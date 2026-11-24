Pentru milioane de oameni, prima cafea este nelipsită din rutina de dimineață. Totuși, în ultimii ani a devenit populară ideea că ar trebui să așteptăm cel puțin 90 de minute după trezire înainte să bem cafea. Cercetările arată însă că lucrurile sunt mai complicate, iar momentul în care o bem nu este singurul aspect care contează.

Una dintre cele mai populare recomandări susține că prima cafea ar trebui băută la 60-90 de minute după trezire. Explicația este legată de nivelul cortizolului, un hormon implicat în reglarea metabolismului și a răspunsului la stres.

Nivelul cortizolului crește în mod natural în apropierea trezirii. Acest proces ajută organismul să treacă de la starea de somn la cea de activitate.

De aici a apărut teoria potrivit căreia consumul imediat de cofeină ar putea interfera cu acest mecanism natural.

Totuși, o analiză științifică publicată în 2024, care a examinat mai multe concepții greșite despre cofeină, a constatat că nu există dovezi solide pentru această recomandare.

Cercetătorii nu au identificat suficiente argumente care să justifice amânarea obligatorie a cafelei cu 90-120 de minute după trezire.

De asemenea, nu există dovezi convingătoare că o cafea băută imediat dimineața provoacă automat o scădere accentuată a energiei după-amiaza.

Prin urmare, pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul de cafea imediat după trezire nu reprezintă, în sine, o problemă demonstrată științific.

Efectul stimulant al cafelei este legat în principal de cofeină. Aceasta blochează receptorii pentru adenozină, o substanță implicată în apariția somnolenței.

Pe măsură ce petrecem mai multe ore treji, presiunea pentru somn crește. Cofeina reduce temporar senzația de oboseală, fără să înlocuiască odihna.

Imediat după trezire, unele persoane experimentează un fenomen numit inerția somnului. Este acea perioadă în care ne simțim încă somnoroși, iar atenția și viteza de reacție sunt reduse.

Această stare poate dura între 15 și 60 de minute, uneori chiar mai mult.

Cafeaua poate contribui la creșterea vigilenței în această perioadă. Totuși, efectul nu este instantaneu.

Potrivit Centrului american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC), cofeina începe să acționeze, de regulă, în aproximativ 15-45 de minute de la consum.

Adăugarea laptelui în cafea nu schimbă doar gustul băuturii. Unele cercetări sugerează că interacțiunea dintre proteinele din lapte și antioxidanții din cafea ar putea avea efecte benefice.

Un studiu publicat în 2023 de cercetătorii de la Universitatea din Copenhaga a analizat modul în care polifenolii interacționează cu aminoacizii, componentele de bază ale proteinelor.

Polifenolii sunt compuși prezenți în numeroase alimente și băuturi, inclusiv în cafea, și sunt cunoscuți pentru proprietățile lor antioxidante.

În experimentele efectuate pe celule imunitare, combinația dintre polifenoli și aminoacizi a avut un efect antiinflamator de aproximativ două ori mai puternic decât polifenolii utilizați singuri.

Cercetătorii au confirmat separat că polifenolii din cafea pot interacționa cu proteinele din lapte.

Totuși, rezultatele nu demonstrează că adăugarea laptelui dublează efectele antiinflamatoare ale cafelei în organismul uman. Experimentele privind inflamația au fost realizate în laborator, nu pe persoane care au consumat cafea cu lapte.

Alte studii au analizat influența laptelui asupra absorbției antioxidanților din cafea, însă rezultatele au fost diferite. Unele au identificat o absorbție mai redusă a anumitor compuși, în timp ce altele nu au observat modificări semnificative.

Din punct de vedere nutrițional, laptele aduce proteine și calciu. Cantitatea depinde de proporția utilizată în băutură. Prin urmare, cafeaua cu lapte poate avea avantaje nutriționale, dar dovezile actuale nu arată că este, în general, mai sănătoasă decât cafeaua neagră.

Momentul consumului de cafea a fost analizat și într-un studiu amplu, publicat în ianuarie 2025 în revista științifică European Heart Journal.

Cercetătorii au analizat datele a 40.725 de adulți americani și au identificat două tipare principale de consum. Unele persoane beau cafea predominant dimineața, în timp ce altele o consumau pe parcursul întregii zile.

Rezultatele au arătat că persoanele care beau cafea dimineața prezentau un risc de deces din orice cauză cu 16% mai mic decât cele care nu consumau cafea.

În cazul deceselor provocate de boli cardiovasculare, asocierea a fost și mai puternică, riscul fiind cu 31% mai mic.

Aceste rezultate au fost observate după ajustarea pentru mai mulți factori, inclusiv cantitatea de cafea consumată și durata somnului.

Totuși, studiul a fost unul observațional. Prin urmare, nu demonstrează că băutul cafelei dimineața determină direct reducerea riscului de deces.

De asemenea, cercetarea nu a comparat consumul imediat după trezire cu cel de la 60 sau 90 de minute.

Cercetările sugerează că ora ultimei cafele ar putea fi mai importantă pentru calitatea somnului decât momentul primei cești.

Cofeina rămâne în organism mai multe ore după consum. Potrivit CDC, timpul său de înjumătățire este, în mod obișnuit, de aproximativ cinci-șase ore.

Asta înseamnă că o parte importantă din cofeina consumată după-amiaza poate fi prezentă în organism și seara.

Un studiu clinic a arătat că o doză mare, de 400 mg de cofeină, poate afecta somnul chiar și atunci când este consumată cu 12 ore înainte de culcare.

În schimb, o doză de 100 mg nu a produs modificări semnificative în condițiile analizate, inclusiv atunci când a fost administrată cu patru ore înainte de somn.

Rezultatele arată că atât cantitatea, cât și momentul consumului contează. Sensibilitatea la cofeină diferă însă de la o persoană la alta. Unele persoane pot avea dificultăți de adormire chiar și după cantități relativ mici.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) consideră că un aport de până la 400 mg de cofeină pe zi nu ridică, în general, probleme de siguranță pentru adulții sănătoși.

Această cantitate nu trebuie însă interpretată ca o recomandare de consum. Este un prag de referință pentru evaluarea siguranței.

În cazul femeilor însărcinate sau care alăptează, EFSA indică un aport de cel mult 200 mg de cofeină pe zi, din toate sursele.

Cantitatea de cofeină diferă în funcție de tipul băuturii și de metoda de preparare.

De exemplu, un espresso de aproximativ 60 ml conține, în medie, 80 mg de cofeină. O cafea la filtru de 200 ml poate avea aproximativ 90 mg, iar o ceașcă de ceai negru de 220 ml conține în jur de 50 mg.

Valorile sunt orientative, deoarece sortimentul de cafea, cantitatea folosită și metoda de preparare pot modifica semnificativ conținutul de cofeină.

Consumul excesiv poate provoca palpitații, anxietate, insomnie, greață și disconfort gastric. Aceste simptome pot apărea și la doze mai mici în cazul persoanelor sensibile.

Pentru cei care observă că prima cafea le provoacă disconfort, schimbarea momentului consumului sau reducerea cantității poate fi mai utilă decât respectarea unei reguli fixe de 90 de minute.