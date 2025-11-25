Atelierul Iris, clădirea de pe Calea Moșilor 34, aleasă anul trecut în topul celor mai frumos decorate clădiri de Crăciun din România, a devenit din nou The Christmas House, sub bagheta creativă a celebrului Nicu Bocancea, master florist internațional, și a echipei sale reper în industria florilor și a decorurilor din țară.

Cu tema „Piesaj de munte”, transformarea idilică și inedită a clădirii de patrimoniu Atelier Iris în The Christmas House marchează începutul perioadei Crăciunului și lansarea noii colecții de sărbători semnată de Nicu Bocancea care ține cont de trendurile internaționale în brazi, flori, plante, accesorii și decorațiuni de iarnă, dar mai ales de magia sărbătorilor și frumusețea pe care o emană.

Telecabine supradimensionate, dintre care una de 5 m lungime și 2,5 m înălțime transformată în cabină foto pentru trecători, și peste 30 de sănii roșii, toate realizate manual, de meșteșugari fierari, după un design realizat de Nicu Bocancea cu inspirație retro, din anii 1970, vor trona pe fațada clădirii toată luna decembrie pentru a duce bucureștenii cu gândul la munte, la familie, la sărbători.

Peste 1.000 de globuri mari din catifea roșie, cu diagonala de 25 de cm, 800 de conuri de brad uriașe, de jumătate de metru, venite din America, 200.000 de luminițe de un alb cald și nenumărate crenguțe de cetină de molid vor crea feerie de munte pe Calea Moșilor 34 într-un cadru conceput cu originalitate, talent și drag de natură, de frumos și de sărbători de către master floristul internațional Nicu Bocancea și a sa #echiparachetă.