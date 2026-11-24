Miniștrii Agriculturii din statele membre ale Uniunii Europene au discutat luni, 23 noiembrie, la Bruxelles, despre posibilitatea majorării plafoanelor naționale pentru ajutoarele de minimis acordate în agricultură. Propunerea aparține Spaniei și beneficiază de sprijinul altor 12 țări, printre care se numără și România. Reuniunea a abordat și viitorul sectorului zootehnic, precum și dezvoltarea producției europene de proteine vegetale.

Reprezentanții statelor membre s-au reunit luni, la Bruxelles, pentru a analiza provocările cu care se confruntă agricultura europeană. Discuțiile vizează atât viitorul subvențiilor, cât și instrumentele financiare disponibile pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

Întâlnirea a fost prezidată de Martin Heydon, ministrul irlandez al Agriculturii, Alimentației și Marinei. Irlanda deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene.

Printre subiectele analizate se află efectele agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei asupra sectorului agricol european. Miniștrii urmăresc să identifice și posibile măsuri suplimentare pentru îmbunătățirea situației producătorilor agricoli.

Unul dintre principalele puncte de pe agenda reuniunii îl reprezintă modificarea limitelor naționale pentru ajutoarele de minimis destinate agriculturii.

Inițiativa de creștere a plafoanelor naționale a fost prezentată de Spania și este susținută de alte 12 state membre, potrivit Agrointel. Printre acestea se numără România, Polonia, Germania, Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Grecia, Ungaria, Letonia, Malta și Slovenia.

Țările respective atrag atenția asupra dificultăților întâmpinate de autorități în acordarea unui sprijin financiar suficient și rapid fermierilor aflați în situații de criză.

Problema este amplificată de efectele fenomenelor meteorologice nefavorabile și de tensiunile geopolitice. În aceste condiții, statele membre consideră necesară îmbunătățirea posibilităților de intervenție financiară la nivel național.

Trebuie precizat că limita individuală pentru ajutoarele de minimis în agricultură a fost deja majorată la sfârșitul anului 2024. Atunci, plafonul a crescut de la 25.000 de euro la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar, într-o perioadă de trei ani.

Noua inițiativă nu urmărește, în principal, modificarea acestei limite individuale. Propunerea vizează plafoanele naționale, care stabilesc valoarea totală a ajutoarelor de minimis pe care fiecare stat membru le poate acorda.

Prin urmare, majorarea acestora ar putea permite guvernelor să ofere un sprijin financiar mai consistent producătorilor agricoli, în limitele regulilor europene.

Agenda reuniunii de la Bruxelles cuprinde și viitorul sectorului zootehnic european. Președinția irlandeză urmează să prezinte un raport privind discuțiile referitoare la strategia Uniunii Europene pentru acest domeniu.

Documentul include și planul de dezvoltare a producției de proteine. Acesta sintetizează dezbaterile purtate până acum între statele membre despre competitivitatea agriculturii, securitatea alimentară și perspectivele creșterii animalelor în Europa.

Un alt obiectiv important îl reprezintă reducerea dependenței Uniunii Europene de materiile prime proteice provenite din import. Acestea sunt utilizate în principal la fabricarea furajelor pentru animale.

Discuțiile privesc, astfel, atât perspectivele fermelor zootehnice, cât și posibilitățile de extindere a culturilor proteice în statele membre. Dezvoltarea producției europene de asemenea materii prime ar putea contribui la diminuarea dependenței de furnizorii externi.