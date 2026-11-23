Apartamente de lux din Manhattan și Brooklyn sunt disponibile fără chirie în perioada sărbătorilor. Turiștii pot beneficia de cazare gratuită dacă acceptă să îngrijească animalele de companie și să supravegheze locuințele proprietarilor plecați în vacanță.

House sitting la New York le oferă turiștilor posibilitatea de a petrece sărbătorile într-un apartament de lux fără să plătească chirie. Oferta este atractivă mai ales în zonele exclusiviste din Manhattan și Brooklyn. În schimbul cazării, proprietarii solicită îngrijirea locuinței și a animalelor de companie. Există însă și costuri suplimentare pe care cei interesați trebuie să le ia în calcul.

Un exemplu este un apartament situat în Upper West Side, în apropiere de Central Park. Locuința este disponibilă din 16 decembrie până pe 4 ianuarie. Proprietarul nu solicită plata chiriei, dar are o condiție importantă. Persoana care acceptă oferta trebuie să aibă grijă de o pisică diabetică.

Animalul are nevoie de două injecții zilnice cu insulină. Astfel de anunțuri devin mai numeroase în perioada sărbătorilor. Potrivit publicației Fanpage, această formă de cazare atrage turiștii care vor să reducă bugetul unei vacanțe la New York.

House sitting presupune ca o persoană să locuiască temporar în casa unui proprietar plecat în vacanță. În schimbul cazării gratuite, aceasta trebuie să se ocupe de anumite responsabilități stabilite înainte de sosire.

Proprietarii caută persoane care să supravegheze locuința pe durata absenței lor. Uneori, sarcinile includ îngrijirea animalelor de companie și întreținerea plantelor. În alte situații, este necesară doar prezența constantă în apartament.

Cererea crește în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Manhattan și Brooklyn sunt printre zonele în care apar astfel de oferte. Interesul este explicat și de costurile ridicate ale cazării turistice în New York.

Anunțurile sunt publicate pe platforme specializate, precum TrustedHousesitters. Persoanele interesate trebuie să își creeze un profil și să ofere informații despre experiența lor. Prezentarea personală poate include detalii despre contactul anterior cu animalele și disponibilitatea pentru diferite responsabilități, potrivit fanpage.it.

Cazarea fără chirie presupune respectarea unor obligații clare. Persoana selectată trebuie să îndeplinească sarcinile solicitate de proprietar pe toată durata șederii.

Printre activitățile obișnuite se numără udarea plantelor, hrănirea pisicilor și plimbarea câinilor. Uneori, este necesară și ridicarea corespondenței. De asemenea, proprietarii pot solicita ca persoana aleasă să petreacă suficient timp în locuință.

Ofertele disponibile în New York ilustrează diversitatea acestor responsabilități. Un proprietar din Park Slope caută pe cineva care să aibă grijă de un câine din rasa corgi.

În Upper East Side există și o ofertă pentru îngrijirea unei pisici și a unui pui de pisică. În alte locuințe, sarcinile pot fi mai complexe și pot necesita administrarea unor tratamente pentru animale.

Aceste condiții influențează programul persoanei cazate. Turiștii nu au libertatea de a lipsi întreaga zi de la locuință. Plimbările prin oraș și vizitarea obiectivelor turistice trebuie organizate în funcție de responsabilitățile asumate.

Deși chiria este eliminată din bugetul vacanței, acest lucru nu înseamnă că întreaga călătorie este gratuită. Biletul de avion rămâne o cheltuială importantă. În plus, platformele specializate percep taxe pentru accesul la serviciile lor.

Potrivit informațiilor prezentate de Fanpage, pe platforma TrustedHousesitters abonamentul anual pentru persoanele care vor să locuiască în casele altora pornește de la 129 de dolari.

Din 2026, majoritatea membrilor achită și o taxă de rezervare de 12 dolari pentru fiecare ședere. Prin urmare, cei interesați trebuie să includă aceste sume în calculul bugetului.

Pentru turiștii din România există și o altă condiție importantă. Călătoria în Statele Unite presupune îndeplinirea cerințelor de intrare aplicabile cetățenilor români. Pașaportul românesc nu elimină necesitatea verificării condițiilor de viză și a documentelor necesare pentru deplasare.