Prețurile carburanților au rămas neschimbate marți, 24 noiembrie, comparativ cu ziua precedentă. Benzina standard se vinde în România cu un preț mediu de 9,01 lei pe litru, în timp ce motorina standard a ajuns la o medie națională de 10,47 lei pe litru. Nici prețul gazului petrolier lichefiat (GPL) nu a înregistrat modificări, media națională fiind de 4,84 lei pe litru.

Conform datelor centralizate de PretCarburant, prețul mediu național al benzinei standard este de 9,01 lei pe litru. Informațiile au fost colectate din 1.356 de stații de distribuție din România. Cele mai mici și cele mai mari prețuri identificate se situează între 8,97 și 9,12 lei pe litru.

Comparativ cu ziua precedentă, benzina standard nu s-a scumpit și nici nu s-a ieftinit, variația fiind de 0%. Totuși, raportat la nivelul înregistrat pe 30 iunie 2026, prețul mediu este mai mare cu 35 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 4%.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,47 lei pe litru, potrivit informațiilor colectate din 1.357 de stații. La pompă, șoferii pot găsi prețuri cuprinse între 10,39 și 10,57 lei pe litru.

Nici motorina nu a înregistrat modificări față de ziua precedentă, variația fiind tot de 0%. În schimb, comparativ cu 30 iunie 2026, prețul mediu al acestui carburant este mai mare cu 1,25 lei pe litru, echivalentul unei creșteri de 13,6%.

În ceea ce privește GPL-ul, prețul mediu național a ajuns la 4,84 lei pe litru. Datele provin din 329 de stații, unde prețurile variază între 4,63 și 5,01 lei pe litru. Comparativ cu ziua precedentă, nu a fost înregistrată nicio modificare. Față de 30 iunie 2026, GPL-ul este însă mai scump cu 29 de bani pe litru, respectiv cu 6,4%.

Șoferii care caută cele mai ieftine variante pentru alimentarea mașinilor pot găsi marți, 24 noiembrie, următoarele prețuri minime:

Benzină standard : 8,97 lei pe litru, la stația Socar din Arad.

: 8,97 lei pe litru, la stația Socar din Arad. Motorină standard : 10,39 lei pe litru, la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj.

: 10,39 lei pe litru, la stația DHR din Cluj-Napoca, județul Cluj. GPL: 4,63 lei pe litru, la stația Mol din Craiova, județul Dolj.

Diferențele dintre prețurile medii practicate în marile orașe ale României sunt relativ mici. În București, benzina standard costă în medie 9,02 lei pe litru, iar motorina standard ajunge la 10,47 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al benzinei este de 9,03 lei pe litru, în timp ce motorina se vinde cu 10,48 lei pe litru. Aceleași medii sunt înregistrate și în Timișoara.

La Iași, benzina standard costă în medie 9,01 lei pe litru, iar motorina 10,47 lei pe litru. În Constanța, șoferii plătesc în medie 9,02 lei pentru un litru de benzină și 10,47 lei pentru un litru de motorină.

În Brașov, benzina are un preț mediu de 9,02 lei pe litru, iar motorina ajunge la 10,48 lei pe litru. Situația este similară în Craiova, unde benzina costă în medie 9,02 lei pe litru, iar motorina 10,47 lei pe litru.

În Oradea, prețul mediu al benzinei standard este de 9,03 lei pe litru, iar cel al motorinei standard ajunge la 10,49 lei pe litru.

Prin urmare, dintre orașele analizate, Oradea înregistrează cea mai mare medie pentru motorină, în timp ce benzina are același preț mediu maxim de 9,03 lei pe litru în Cluj-Napoca, Timișoara și Oradea.

Datele publicate de platformă evidențiază și diferențele înregistrate la nivelul județelor. În cazul benzinei standard, cea mai mică medie națională pe județ se înregistrează în Botoșani, unde un litru costă 9,00 lei. La polul opus se află județul Ilfov, cu un preț mediu de 9,02 lei pe litru.

Pentru motorina standard, cea mai mică medie este înregistrată în județul Gorj, unde un litru costă 10,45 lei. Cea mai mare medie se regăsește în Ilfov, unde prețul ajunge la 10,48 lei pe litru.

În ceea ce privește evoluția pieței internaționale a petrolului, cotația Brent a ajuns la 89,55 dolari pe baril, potrivit valorii înregistrate pe 23 noiembrie pentru contractul cu scadența în ianuarie 2027.

Comparativ cu cotația precedentă, prețul petrolului Brent a scăzut cu 3,02 dolari pe baril. Cu toate acestea, raportat la nivelul din 30 iunie 2026, când cotația era de 73,38 dolari pe baril, valoarea actuală este mai mare cu 35,1%. Procentul de creștere este calculat pe seria contractului din față, înlănțuită peste schimbările de contract.