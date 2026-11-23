Prețurile carburanților în UE au crescut cu 29,5% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. România se numără printre statele în care scumpirile anuale au depășit 30%. În plus, țara noastră a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri lunare ale prețului motorinei.

Combustibilii și lubrifianții utilizați pentru transportul personal au continuat să se scumpească în Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate luni de Eurostat.

În octombrie 2026, prețurile au fost cu 29,5% mai mari decât în aceeași perioadă din 2025.

Ritmul anual al scumpirilor a fost de 23,8% în august și a urcat la 31,4% în septembrie.

Datele pentru octombrie arată astfel o ușoară temperare a creșterii anuale față de luna precedentă, dar prețurile rămân considerabil peste nivelurile de anul trecut.

Evoluțiile diferă însă semnificativ de la un stat membru la altul, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei.

În octombrie, prețurile motorinei au scăzut cu 0,2% la nivelul Uniunii Europene, comparativ cu septembrie.

Cu toate acestea, 20 de state membre au raportat scumpiri.

Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Irlanda, unde motorina s-a scumpit cu 6,1%, și în Suedia, cu 3,1%.

România s-a situat pe locul al treilea, cu un avans de 3%.

În schimb, șase state membre au raportat ieftiniri ale motorinei.

Cele mai importante reduceri au fost în Polonia, de 9%, Germania, de 5,1%, și Cehia, de 3,6%.

Evoluția din octombrie vine după ce, în septembrie, prețul motorinei crescuse cu 5,9% la nivel european, comparativ cu august.

În cazul benzinei, datele Eurostat indică o scădere lunară de 3% în octombrie 2026.

Reducerea medie la nivel european ascunde însă diferențe importante între state.

Prețurile benzinei au crescut în 16 țări membre, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate în Slovenia, Suedia și Cipru.

În Slovenia, avansul a fost de 5,3%, în Suedia de 4,2%, iar în Cipru de 3,9%.

Alte zece state au raportat reduceri de preț.

Polonia a înregistrat cea mai mare ieftinire, de 12%, urmată de Spania, cu 6,1%, și Germania, cu 5,8%.

În septembrie, benzina se scumpise cu 6,7% față de august, la nivelul Uniunii Europene.

Diferențele dintre statele membre sunt și mai vizibile în comparațiile anuale.

În octombrie 2026, trei țări au raportat creșteri ale prețurilor combustibililor și lubrifianților pentru transport personal de peste 40%, comparativ cu octombrie 2025.

Estonia a înregistrat cea mai mare scumpire, de 44,1%.

Pe următoarele poziții s-au situat Bulgaria, cu 42,8%, și Lituania, cu 42,3%.

Alte 11 state membre, inclusiv România, au avut creșteri anuale cuprinse între 30% și 40%.

Din această categorie fac parte Luxemburg, Finlanda, Franța, Cehia, Letonia, Belgia, România, Danemarca, Austria, Portugalia și Croația.

Eurostat nu precizează în datele prezentate procentul exact al scumpirii anuale din România, ci doar încadrarea țării în intervalul de 30%-40%.

La polul opus, Ungaria a raportat cea mai redusă creștere anuală a prețurilor combustibililor și lubrifianților pentru transport personal.

În octombrie, acestea erau cu 11,3% mai mari decât în aceeași lună din 2025.

Printre statele cu scumpiri relativ mai mici s-au numărat și Irlanda, cu 21,5%, și Polonia, cu 21,9%.

Potrivit Eurostat, în 19 state membre, creșterile anuale raportate în octombrie au fost mai mari decât cele consemnate în august și septembrie.

Datele evidențiază diferențele importante dintre evoluțiile prețurilor la carburanți din statele Uniunii Europene, în condițiile în care unele piețe au înregistrat ieftiniri lunare, iar altele au continuat să raporteze scumpiri semnificative.