Atelierul Iris a devenit din nou The Christmas House, sub bagheta creativă a lui Nicu Bocancea
Atelierul Iris, clădirea de pe Calea Moșilor 34, aleasă anul trecut în topul celor mai frumos decorate clădiri de Crăciun din România, a devenit din nou The Christmas House, sub bagheta creativă a celebrului Nicu Bocancea, master florist internațional, și a echipei sale reper în industria florilor și a decorurilor din țară.
Cu tema „Piesaj de munte”, transformarea idilică și inedită a clădirii de patrimoniu Atelier Iris în The Christmas House marchează începutul perioadei Crăciunului și lansarea noii colecții de sărbători semnată de Nicu Bocancea care ține cont de trendurile internaționale în brazi, flori, plante, accesorii și decorațiuni de iarnă, dar mai ales de magia sărbătorilor și frumusețea pe care o emană.
Telecabine supradimensionate, dintre care una de 5 m lungime și 2,5 m înălțime transformată în cabină foto pentru trecători, și peste 30 de sănii roșii, toate realizate manual, de meșteșugari fierari, după un design realizat de Nicu Bocancea cu inspirație retro, din anii 1970, vor trona pe fațada clădirii toată luna decembrie pentru a duce bucureștenii cu gândul la munte, la familie, la sărbători.
S-au folosit peste 1.000 de globuri din catifea roșie și 200.000 de luminițe: „Start Crăciun! Start magie!”
Peste 1.000 de globuri mari din catifea roșie, cu diagonala de 25 de cm, 800 de conuri de brad uriașe, de jumătate de metru, venite din America, 200.000 de luminițe de un alb cald și nenumărate crenguțe de cetină de molid vor crea feerie de munte pe Calea Moșilor 34 într-un cadru conceput cu originalitate, talent și drag de natură, de frumos și de sărbători de către master floristul internațional Nicu Bocancea și a sa #echiparachetă.
„Aprindem lumințele pe clădirea atelierului nostru și inaugurăm „peisajul de munte” din Calea Moșilor 34 și odată cu el dăm startul celei mai frumoase, vesele și calde perioade din an, în ciuda anotimpului friguros.
Începe furnicarul decorurilor și amenajărilor de Crăciun în Atelierul Iris și nimic nu poate fi mai frumos de atât. E perioada în care fiecare florist simte că este ca un spiriduș sau un asistent al lui Moș Crăciun, că nu face doar decoruri și brazi împodobiți, ci aduce magie odată cu ele.
Suntem norocoși că avem meseria cu care putem contribui la magia Crăciunului și invităm pe toată lumea să se bucure de ea, să se plimbe prin București, să facă o poză în telecabina noastră și să intre în Atelier să simtă mirosul de brad și de sărbătoare.
Start Crăciun! Start magie! La treaba, spiriduși!”, a spus Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist roman la nivel internațional și unul dintre cei mai apreciați creatori de decoruri și fațade festive din țară.
