operațional al LEGO, Carsten Rasmussen, a explicat alegerea Portugaliei. Printre criterii s-au numărat apropierea de piețele de desfacere și accesul la rețelele de transport. Compania a luat în considerare și angajamentul țării pentru sustenabilitate. Disponibilitatea unei forțe de muncă locale calificate a reprezentat un alt criteriu.

„Portugalia a ieșit în evidență datorită proximității față de piețe, accesului la rețele de transport, angajamentului față de sustenabilitate și forței de muncă locale calificate”, a declarat Carsten Rasmussen, directorul operațional al LEGO.

Noua unitate va avea o suprafață construită de 115.000 de metri pătrați. Aceasta va fi amplasată pe un teren de 60 de hectare. Suprafața terenului este echivalentă cu aproximativ 120 de terenuri de fotbal. Fabrica va fi mai mică decât unitatea LEGO din Nyíregyháza, Ungaria. Suprafața sa construită va reprezenta mai puțin de jumătate din dimensiunea fabricii ungare. Activitatea va include turnarea și prelucrarea pieselor, precum și ambalarea seturilor finite. Potrivit conducerii companiei, aceasta va fi cea mai automatizată și avansată fabrică LEGO.

Investiția va permite utilizarea unor tehnologii menite să îmbunătățească productivitatea și sustenabilitatea. Acestea vor contribui și la creșterea rezilienței operaționale.

Premierul Portugaliei, Luís Montenegro, a participat deja la evenimentul de lansare din Estarreja. Acesta a anunțat că guvernul va sprijini punerea terenului la dispoziție. Autoritățile vor încerca și să accelereze construcția fabricii.

Lucrările de construcție sunt programate să înceapă în prima jumătate a anului 2027. Fabrica din Portugalia va fi a opta unitate LEGO la nivel mondial. Deschiderea fabricii din Virginia, Statele Unite ale Americii, este programată tot pentru 2027. Reprezentanții companiei estimează că producția mai apropiată de clienți va scurta lanțurile de aprovizionare. Această strategie va contribui și la reducerea impactului transportului asupra mediului.

Compania urmărește să acopere întregul necesar anual de energie al fabricii din surse regenerabile. Infrastructura energetică instalată la fața locului va include panouri solare și sisteme de stocare în baterii.

Aceste instalații ar urma să asigure aproximativ 80% din necesarul energetic al fabricii. Restul energiei va trebui acoperit din alte surse regenerabile.

Vânzările LEGO către consumatori au crescut cu 22% în prima jumătate a anului 2026. În aceeași perioadă, veniturile companiei au avansat cu 21%, ajungând la 41,9 miliarde de coroane daneze (5,6 miliarde de euro).

Profitul operațional a înregistrat o creștere de 22%, până la 10,9 miliarde de coroane daneze (1,5 miliarde de euro). Compania a indicat Europa de Vest printre regiunile care au contribuit la majorarea veniturilor.

LEGO și-a extins capacitatea de producție în mai multe țări. În anul 2025, compania a majorat cu 30% capacitatea fabricii din Ungaria.

În iunie 2026, producătorul a inaugurat un centru de inovare în producție la Billund, Danemarca. Compania și-a extins fabrica din China. În septembrie 2026, LEGO a anunțat planuri pentru creșterea capacității de producție a fabricii din Monterrey, Mexic. Compania a deschis o fabrică în Vietnam în aprilie 2025.

Pentru anul 2027, producătorul danez pregătește inaugurarea unei fabrici și a unui centru regional de distribuție în statul american Virginia.