Românii al căror buletin urmează să expire trebuie să solicite un nou act de identitate înainte de pierderea valabilității celui vechi. În 2026, procedura include și posibilitatea de a alege între cartea electronică de identitate și cea simplă. Documentele necesare, costurile și locul unde se depune cererea depind de tipul actului solicitat.

Potrivit Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor, cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate trebuie depusă cu cel mult 180 de zile înainte de expirare, dar nu mai târziu de 15 zile înaintea acestei date.

De exemplu, dacă buletinul expiră pe 30 decembrie, solicitarea trebuie făcută cel târziu pe 15 decembrie.

Nu este necesar ca documentul actual să expire pentru a putea fi înlocuit. Cetățenii pot solicita oricând preschimbarea unui act de identitate valabil, inclusiv pentru a obține noua carte electronică.

Actul de identitate aflat încă în termen de valabilitate rămâne la titular până la înmânarea noului document.

Schimbarea este necesară și în alte situații, precum modificarea numelui, schimbarea domiciliului, pierderea, furtul sau deteriorarea documentului.

Pentru eliberarea unui nou act de identitate, solicitantul trebuie să prezinte documentele corespunzătoare situației sale.

În cazul expirării buletinului, documentele solicitate în mod obișnuit sunt actul de identitate deținut, certificatul de naștere și dovada adresei de domiciliu.

Persoanele căsătorite pot avea nevoie și de certificatul de căsătorie. În cazul persoanelor divorțate, poate fi necesar certificatul sau hotărârea judecătorească de divorț.

Dacă pentru noul document se percepe o taxă, trebuie prezentată și dovada achitării acesteia.

Există însă o simplificare importantă. Ministerul Afacerilor Interne precizează că anumite certificate de stare civilă nu mai trebuie prezentate dacă informațiile respective sunt deja înregistrate și actualizate în Registrul Național de Evidență a Persoanelor.

Regula nu se aplică tuturor solicitanților. De exemplu, titularii vechilor buletine de identitate trebuie să prezinte documentele de stare civilă prevăzute pentru situația lor.

Înainte de programare, este recomandată verificarea cerințelor publicate de serviciul de evidență a persoanelor unde va fi depusă cererea.

Dovada adresei de domiciliu este una dintre condițiile importante pentru eliberarea noului document.

Aceasta poate fi făcută printr-un extras de carte funciară, eliberat cu cel mult 30 de zile înainte de prezentarea la ghișeu, sau prin alte documente acceptate de legislație.

În anumite situații, pot fi folosite contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contractul de comodat ori alte acte care justifică dreptul de folosință asupra locuinței.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesar și consimțământul persoanei care îl primește în spațiu.

Declarația proprietarului poate fi dată în fața funcționarului de evidență a persoanelor, a notarului public sau a altor autorități competente, potrivit legii.

Ministerul Afacerilor Interne recomandă ca solicitanții cărții electronice de identitate să aibă asupra lor documentul care dovedește domiciliul, chiar dacă unele informații pot fi verificate electronic.

În 2026, costul eliberării unui act de identitate depinde de documentul ales și de situația solicitantului.

Cartea electronică de identitate (CEI) are un cost standard de 70 de lei. Totuși, prima CEI poate fi eliberată gratuit persoanelor care au împlinit 14 ani, în condițiile programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Gratuitatea este disponibilă pentru o singură carte electronică de identitate, în limita finanțării și a condițiilor programului.

Dacă persoana a primit deja o CEI și solicită alta, de exemplu în urma pierderii, deteriorării sau schimbării numelui, trebuie să achite 70 de lei.

Aceeași sumă se plătește, de regulă, pentru eliberarea unei CEI unui copil sub 14 ani. Există o excepție pentru minorii care urmează să împlinească 14 ani în cel mult 30 de zile.

Cartea de identitate simplă (CIS), care nu conține cip, costă 40 de lei și nu beneficiază de gratuitatea acordată primei CEI.

Contravaloarea cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple poate fi achitată la unitățile CEC Bank sau prin terminalele SelfPay.

Plata se face în contul colector al Companiei Naționale „Imprimeria Națională”.

Pentru solicitările care presupun achitarea unei taxe, dovada plății trebuie prezentată la depunerea cererii.

Persoanele care beneficiază de prima carte electronică de identitate gratuită nu trebuie să achite contravaloarea documentului.

Pentru cartea electronică de identitate, cetățenii pot depune cererea la orice serviciu public comunitar de evidență a persoanelor din țară, indiferent de localitatea în care au domiciliul.

Programările se fac online, prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne, la secțiunea dedicată cărții electronice de identitate.

Solicitantul selectează județul și ghișeul disponibil, completează datele cerute și confirmă programarea prin mesajul primit pe e-mail.

Confirmarea trebuie făcută în maximum 30 de minute. În caz contrar, rezervarea este anulată automat.

Pentru cartea de identitate simplă, cererea se depune la serviciul de evidență a persoanelor competent pentru domiciliul sau reședința solicitantului.

Prezența fizică la ghișeu este necesară pentru preluarea fotografiei, a semnăturii și, în cazul cărții electronice, a amprentelor digitale, atunci când acestea sunt obligatorii.

Ambele documente au dimensiunea unui card bancar, dar funcționalitățile sunt diferite.

Cartea electronică de identitate conține un cip și poate fi utilizată pentru identificarea în mediul digital. Aceasta permite și autentificarea în anumite servicii electronice, precum și semnarea documentelor digitale.

Un alt avantaj este posibilitatea actualizării electronice a adresei de domiciliu, fără emiterea unui nou document.

CEI poate fi utilizată și ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în alte țări care o recunosc.

În schimb, cartea de identitate simplă nu conține date electronice și poate fi folosită pentru identificare pe teritoriul României. Aceasta nu poate fi utilizată ca document de călătorie în străinătate.

Menționăm că, cetățenii care dețin încă vechea carte de identitate, model 1997, o pot folosi până la expirarea termenului de valabilitate, fără obligația de a o înlocui imediat cu unul dintre noile modele.