Pachetele turistice complete, care includ zborul, cazarea și o parte dintre activitățile specifice din Laponia, pornesc de la aproximativ 790 de euro de persoană în perioade promoționale, dar cele mai multe oferte se situează între 1.200 și 1.600 de euro.

Pentru pachetele de Crăciun și Revelion, costurile pot urca până la 1.700-2.000 de euro de persoană, în funcție de hotel, durata sejurului și activitățile incluse.

Cei care preferă să își organizeze vacanța pe cont propriu trebuie să țină cont de faptul că prețurile pot varia semnificativ. O noapte de cazare într-un hotel de 3 până la 5 stele costă între 100 și 300 de euro, iar mesele la restaurant se situează, în general, între 25 și 50 de euro de persoană.

Activitățile tradiționale, precum safari-ul cu snowmobilul, tururile pentru observarea Aurorei Boreale sau plimbările cu sania trasă de reni, variază de la 40 la 200 de euro, în funcție de durată și complexitate. Astfel, pentru o săptămână de vacanță bine organizată, bugetul total ajunge adesea între 2.000 și 3.500 de euro de persoană.

Pentru familiile cu doi adulți și doi copii, costurile cresc semnificativ. Un pachet complet poate ajunge la 6.000-7.000 de euro.

Dacă vacanța este organizată independent, nota finală, influențată de activități și confortul ales, poate urca și mai mult.

Prețurile ridicate din decembrie nu sunt surprinzătoare. Cererea este foarte mare în perioada Sărbătorilor, iar zborurile și cază­rile sunt rezervate cu luni înainte.

Hotelurile tematice, cabanele tradiționale și lodge-urile din zonele populare aplică tarife mai mari în această lună. În plus, activitățile specifice sezonului, extrem de căutate, contribuie semnificativ la bugetul total.

Cu toate acestea, există modalități de a reduce costurile. Rezervările făcute cu multe luni înainte sunt, de obicei, mai avantajoase, iar alegerea unor cazări mai modeste poate reduce considerabil cheltuielile.

De asemenea, pachetele standard, fără servicii extra, permit turiștilor să aleagă doar activitățile care îi interesează cu adevărat, fără a plăti pentru experiențe pe care nu le vor utiliza.

Pentru românii care visează la o vacanță în Laponia în decembrie, bugetul realist începe de la aproximativ 1.200-1.600 de euro de persoană pentru un sejur simplu și poate ajunge la 2.000-3.500 de euro pentru o experiență completă.

Pentru familii, costurile se ridică la câteva mii de euro, însă mulți turiști consideră că magia acestei destinații justifică investiția.