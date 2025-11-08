Potrivit prognozei ACCUWEATHER actualizate, în București iarna va începe cu ploaie înghețată în data de 23 decembrie, când temperaturile vor oscila între maxim 3 grade Celsius și minim -4 grade. Această situație creează condiții pentru formarea poleiului și necesită prudență sporită pentru participanții la trafic.

În ceea ce privește zilele de Crăciun, meteorologii anunță că orașul va fi afectat de ninsori în perioada 25-28 decembrie, ceea ce înseamnă că locuitorii și turiștii trebuie să se aștepte la străzi acoperite de zăpadă și condiții de circulație variabile.

Astfel, autoritățile locale și populația sunt sfătuiți să ia măsuri de prevenire, inclusiv verificarea stării drumurilor și a utilajelor de deszăpezire, pentru a evita incidentele cauzate de fenomenul de iarnă.

În Brașov, ninsorile vor începe în data de 22 decembrie și se vor menține până pe 31 decembrie, acoperind astfel ultimele zile ale anului cu strat de zăpadă. Această evoluție va influența atât transportul urban, cât și traficul montan.

Stațiunile de pe Valea Prahovei, inclusiv Sinaia, vor beneficia de zăpadă pentru sărbătorile de iarnă, turiștii putând să se bucure de peisaje specifice Crăciunului încă din 21 decembrie. Potrivit publicației Gandul, stratul de zăpadă va fi semnificativ, ceea ce recomandă atenție sporită pentru deplasările montane.

Prezența zăpezii pe durata mai multor zile poate avea efecte directe asupra activităților turistice și a programului unităților hoteliere, care se vor adapta la cerințele turiștilor și la condițiile meteorologice.

Duminică, vremea va fi predominant frumoasă în mare parte a țării, dar cu valori termice mai ridicate decât mediile normale ale perioadei, în special în centrul și sud-estul țării. Nebulozitatea va fi prezentă local în vest, nord-vest, sud și est, iar ploi slabe sau burniță se vor semnala în Maramureș, Crișana și izolat în alte regiuni.

Noaptea, cerul se va înnora în majoritatea zonelor, iar ploile se vor extinde în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, vestul Munteniei și sud-vestul Transilvaniei. La altitudini de peste 2000 m în zonele montane, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele înalte și izolate din Crișana și Dobrogea.

Valorile maxime vor fi între 10 și 20 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Dobrogea, iar minimele se vor situa între 3 și 12 grade, ușor mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali, până aproape de 0 grade. În zonele joase, dimineața și noaptea se va semnala ceață, mai ales în sud și est, precum și în extremitatea vestică a teritoriului.

Luni, vremea va fi în general închisă, cu temperaturi mai scăzute față de ziua precedentă, în special în centrul țării. Temporar se vor înregistra ploi în sud, centru și est, cu acumulări de 10-20 l/mp în zone restrânse, mai ales în estul Munteniei, sudul Moldovei și Dobrogea. Ploile vor avea caracter de aversă, iar în sud-est pot apărea și descărcări electrice.

În regiunile vestice cerul se va degaja treptat după-amiaza, iar ploile vor fi doar locale, la începutul intervalului. La altitudini de peste 1900 m, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane înalte și în extremitatea de sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 și 16 grade, cu valori ușor mai mari în sudul Dobrogei, iar minimele între 2 și 12 grade. Local vor fi condiții de ceață dimineața și noaptea.

Marți, valorile termice vor fi ușor peste mediile multianuale în majoritatea zonelor. Nebulozitatea va persista în Muntenia și Dobrogea, unde vor fi ploi, mai ales în prima parte a zilei. În celelalte regiuni cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe se vor semnala pe arii restrânse, mai frecvent în nord și centru. La munte, la altitudini de peste 1500 m, precipitațiile vor fi mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane și local în est și sud-vest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 16 grade, iar minimele între 0 și 9 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea se va semnala ceață local.

Valorile termice diurne vor fi apropiate de cele înregistrate marți, ușor peste normalul climatologic, însă nopțile vor fi mai reci. Cerul va fi temporar noros, iar ploile slabe se vor înregistra pe arii restrânse, în special în jumătatea de est a țării. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 8 și 16 grade, iar minimele între -2 și 8 grade. Dimineața și noaptea, ceața va fi prezentă local. Această situație va influența condițiile de trafic și desfășurarea activităților în aer liber în întreaga țară.