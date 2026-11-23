Bani pentru carburant pentru pensionari pot fi acordați și persoanelor care nu conduc și nu dețin un autoturism. Facilitatea se adresează pensionarilor încadrați în grad de handicap grav sau accentuat. Sprijinul poate ajunge la 1.500 de lei pe an pentru handicap grav și la 750 de lei pentru handicap accentuat. Mașina folosită pentru transport poate aparține unui membru al familiei sau unui însoțitor.

Solicitarea se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Beneficiarul trebuie să opteze pentru cardul de carburant în locul biletelor gratuite pentru transportul interurban. Alegerea este prevăzută de Legea nr. 448/2006.

Potrivit articolului 24 din Legea nr. 448/2006, facilitatea este destinată persoanelor cu handicap grav sau accentuat. Pensionarii care dețin un certificat valabil pentru unul dintre aceste grade pot solicita sprijinul.

Persoanele încadrate în grad de handicap mediu sau ușor nu beneficiază de acest ajutor. De asemenea, legea nu stabilește un plafon al pensiei pentru acordarea cardului de carburant.

Nu este obligatoriu ca handicapul să fi apărut înainte de pensionare. Facilitatea nu se limitează nici la persoanele cu afecțiuni locomotorii.

Simpla calitate de pensionar nu oferă însă acces la acest drept. Nici decizia de pensionare pentru invaliditate nu ține locul certificatului de încadrare în grad de handicap. Cele două documente sunt eliberate în baza unor sisteme diferite.

Persoanele care au probleme de sănătate, dar nu dețin un certificat de handicap, trebuie să solicite DGASPC informații despre procedura de evaluare.

Diagnosticul medical nu determină automat gradul de handicap. Evaluarea ține cont de gravitatea afecțiunii, de rezultatele investigațiilor și de efectele bolii asupra vieții cotidiene.

Sunt analizate capacitatea de deplasare, comunicarea, orientarea și posibilitatea de îngrijire personală. Încadrarea se face pe baza criteriilor medico-psihosociale.

Handicapul grav poate fi stabilit, de exemplu, în cazul unei persoane cu boală Parkinson avansată, care nu se mai poate deplasa singură și are nevoie de ajutor pentru activitățile zilnice.

Un alt exemplu este demența severă, inclusiv cea provocată de boala Alzheimer. Persoana afectată poate avea dificultăți majore de memorare, poate uita numele apropiaților și poate prezenta tulburări importante de judecată și comportament.

Evaluarea ia în considerare limitările funcționale și nevoile de sprijin ale persoanei. Handicapul accentuat poate fi stabilit pentru persoane care se deplasează cu dificultate și au nevoie de ajutor la mers sau pentru anumite activități zilnice. Acestea își pot păstra o parte din autonomie.

Pierderea capacității de deplasare prin forțe proprii poate justifica încadrarea în grad grav. Decizia depinde însă de afecțiune și de rezultatele evaluării medicale și sociale.

Handicapul mediu poate fi întâlnit în anumite forme de poliartrită reumatoidă. Durerile și rigiditatea articulațiilor pot limita moderat mersul și folosirea mâinilor. Criteriile prevăd și situații de pierdere a auzului la ambele urechi, între 41 și 70 de decibeli, atunci când există posibilitatea protezării auditive.

Handicapul ușor poate include deficiențe locomotorii cu efecte limitate asupra activităților obișnuite. Printre exemple se numără lipsa degetelor de la un picior sau anumite restricții ale mobilității articulațiilor, confirmate prin examinări de specialitate.

Sprijinul anual este de maximum 1.500 de lei pentru persoanele cu handicap grav. Pentru cele încadrate în grad accentuat, plafonul este de 750 de lei.

Sumele sunt anuale, nu lunare. În 2026, facilitatea se acordă prin bonuri valorice pe suport electronic, cunoscute sub denumirea de „card de carburant”. Cardul poate fi utilizat pentru plata carburantului sau a energiei electrice necesare alimentării autoturismului, potrivit condițiilor programului.

Există o modificare importantă pentru persoanele care au beneficiat de această facilitate în anii anteriori. Din 2026, nu mai sunt prevăzute ca modalități de acordare bonurile de carburant pe hârtie și decontarea bonurilor fiscale eliberate de benzinării.

Prin urmare, procedurile mai vechi, care pot apărea încă pe unele pagini de internet, nu trebuie considerate automat valabile. Valoarea efectivă a sprijinului depinde și de perioada în care certificatul de handicap este valabil în anul respectiv. Dacă documentul este valabil doar câteva luni, beneficiarul nu primește automat întregul plafon anual.

Legea permite utilizarea unui autoturism aflat în proprietatea persoanei cu handicap, a familiei, a asistentului personal, a asistentului personal profesionist sau a însoțitorului.

Astfel, pensionarul nu trebuie să dețină permis de conducere pentru a solicita sprijinul. Nici proprietatea asupra unui autoturism nu reprezintă o condiție obligatorie.

Facilitatea poate fi accesată și de persoanele care au renunțat la condus din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate. De exemplu, o pensionară încadrată în grad de handicap grav, care nu are permis și nici autoturism, poate beneficia de sprijin dacă fiica sa o transportă cu mașina personală.

Faptul că autoturismul este înregistrat pe numele fiicei nu exclude acordarea facilității. Legea permite folosirea mașinii familiei pentru transportul persoanei cu handicap.

Ajutorul are însă o destinație precisă. Acesta trebuie folosit pentru transportul beneficiarului și nu reprezintă un buget general pentru alimentarea mașinii familiei. Utilizarea cardului în alte scopuri decât cele prevăzute de lege poate atrage sancțiuni.

Persoanele cu handicap trebuie să aleagă între cardul de carburant și biletele gratuite pentru transportul interurban. Cele două facilități nu se acordă cumulativ, potrivit articolului 24 din Legea nr. 448/2006.

Transportul interurban se referă la deplasările între localități. Alegerea privește biletele gratuite acordate în baza certificatului de handicap, inclusiv drepturile aferente însoțitorului sau asistentului personal, prevăzute de lege.

Prin urmare, persoanele care aleg cardul de carburant nu păstrează suplimentar biletele gratuite pentru transportul interurban.

Gratuitatea pentru transportul urban este reglementată separat. Aceasta nu este anulată prin alegerea cardului de carburant.

Pensionarii care au primit deja bilete pentru transportul interurban în anul respectiv trebuie să solicite DGASPC informații despre situația lor. Este recomandat să clarifice modul de aplicare a opțiunii înainte de a depune cererea pentru card.

Primul pas este verificarea certificatului de handicap. Beneficiarul trebuie să verifice gradul înscris în document și perioada de valabilitate.

Pentru acordarea cardului sunt necesare gradul grav sau accentuat și un certificat valabil. Dacă documentul a expirat, existența unui card primit anterior nu garantează continuarea dreptului.

În această situație, trebuie solicitate informații de la DGASPC despre reînnoirea certificatului și actualizarea dosarului.

Al doilea pas este solicitarea formularelor de la DGASPC. Cererea se adresează instituției din județul de domiciliu. În București, solicitarea se depune la direcția corespunzătoare sectorului de domiciliu.

Persoanele interesate trebuie să ceară „formularul de opțiune pentru transport și cererea pentru cardul de carburant”. În procedurile publicate de mai multe direcții, documentele sunt menționate ca Anexa 2 și Anexa 5.

Formularele pot fi obținute de la sediul instituției sau de pe site-ul acesteia. Este important să fie utilizate documentele valabile pentru anul în curs.

Al treilea pas presupune pregătirea actelor. În mod obișnuit, dosarul conține cererea de opțiune, solicitarea pentru card, actul de identitate și certificatul de încadrare în grad de handicap.

Dacă documentele sunt depuse prin reprezentant, sunt necesare și actele care dovedesc calitatea acestuia, precum și actul său de identitate.

Lista exactă trebuie verificată la DGASPC competentă. Unele documente pot exista deja în evidențele instituției.

Dosarul pentru cardul de carburant nu trebuie confundat cu cel pentru scutirea de rovinietă. Cele două facilități au cerințe și proceduri distincte.

Dacă funcționarii solicită documente referitoare la autoturism, beneficiarul trebuie să precizeze cine este proprietarul. Legea permite folosirea mașinii familiei sau a însoțitorului.

Al patrulea pas este depunerea cererii. Documentele pot fi prezentate la sediul DGASPC sau transmise prin modalitățile acceptate de instituție.

Printre variantele comunicate de direcții se pot afla poșta, curierul sau e-mailul. Persoanele care au dificultăți de deplasare pot verifica telefonic dacă dosarul poate fi trimis la distanță.

Trebuie clarificat și cine poate reprezenta beneficiarul pentru ridicarea cardului. Faptul că o persoană este rudă nu îi oferă automat dreptul de a semna sau ridica toate documentele în numele acestuia.

Este important ca solicitantul să păstreze o copie a cererii și dovada înregistrării. Numărul de înregistrare poate fi folosit pentru urmărirea dosarului.

Al cincilea pas este ridicarea cardului și verificarea banilor. Normele prevăd eliberarea cardului în cel mult 60 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii și a documentelor necesare.

Eliberarea cardului și alimentarea acestuia cu bani sunt operațiuni diferite. Primirea suportului electronic nu înseamnă că suma este deja disponibilă pentru utilizare.

Pentru certificatele permanente, încărcarea se face semestrial. În cazul celorlalte certificate, alimentarea este trimestrială sau se stabilește proporțional cu lunile de valabilitate.

Beneficiarii trebuie să întrebe DGASPC ce sumă a fost aprobată, când urmează alimentarea cardului și cum poate fi verificat soldul.

Înainte de alimentare, beneficiarul trebuie să verifice dacă stația de carburanți acceptă cardul primit și dacă există suficienți bani disponibili.

Lista unităților în care poate fi utilizat cardul poate fi solicitată de la DGASPC sau de la emitentul suportului electronic.

Cardul nu permite retragerea banilor de la bancomat. Sumele nu pot fi transformate în numerar și nu pot fi folosite pentru cumpărături obișnuite din magazinul benzinăriei.

Normele prevăd prezentarea actului de identitate la utilizarea cardului. Pentru beneficiarii care au nevoie de ajutor, trebuie solicitate instrucțiuni despre folosirea acestuia prin reprezentant sau însoțitor.

Faptul că autoturismul aparține unei rude nu înseamnă că aceasta poate utiliza cardul fără respectarea condițiilor legale. Destinația sprijinului rămâne transportul persoanei cu handicap.

Deținerea unui certificat permanent nu înseamnă că alimentarea cardului se face automat în fiecare an. Beneficiarul trebuie să își exprime anual opțiunea, potrivit procedurii DGASPC.

Dacă este emis un nou certificat, solicitarea trebuie actualizată conform cerințelor instituției. Drepturile care nu au fost solicitate într-un anumit an nu se reportează pentru a fi încasate suplimentar în anul următor.

Beneficiarii trebuie să verifice separat și termenul de utilizare a sumelor încărcate pe card. Acesta nu trebuie confundat cu data de expirare înscrisă pe suportul electronic.

În cazul în care o instituție refuză solicitarea exclusiv pe motiv că pensionarul nu conduce sau nu deține un autoturism, persoana interesată poate cere un răspuns scris și indicarea temeiului legal. Articolul 24 din Legea nr. 448/2006 permite folosirea autoturismului familiei sau al însoțitorului pentru transportul beneficiarului.