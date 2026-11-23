Strategie de marketing prin design urban. Unul dintre cele mai longevive businessuri de familie din România, brandul Iris, marchează debutul sezonului comercial de iarnă printr-o execuție impresionantă. Atelierul Iris din Calea Moșilor 34 a fost transformat în „The Christmas House”, un proiect vizual de amploare semnat de master floristul internațional Nicu Bocancea.

Ajunsă la al treilea an consecutiv, campania de decorare a clădirii de patrimoniu a devenit deja un reper în designul urban și industria florilor. Fațada a fost clasată în ultimii ani în topul celor mai frumos decorate clădiri de Crăciun din țară, iar ediția de anul acesta plusează printr-un concept interactiv, intitulat „Săniuța fuge”.

Din perspectivă logistică și creativă, efortul din spatele fațadei The Christmas House este unul considerabil. Echipa lui Nicu Bocancea a utilizat peste 500 de săniuțe roșii manufacturate, sute de mii de luminițe, 100 de brazi construiți din crenguțe și o piesă centrală atipică: un ghem din lână cu diametrul de 2,5 metri, pentru care s-au folosit 600 de metri de material.

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Dincolo de componenta de marketing vizual, compania a integrat și o puternică acțiune de responsabilitate socială (CSR). Cele 500 de săniuțe folosite în instalarea fațadei nu reprezintă doar un simplu decor efemer, ci vor fi donate copiilor după data de 7 ianuarie, când campania de iarnă se va încheia.

„Este al treilea an în care am decorat clădirea ca o încununare a celor 56 de ani de istorie a familiei Iris în industria florilor din România. Am visat momentul acesta al dezvăluirii fațadei, este ca un fel de Revelion pentru noi. Sperăm să-i inspirăm pe toți trecătorii să iasă afară și să se bucure de iarnă, dar să ne luăm și energie pentru lunile ce urmează, în care vom fi parte cu brazii și decorurile noastre din multe povești de familie”, a explicat Nicu Bocancea.

Evenimentul stradal de inaugurare, care a strâns sute de participanți bucurându-se de muzică de jazz și ciocolată caldă, nu este doar un cadou oferit comunității, ci reprezintă și startul oficial al campaniei de vânzări de iarnă.

Odată cu aprinderea fațadei, compania a lansat comercial colecția de brazi și decorațiuni de Crăciun. Produsele sunt semnate de Nicu Bocancea, reflectând cele mai noi trenduri internaționale în materie de culori, plante și accesorii festive, și sunt disponibile atât fizic, cât și pe platforma e-commerce a companiei.