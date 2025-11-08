Crăciunul Nordului transformă ROMEXPO într-un univers feeric de iarnă, unde fiecare colț spune o poveste. Copiii se pot bucura de Traseul Spiridușilor, un parcurs interactiv cu jocuri, ateliere, surprize și premii, iar în Atelierul lui Moș Crăciun pot crea decorațiuni, scrisori și cadouri alături de spiridușii veseli.

Animatorii costumați tematic vor întreține atmosfera, aducând zâmbete și voie bună celor mici. În Căsuța lui Moș Crăciun, vizitatorii vor avea ocazia să-l întâlnească pe Moș, să facă fotografii și să-i șoptească dorințele.

Târgul include și atracții pentru întreaga familie: Roata Panoramică oferă priveliști spectaculoase asupra orașului, Patinoarul acoperit este deschis zilnic indiferent de vreme, iar Parcul de distracții readuce magia copilăriei prin carusele și lumini colorate.

Vizitatorii pot explora „Târgul de brazi” cu brazi naturali și decorațiuni de sezon, „Piața volantă” cu produse locale și preparate tradiționale, precum și zona „Food Court” cu vin fiert, ciocolată caldă și delicii festive. La „Christmas Market”, zeci de expozanți vor prezenta obiecte artizanale, lumânări, jucării și cadouri, făcând din târg un adevărat centru al darurilor de Crăciun.

În fiecare seară, scena Crăciunului Nordului va găzdui spectacole muzicale variate, cu artiști precum Connect-R, Holograf, Lora, Valentin Sanfira, Fuego, Nicu Paleru, Bibi, Constantin Enceanu, Simona Nae, Nicola și Ducu Bertzi. De la colinde tradiționale și piese clasice de iarnă la concerte pop și folk, fiecare seară promite emoție și momente memorabile.

Evenimentul nu este doar un târg, ci o experiență completă, în care luminile sclipitoare, mirosul de scorțișoară, râsetele copiilor și muzica live creează atmosfera autentică a sărbătorilor. Pe parcursul celor 38 de zile, vizitatorii vor putea participa la activități tematice zilnice, spectacole pentru copii, tombole, ateliere și decoruri spectaculoase care transformă fiecare vizită într-o amintire de neuitat.

Detalii utile

Perioada: 28 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Locația: ROMEXPO, București

Intrarea: liberă

Program: zilnic, între 11:00 și 22:00

Crăciunul Nordului este locul unde Bucureștiul se reunește sub magia sărbătorilor. Este o destinație de familie, un spațiu al emoției și al reîntâlnirilor, unde fiecare zi aduce o poveste nouă și fiecare seară se încheie cu zâmbete și lumină.

Toate informațiile sunt disponibile pe pagina oficială a evenimentului „Crăciunul Nordului”.